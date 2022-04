Lauttasaareen valmistuu laituri, jonka hintalappu ylittää 200 000 euroa. Miten laituri voi maksaa niin paljon?

Kauan odotettu uimalaituri Lauttasaaren Vattuniemessä on pian valmis.

Uskaltaisikohan sanoa, että nyt alkaa olla lähes valmista.

Lauttasaaren Vattuniemeen, Särkiniemen kallioiselle rannalle suunniteltu laituri näyttää jo lähes käyttökelpoiselta.

Helsingin kaupungin projektipäällikkö Jussi Mäkinen uskaltaa varovasti lupailla, että toukokuussa laiturilta pääsisi uimaan.

Osallistavan budjetoinnin Omastadi-hankkeesta kaupunkilaisten omasta toiveesta liikkeelle lähtenyt projekti on ollut pitkä – ja kallis.

Aloitetaan ensin siitä matkasta.

Alun perin uimalaiturin piti olla valmis jo viime kesänä.

Kaupunkilaiset olivat ehdottaneet talvella 2018 Omastadi-hankkeessa, että Lauttasaaren Vattuniemeen voitaisiin rakentaa kunnon laituri uimareiden iloksi.

Laiturin valmistumisen viivästymisestä tiedotettiin muutaman kuukauden välein: valmista olisikin syksyllä, ehkä talvella, sittenkin vuoden 2022 puolella.

Jussi Mäkisen mukaan syitä viivästykseen oli monia.

”Alun perin aikataulu oli ylioptimistinen.”

Talvella rakentamista haittasivat talvimyrskyt, jotka löivät paljaille rantakallioille metrisiäkin aaltoja.

Ja sitten päästään laiturin hintalappuun.

Omastadi-hanke varasi aikaisemmin uimalaiturille alustavasti 300 000 euron budjetin kustannusarvion perusteella.

Sillä hinnalla saisi melkein omakotitalon Helsingin laitamilta.

Miten laituri voi maksaa niin paljon?

Perehdytään ensin siihen, millainen laituri on kyseessä.

Laituri on toteutettu betonielementeistä, jotka on kiinnitetty merenpohjaan. Laiturin rappusissa on käytetty pesubetonin tapaista kivetystä, jonka ei pitäisi olla liukas.

Rakennelman kaiteiksi asennetaan järeät teräskaiteet, jotka irrotetaan laskevien rappujen osalta ennen talvea, etteivät jäät vaurioittaisi tai veisi niitä mennessään.

Talvikäyttöä laiturille tuskin tulee.

Mäkinen arvioi, että viralliseksi avantopaikaksi Särkiniemessä on liian haastavat olosuhteet jäiden liikkeen ja aallokon takia. Vesipumppua laiturin päähän ei Mäkisen mukaan saada, sillä lähistölle ei tule sähköä.

Laituri on silti tehty kestämään.

”Sen suunniteltu ikä on 50 vuotta”, Mäkinen sanoo.

”Laiturin on ajateltu kestävän kovimmat ahtojäät ja jäälauttojen törmäykset.”

Uudesta uimalaiturista puuttuvat vielä kaiteet.

Projektipäällikkö Mäkisen mukaan suunnittelu vei suuren osan laiturin budjetista.

Suunnittelun, piirtämisen, laskemisen sekä kuntalaisten kanssa käydyn vuorovaikutuksen hintalapuksi Mäkinen antaa noin 65 000 euroa.

Mittauksiin ja maaston tutkimiseen meni oma osansa budjetista. Lisäksi kaupunki joutui tekemään alueella maatöitä, jotta pelastustie saatiin määräysten mukaiseksi.

Pelastustien levennyksessä kaupunki joutui kysymään kaupunginmuseolta konsultaatiota, sillä laiturille vievä pelastustie sijaitsee historiallisesti arvokkaalla alueella, jossa on ollut tykkiteitä.

Pelkän laiturin rakennusurakan hinta oli Mäkisen mukaan noin 96 000 euroa.

”Rakentaminen on kallista”, Mäkinen sanoo.

Kokonaisuudessaan uusi uimalaituri maksoi Mäkisen laskemien mukaan noin 215 000 euroa. Alkuperäisestä kustannusarviosta saatiin siis nipistettyä kuluja pois.

Aiemmat kaupungin laiturihankkeet joissa Mäkinen on ollut mukana, ovat maksaneet noin 10 000–20 000 euroa.