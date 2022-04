Helsinkiläinen sushiravintola joutui pitämään ravintolansa kiinni lohipulan takia. Tällä viikolla lohta on taas saatavilla, mutta poikkeuksellisen korkeat ostohinnat tuovat ravintoloitsijoille omat haasteensa.

Tältä näytti Kokoron sushilautanen vuonna 2017. Nyt lohesta on pulaa.

Moni sushin ystävä saattoi pettyä suunnatessaan sunnuntaina 24. huhtikuuta Vallilassa sijaitsevaan Kokoro-ravintolaan. Vuodesta 2016 toimineen sushiravintolan ovessa oli keltainen lappu, jossa kerrottiin ravintolan olevan poikkeuksellisesti kiinni.

”Syy on yrityksemme historian erikoisin: lohta alkaa olemaan hyvin niukasti saatavilla Suomessa sodan takia”, luki lapussa vapaasti suomennettuna.

Lapun mukaan ravintoloitsijat olivat turhaan yrittäneet saada lohta usealta eri hankkijalta. Tavallisissa päivittäistavarakaupoissa myytävä lohi ei ole ravintolan standardien mukaan tarpeeksi laadukasta. Koska laadusta ei haluttu tinkiä, jäljelle jäi vain yksi vaihtoehto.

”Jouduimme pitämään ravintolan kiinni eilen. Ilmeisesti norjalaista lohta ostetaan nyt niin suuria määriä, ettei tänne Suomeen jää tarpeeksi myytäväksi”, sanoo Khanh Vu, joka on yksi Kokoron perustajista.

”Mielestäni tukkuyrittäjä sanoi, että tämä liittyisi jotenkin sotaan.”

HS:n haastattelemat kalatukkuyrittäjät vahvistavat, että tietynkokoisen norjalaisen lohen saatavuudessa on ollut haasteita.

”Pientä kalaa on kyllä saatavana, mutta isompaa on vähemmän. Isoja menee juuri esimerkiksi sushiravintoloihin ja kauppamaailmaan, puhutaan niin sanotusta kaupallisesta palasta”, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kajasola Tuomaan Kalatukusta.

Hän lisää, että useimmiten tukku on saanut mitä on tilannut.

Kalatukku Fisu Pojat Oy:n toimitusjohtaja Kristian Santasen mukaan saatavuusongelma on näkynyt asiakkaille muutamina poikkeuspäivinä.

”Tällä viikolla tilanne näyttää kuitenkin hyvältä”, hän sanoo.

Santanen uskoo, että Ukrainan sodalla on ollut vaikutuksensa tilanteeseen. Esimerkiksi erilaiset pakotteet ja hintojen nousu voivat epäsuorasti aiheuttaa muutoksia, jotka näkyvät saatavuudessa.

Selvää on ainakin se, että hinnat ovat nousussa.

”Hinnat ovat nyt pilvissä. Uskon, että mennään syyskuuhun asti ennen kuin ne vähän laskevat, koska kesä tuo aina kysyntäpiikin. Toki tämä nyt on vaan omaa spekulointia”, sanoo Tuomas Kajasola.

Norjalaisen lohen kansainvälinen kysyntä on tällä hetkellä kovaa. Samalla sota on nostanut usean eri raaka-aineen hintoja. Pakkausmateriaalit, kuljetukseen käytettävä polttoaine ja logistiikka ovat kaikki Kajasolan mukaan nyt kalliimpia.

Epävarman tilanteen ja poikkeuksellisen kovien hintojen takia tukkuyrittäjän on mietittävä tarkkaan kuinka suuria määriä kalaa uskaltaa hankkia kerralla.

”Kun puhutaan tuon hintaisesta kalasta, niin se on vähän pelaamista. Pitää muistaa, että me otetaan se riski. Jos jää lapaseen vaikka monta tonnia kalaa ja hinnat yhtäkkiä menevät alas niin me otetaan takkiin siitä. Siksi pitää optimoida.”

Ravintoloitsijallekin tilanne on haastava. Khanh Vun mukaan lohi on Suomessa yksi sushiravintolan tärkeimpiä raaka-aineita ja ilman sitä ravintolaa olisi vaikea pyörittää.

”Olemme kyllä hieman huolissamme. Mahdollisesti tulevaisuudessa tulee muitakin päiviä, kun lohta ei ole saatavilla. Ja hintapaine on kova. Emme voi nostaa hintoja tarpeeksi nopeasti, koska se olisi kuluttajalle shokki.”

Lue lisää: Hinnat ja korot nousevat nyt kilpaa, ja siksi lähes puolet suomalaisista on jo vähintään lykännyt asunnon ostoa – maanantaina 12 kuukauden euribor nousi jo 0,13 prosenttiin

Lue lisää: Lähes pystysuoraan nousevat hinnat nakertavat juuri nyt suomalaisten ostovoimaa poikkeuksellisen rajusti – HS:n laskuri kertoo, miten inflaatio iskee lompakkoosi

Lue lisää: Moni suomalainen dippaa sushin väärin päin soija­kastikkeeseen – Asiantuntija kertoo sushin syömisen oikeat tavat