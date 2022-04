Opiskelijavalinnan uudistuksella pyritään korjaamaan epäkohtia, joita yliopistojen todistusvalintoihin nyt liittyy.

Vuodesta 2020 yli puolet opiskelijoista on valittu yliopistoihin todistusvalinnalla.

Suomalaiset yliopistot ovat alkaneet kehittää opiskelijavalintojaan tutkimustiedon pohjalta. Kehityshankkeen tavoitteena on parantaa sekä todistusvalintaa että valintakokeita.

Vuodesta 2020 yli puolet yliopisto-opiskelijoista on valittu todistusvalinnalla, joka on saanut osakseen arvostelua. Kritiikki on kohdistunut erityisesti siihen, miten eri aineita pisteytetään ja miten todistusvalinta vaikuttaa lukiolaisten jaksamiseen.

”Teemme tutkimuksen todistusvalinnan pisteytyksen toimivuudesta ja kritiikkiä herättäneistä seikoista”, sanoo koulutusvararehtorikokouksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso Suomen yliopistojen rehtorineuvostosta Unifista tiedotteessa.

Aiheesta ei ole laajaa tutkimustietoa entuudestaan.

Hankkeessa on tarkoitus kuulla myös muun muassa lukiolaisten kokemuksia todistusvalinnasta sekä selvittää todistusvalinnan pisteytysten vaikutuksia lukiolaisten ainevalintoihin, ylioppilaskirjoituksiin ja ylioppilaskokeiden uusimiseen.

Lisäksi tutkijat arvioivat, miten eri valintakriteerit vaikuttavat valituksi tulemiseen ja millainen on todistusvalinnalla valittujen opiskelijoiden opintomenestys.

Vielä konkretiaa muutoksista todistusvalinnan pisteytykseen ei siis ole. Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta ensi vuonna. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan keväällä 2026.

Yliopistot ovat viime vuosina lisänneet yhteistyötä valintakokeiden järjestämisessä. Valintakoeyhteistyötä on nyt pyrkimyksenä lisätä.

Tavoitteena on, että vuodesta 2025 alkaen samalla valintakokeelle voi hakea aiempaa useampaan hakukohteeseen ja että todistusvalinnalla valittavien ei tarvitsisi enää valmistautua valintakokeisiin.