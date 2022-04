”Törkyinen” kaista turhauttaa pyöräilijöitä Hämeentiellä – Miksi yhdellä polkemisen pääväylistä on yhä pölisevä hiekkakerros?

Hämeentien pyörätien kunto hiertää pyöräilijöitä. Sepelikerros saadaan näillä näkymin poistettua vielä tämän viikon aikana.

Useat Hämeentien pyöräkaistojen käyttäjät ihmettelevät, että miksi keskeisellä väylällä on yhä paljon hiekkaa talven jäljiltä.

Yksi heistä on aktiivinen pyöräilijä, toimitusjohtaja Leo Stranius, joka on nostanut asiaa esille muun muassa sosiaalisessa mediassa.

”Helsingin kantakaupungin alueella on ehditty poistaa hiekat monelta muulta tieltä, mutta tältä kyseiseltä pyörätieltä ei. Tie on törkyisessä kunnossa ja kaipaisi ryhtiliikettä”, hän sanoo HS:lle.

Straniuksesta on ymmärrettävää, että kaikkea sepeliä ei ehditä heti poistaa. Hänestä olisi kuitenkin suotavaa, että tietyt pyöräilyn pääväylät, kuten Hämeentie, saataisiin kuntoon.

Sepelikerros pyörätiellä hankaloittaa pyöräilyä ja saattaa pahimmassa tapauksessa puhkaista renkaita.

”Olennaista ei kuitenkaan ole se, rullaileeko minun pyöräni kovin nopeasti tai joudunko hidastamaan mutkassa etten liukastu pyörällä. Tärkein syy siivota hiekat ja sepelit pois on totta kai pöly. Siitä eivät kärsi vain pyöräilijät vaan myös jalankulkijat ja autoilijat.”

Helsingin kaupungin katukunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller kertoo, että palautetta Hämeentien pyörätiestä on tullut paljon. Nyt hänellä on hyviä uutisia pyöräilijöille: kaupunki on juuri aloittanut hiekoitushiekan poiston.

”Pesua ei kuitenkaan päästä vielä tekemään. Se pyritään tekemään tulevana viikonloppuna.”

Normaalisti työt hoidetaan yöaikaan, jolloin bussiliikenne ei häiritse työtä. Voimassa oleva ylityökielto, joka koskee muun muassa katukunnossapidon käyttämiä työntekijöitä, kuitenkin estää tämän. Tästä syystä työ saattaa hieman viivästyä.

Pyörätien merkinnät ovat paikoin lähes hävinneet. Uusia tiemerkintöjä maalataan kaupungin mukaan näillä näkymin kesä-elokuun aikana.

Vaikka kyseessä on melko uusi pyörätie, pyörätiemerkinnät ovat paikoin kuluneet lähes kokonaan pois. Myllerin mukaan tässä ei ole mitään poikkeavaa, sillä tämänkaltaisilla vilkkailla pääväylillä kulutus on kovaa.

”Tavallisesti tiemerkinnät uusitaan noin 1–5 vuoden välein, mutta Hämeentien kaltaisilla teillä ne pitää maalata uudestaan kerran vuodessa.”

Maalaustöihin päästään vasta kun sepelit ja hiekka on poissa ja asfaltti on pesty.