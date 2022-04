Olympiastadionin tornin liukkaudesta varoittavassa lapussa ruotsinkielinen käännös oli päin mäntyä. ”Olemme keskustelleet palveluntuottajamme kanssa, jotta varmistamme, että jatkossa ei vastaavaa tilannetta tapahdu.”

Espoolainen Annika von Schoultz vieraili maaliskuun alussa Olympiastadionin tornissa. Tornin hississä hän kiinnitti huomiota laminoituun infolappuun, jossa kävijöitä varoiteltiin tornin huipun näköalatasanteen ja portaikon liukkaudesta.

Teksti oli käännetty myös ruotsiksi, englanniksi sekä venäjäksi. Tai ainakin oli yritetty.

Englanninkielinen käännös ei ollut täydellinen, mutta sen pääsanoman ymmärsi. Myös venäjäksi teksti vaikutti olevan kohdillaan.

Ruotsinkielinen kävijä puolestaan sai miettiä vähän pidempään. Useimmat tekstissä käytetyt sanat ovat kyllä oikeita ruotsinkielisiä sanoja, mutta niiden järjestys ei ollut järkevä, eivätkä ne vastaa suomenkielistä tekstiä. Teksti esimerkiksi alkaa sanoilla ”irrallisesti tornilla”.

Tekstit löytyvät tämän jutun alussa olevasta kuvasta.

”En oikein ymmärrä miten tuo on edes mahdollista. Uskon, että Google translatekin olisi pystynyt parempaan. Eikö heillä ole töissä ketään, joka osaisi edes auttavasti ruotsia ja olisi nähnyt, että teksti on täysin käsittämätön?” von Schoultz pohtii.

Hän päätti lähettää kuvan käännöksestä luettuaan HS:n eilisen artikkelin Seurasaaren käännöskukkasesta.

Olympiastadionin vierailijakeskuksen asiakasviestinnästä vastaa Securitas.

Securitaksen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Susanna Alen kertoo, että lappu on jo poistettu. Se laitettiin hissiin asiakkaiden turvallisuuden vuoksi. Huonon sään takia oli nopeasti saatava varoituslappu.

”Aulapalvelussa on sitten parhaan tiedon ja taidon mukaan tehty tämä lappu. Tällaisessa hätätilanteessa olisi varmasti riittänyt, että teksti olisi suomeksi ja englanniksi, mutta on haluttu palvella kaikkia. Tai ainakin on yritetty. Ihan maaliin asti ei tällä kertaa mennyt”, Alen myöntää.

Pysyvät kyltit ja ohjeistukset menevät hänen mukaan Olympiastadionin viestinnän kautta, mutta tässä oli kyseessä akuutista ja tilapäisestä varoituksesta ja se on sittemmin jo poistettu.

”Tyypillinen toimintatapa on kyllä, että sisältö tarkistutetaan asiantuntijalla. Ettei tule hassuja juttuja”, Alen lisää.

Varoitus Stadionin tornin huipun liukkaudesta saattoi jäädä ruotsinkielisiltä ymmärtämättä.

Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Pajun mukaan myös akuuttien viestien ja tekstien tulisi olla asianmukaiset kaikissa kieliversioissa.

”Olemme keskustelleet palveluntuottajamme kanssa, jotta varmistamme, että jatkossa ei vastaavaa tilannetta tapahdu.”