Koulukokki pokkasi kaikkien yllätykseksi ravintola-alan arvostetut palkinnot – Kuka on ”Maaginen Marjo”, jonka nimeä kuiskitaan pitkin Kalliota?

Marjo Niskanen on keittiöalan ammattilainen, jota lukiolaiset kutsuvat lakkiaisiinsa, tapaavat vielä valmistumisensa jälkeen ja ylistävät maasta taivaaseen.

”Hänessä on jotain maagista.”

”Työpäivänsä aikana hän naurattaa, kuuntelee, kannustaa, ohjaa ja lohduttaa.”

”Hän on aikuinen, josta kerrotaan seuraaville opiskelijoille, opiskelijat puhuvat hänestä ystävilleen ja perheelleen.”

”Hän on ruokalan kuningatar.”

Muun muassa näillä sanoilla Kallion lukion ruokapalveluvastaava Marjo Niskasta kuvailtiin ammattikeittiö- ja ravintola-alan ”Oscar-gaalassa” huhtikuussa. Gaalassa hän voitti kaksi alan Pro-palkintoa.

Kuka on tämä ruokalan kuningatar, jota opiskelijat kutsuvat myös nimillä ”Super-Marjo”, ”Maaginen Marjo” ja ”Marjo the Queen”?

Marjo Niskasta kehuttiin palveluasenteen tuomisesta paikkaan, jossa sitä ei aina pidetä välttämättömänä. Kuvakaappaus Palvelukeskus Helsingin Facebook-sivulta.

Työpäivänsä aikana ”Super-Marjo” lohduttaa ja naurattaa. Hän kyselee opiskelijoiden kuulumisia. Monet hän muistaa nimeltä, mistä nämä joskus yllättyvät.

Resepti toimii. Joskus Niskanen saa niin paljon kutsuja valmistuvien opiskelijoiden juhliin, että tulee kompromissina katsomaan vain lakkiaisia yhteisesti. Hänelle on kertynyt taulu täyteen ylioppilaskuvia. Hän on päätynyt opiskelijoiden tietovisaan ja abilauluihin, joissa yleensä lauletaan vain opettajista.

Kahdessatoista vuodessa Niskasesta on tullut Kallion oma legenda. Muutama vuosi sitten Niskaselle selvisi, että vanhemmat opiskelijat kertovat ensimmäisen vuoden opiskelijoille ruokalan mahtavasta Marjosta.

”Se on jotenkin ihan käsittämätöntä”, Niskanen sanoo.

Hän ei osaa täysin selittää itsekään, miksi on niin suosittu.

”Olen oma avoin ja puhelias itseni. Ehkä sitten opiskelijoidenkin on helppo ottaa kontaktia minuun.”

Linjaston päässä seisovat Marjo Niskasen ”Oscar-pystit” ja diplomi.

Yksi Niskasen salaisuuksista on aika. Hän ei koskaan sano nuorille, että nyt ei ehdi puhua. Häntä on verrattu puuttuvaan siskoon tai äiti-hahmoon.

”Joillekin olen sellainen kaveri, jolle rupatellaan ja kerrotaan välillä tosi henkilökohtaisiakin asioita”.

Toinen on asiakaspalvelu.

”Pyrin siihen että kohtelen kaikkia ihan samalla tavalla. Kaikki opiskelijat ovat aivan yhtä arvokkaita, koska he ovat asiakkaitani kuitenkin.”

Tämän sanoessaan Niskanen painottaa sanaa asiakkaita.

Hyvää palautetta on tullut myös siitä, että Niskanen esittää toiveensa ja pyyntönsä aina ystävällisesti.

”Senkin takia ehkä saan täällä asiat toimimaan, kun en käske.”

Kahdentoista Kallion vuotensa aikana Niskanen on päässyt todistamaan nuorten ruokailutottumusten suurta muutosta.

Kallion lukio tunnetaan lukiona, jossa myös kasvissyönti on perinteisesti ollut suositumpaa kuin muualla. Niskanen muistelee, että hänen aloittaessaan Kalliossa vegaaneja oli yksi. Nyt heitä on 40–50, ja määrä nousee joka vuosi.

Kasvisruokailijoiden määrää hän ei tarkalleen tiedä, sillä kasvisruoka on kaikkien otettavissa, mutta sen menekki on liharuokaa suurempi.

”Kalapuikot taitaa olla ainoa ruoka, mitä menee enemmän kuin kasvisruokaa”, hän kertoo.

Myös maidon menekki on laskenut radikaalisti. Niskasen aloittaessa vuonna 2009 maitoa saattoi tulla koululle viikossa sata litraa. Nyt kymmenen litraa maitoa riittää ainakin kahdeksi päiväksi.

Yksi Kallion lukion entisistä opiskelijoista, laulaja-lauluntekijä Vesta, on vuonna 2013 taiteillut Marjolle tunnustuksen, joka nyt koristaa ruokalan seinää.

Niskanen on tekemisissä ja vaihtaa kuulumisia monien entisten opiskelijoiden kanssa. Jotkut ulkomailla asuvat entiset opiskelijat laittavat Niskaselle viestiä käydessään Suomessa.

Niskanen kertoo olevansa unelmiaan tavoittelevista nuorista ylpeä.

”En ole heitä kasvattanut, mutta olen ollut tässä heidän matkalla. Ja on ihan valtava rikkaus, että saa olla täällä ja nähdä, mitä heistä tulee.”

” ”Sellaiset kommentit olivat kaikkein ihanimpia, joissa sanottiin, että kouluruokailutilanteen ei olisi voinut ikinä kuvitellakaan olevan sellaista, kuin se täällä on.”

Kun työnantaja, Palvelukeskus Helsinki, ilmoitti Niskasen ehdolle Pro-palkintokisaan, yksi opiskelijoista ilmoitti ryhtyvänsä Marjon kampanjapäälliköksi. Hän tekikin ilmeisen vaikuttavaa työtä: Pro-raati vastaanotti 288 viestiä Kallion lukion entisiltä ja nykyisiltä opiskelijoilta.

Raati kertoi olleensa liikuttunut lukiessaan opiskelijoiden kommentteja siitä, miksi ”meidän Marjon” kuuluisi voittaa tunnustuspalkinto.

Myös Marjo sai kommentit itselleen luettaviksi.

”Sellaiset kommentit olivat kaikkein ihanimpia, joissa sanottiin, että kouluruokailutilanteen ei olisi voinut ikinä kuvitellakaan olevan sellaista, kuin se täällä on. Tai että aina on ollut ajatuksena, että ne on vaan jotain tyyppejä siellä keittiössä.”

Opiskelijoiden kanssa hän on luvannut juhlia voittoa ja aikoo vielä pitää lupauksensa.

”Kyllä jotenkin heitä muistan. Ilman näitä opiskelijoita, opettajia ja Kallion lukiota eivät pystit olisi tulleet minulle.”

Entä mitä Niskasen tulevaisuudelta voidaan odottaa?

”Olen vitsaillut jo vuosia, että olen täällä Kalliossa eläkeikään saakka. Ja nyt kun minulla on nuo kaksi pystiä tuossa kainalossa, niin niiden voimalla jaksan taas ainakin ne seuraavat 12 vuotta.”