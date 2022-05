Vanhan arvohuvilan kunnostus Kaivopuistossa alkaa olla loppusuoralla. Kesällä Tieteen ja toivon talossa aloittaa ravintola.

Kaivopuiston ohittavan Puistokadun reunama on aidattu ja jalankulku paikoin suljettu. Jalankulkijoiden sijaan käytävällä seisoo valtava oranssi metallilava tai -säiliö. Sen takana kohoaa vanha arvohuvila.

Huvilan pihamaalla näyttäisi olevan rakennustarvikkeiden ja jätteiden muodostama hallittu kaaos. Osa tavarasta on tulossa ja osa menossa. Sama sekasotku – tai oikeammin työvaihe – jatkuu talossa sisällä.

Uusitut ja osin entistetyt lankkulattiat ja parketit ovat piilossa suojapäällysteiden alla.

Valmiimpihan tämä talo oli kaksi vuotta sitten, kun kävin täällä. Tuolloin pihamaa oli siisti ja huoneet olivat lähes roinasta vapaat ja tyhjät.

Silloin Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö oli juuri myynyt huonoon kuntoon päässeen huvilan Tiina ja Antti Herlinin säätiölle, joka oli aloittamassa rakennuksessa perusteellista remonttia.

Työnjohtaja Juha Luolakari naurahtaa väitteelle, että huvilassa olisi ollut kaksi vuotta sitten siistimpää, ja esittelee ympäristöä eteisessä.

Suojapahvien alla lankkulattiat ja parketit on joko säilytetty, entistetty alkuperäisiksi tai uudisrakennettu. Seinillä ja nurkissa näkyy vielä asentamistaan odottavaa lämpö-, vesi-, ilma- ja sähkötekniikkaa.

Työnjohtaja Juha Luolakari esittelee Puistokatu 4:n eteisessä saneerauskohteeseen tulevaa lämpö-, vesi-, ilma- ja sähkötekniikkaa.

”Tämä on ollut tosi iso työ. Hankalinta tässä vaiheessa on, kun 60 ihmistä on töissä, tilat ovat pienet, kohteita on paljon ja kaikki haluavat yhtä aikaa työskentelemään samaan kohtaan.”

1800-luvun lopulla valmistunutta huvilaa on remontoitu kaksi vuotta: huoneet ja niiden osin salaisetkin löydöt on kaivettu valoon menneisyyden tuhkasta, pölystä ja unohduksesta.

Alkuperäisten lattialankkujen ja parkettien lisäksi puupaneloinnit ja katto­koriste­maalaukset on entistetty.

Kattokoristemaalauksia on restauroitu.

Kattomaalausten alkuperäiset värit on onnistuttu suurelta osin puhdistamaan esiin.

Toisessa kerroksessa tapaamme Anna Herlinin ja Minttu Jaakkolan. Herlin on Tiina ja Antti Herlinin säätiön kehitysjohtaja, Jaakkola puolestaan Maj ja Tor Nesslingin säätiön tutkimusjohtaja.

Vuonna 2014 perustettu Tiina ja Antti Herlinin säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on muun muassa kulttuurin edistäminen. Maj ja Tor Nesslingin säätiö tukee esimerkiksi ympäristönsuojelua edistävää tutkimusta.

”Koko homman juju on, että täällä jutellaan”, Anna Herlin sanoo.

Säätiöt ovat tehneet aiemminkin yhteistyötä. Sitä on tarkoitus jatkaa myös Puistokadulla.

Herlinin mukaan Puistokadusta piti alun perin tulla ympäristökeskus. Sittemmin taloa kutsuttiin hetken aikaa Ilmaston taloksi.

Nyt virallinen alaotsikko kuvaamaan talon tulevaa toimintaa on Tieteen ja toivon talo.

Fakta Yksi Kaivopuiston vanhoista huviloista Vuonna 1895 otetussa valokuvassa näkyy oikealla etualalla Puistokatu 6, jossa toimii nykyisin päiväkoti. Sen takana pilkottava vaaleampi rakennus on Puistokatu 4. Puistokatu 4:n huvilan rakennutti Carl Henrik Nummelin 1800-luvun lopulla.

Huvilan historian tunnetuin asukas on näyttelijä Ida Aalberg. Talossa on vuosien saatossa toiminut muun muassa rakennustaiteen museo.

Alkuvuodesta 2020 Puistokatu 4 siirtyi Suomen arkkitehtuurimuseon säätiöltä Tiina ja Antti Herlinin säätiön omistukseen.

Remontoidun talon avajaisia vietetään elokuussa.

Jo talon pihamaalle tultaessa ja viimeistään sisään astuttua ajatukset jotenkin kiteytyvät kolmeen sanaan: menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Tämän talon hirsissä, rakennustelineissä ja suunnitelmissa ne kietoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Herlinin mukaan taloa ja sen tiloja vuokrataan paitsi tutkijoille, tutkijaryhmille tai järjestöille myös yrityksille.

”Kaikille, jotka rakentavat ekologisesti kestävää tulevaisuutta.”

Kuin puhaltaen tulevaisuus-sanan ympäriltä turhan käsitteellisyyden, ylevyyden tai hämäryyden Anna Herlin osoittaa naapurihuvilaan, jossa on osa taloon toivotuista tulevista käyttäjistä. Puistokatu 6:ssa toimii päiväkoti.

Yksi talon erikoisuuksista ovat toisen kerroksen hallista löytyneet pystyhirret.

Anna Herlin ja Minttu Jaakkola vapauttavat entistetyn kakluunin suojamuovistaan valokuvattavaksi. Kakluuni on kuin symboli koko Puistokatu 4:n rakennuksen saneeraamisesta ja talon hienovaraisten yksityiskohtien entistämisestä.

Vielä kaksi vuotta sitten kakluuni makasi vintin lattialla lohkareina ja murusina. Nyt se seisoo toisen kerroksen huoneen nurkkauksessa ryhdikkäänä kuin ei olisi koskaan huoneen hallinnasta luopunutkaan.

Anna Herlin (vas.) ja Minttu Jaakkola esittelevät yhtä talon kakluuneista. Se löytyi vintiltä palasina ja koottiin kokonaan uudelleen.

Jaakkola kertoo ihastelleensa kakluunimuurari Markku Rintalan työskentelyä uunin kokoamiseksi.

”Uunin osat olivat kuin palapelin palaset tuossa lattialla. Klassinen musiikki soi.”

Puistokatu 4 on kaavoitettu kulttuuri­käyttöön. Alusta asti on ollut selvää, että peruskorjauksen jälkeen rakennus avautuu myös kaupunkilaisille.

Kesällä huvilassa aloittaa ravintola Nollan yrittäjien uusi ravintola. Suomen Gastronomien Seura valitsi Nollan maaliskuussa vuoden 2022 ravintolaksi.

Sisäänkäynnit ja terassit on rakennettu uudelleen.

Kolmannen kerroksen tutkijatilassa puitteisiin asennetaan myöhemmin lasiseinät.

Herlin esittelee tutkijoiden ja muiden vuokralaisten tulevia huoneita ja yhteistiloja. Puuraamit saavat vielä lasiset väliseinät, joiden tarkoitus ei ole ainoastaan eristää vaan myös yhdistää.

”Koko homman juju on, että täällä jutellaan.”

