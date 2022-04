Perhossa alkaa syksyllä kokkikoulutukset tuttuun tapaan. Väite siitä, ettei hakijoita olisi riittävästi, oli virheellinen.

Julkkiskokki ja ravintoloitsija Henri Alén julkaisi tiistaina viestipalvelu Twitterissä tiedon, jonka mukaan Perho Liiketalousopistossa ei alkaisi syksyllä ollenkaan kokkiluokkaa sen takia, että hakijoita on liian vähän. Twiitti ehti muutamassa tunnissa saada paljon huomiota, sillä Alénin tilillä on yli 53 000 seuraajaa.

Tieto oli kuitenkin virheellinen.

”Olemme ihan järkyttyneitä. Se ei missään nimessä pidä paikkansa, emmekä voi ymmärtää mistä se on tullut. Tämä iät ja ajat toiminut kouluhan lakkautettaisiin, jos se olisi totta”, kertoo Perho Liiketalousopiston ravintola-alan koulutuspäällikkö Mervi Vilén-Peltoniemi.

Alénin mukaan kyseessä oli puhdas väärinkäsitys.

”Siksi poistinkin sen twiitin”, hän sanoo.

Alén julkaisi vielä myöhemmin uuden twiitin, jossa pahoitteli aiempaa julkaisuaan.

”Tweettasin aiemmin, että kuulin tilanteesta jossa Perhossa ei alkaisi syksyllä uusia kokkiluokkia. Tämä oli potaskaa AKA sontaa. Selvitin asian ja väärässä olin”, Alén kirjoitti.

Ravintoloitsija Henri Alén

Se on totta, että Perhossa kokkilinjan hakijoiden määrää jännitettiin etukäteen. Ravintola-ala on kärsinyt koronapandemiasta, ja työ on ollut poikkeuksellisen epävarmaa. Moni on miettinyt, miten se vaikuttaa hakijamääriin.

”Hakijoita on kuitenkin tullut se määrä, mitä meillä on aloituspaikkojakin. Meillä aloittaa syksyllä 120 peruskoulun päättänyttä nuorta ja sen lisäksi on aikuisopiskelijoille suunnattuja ryhmiä.”

Määrä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna.

Koulun lähes 90 vuotta vanhan historian aikana ei ole Vilén-Peltoniemen mukaan kertaakaan jouduttu perumaan ryhmiä siksi, ettei hakijoita olisi riittävästi.

”Ei edes laman aikana 1990-luvulla.”

Pitkällä aikavälillä ravintola-alan hakijoiden määrä on tosin ollut laskussa. Vielä noin 10 vuotta sitten hakijoita oli Vilén-Peltoniemen mukaan noin 2,5 yhtä paikkaa kohden. Nyt hakijoita on saman verran, kun on paikkoja.

Hakijoita kaivattaisi kipeästi lisää, sillä alan työntekijöistä on kova pula.

”Kyllä on ollut niin älytön poistuma alalta, että se alkaa väkisinkin näkyä. On tosi vaikeaa löytää porukkaa töihin”, Alén sanoo.

Syynä on hänen mukaan pitkälti pandemia ja sen vaikutus alaan. Nyt hänestä on mietittävä ratkaisuja ja pohtia miten hakijoita saataisi enemmän kuin minimimäärä.

”Työnantajien pitää yhdessä koulujen kanssa ratkoa tämä ongelma. Mitä pitää tarjota, että olisi vetovoimaa alalle?”