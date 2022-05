HS haastatteli henkilöitä, jotka tuntevat epäillyn turmakuljettajan sekä selvitti julkisista lähteistä ja sosiaalisesta mediasta hänen henkilöhistoriaansa.

Vappuaattona tapahtuneesta Pohjoisesplanadin kaahauksesta epäillyn 33-vuotiaan espoolaismiehen taustasta piirtyy HS:n selvityksen perusteella varsin puhtoinen kuva.

Mies ajoi lauantai-iltana Helsingin keskustassa vappua juhlivan väkijoukon läheisyydessä holtittomasti. Onnettomuudessa loukkaantui kolme ihmistä. Yksi loukkaantuneista on kuski itse.

HS kertoo epäillyn taustoista, koska tilanteessa oli olemassa erittäin vakavan onnettomuuden vaara.

HS haastatteli henkilöitä, jotka tuntevat epäillyn turmakuljettajan sekä selvitti julkisista lähteistä ja sosiaalisesta mediasta hänen henkilöhistoriaansa.

HS:n selvityksen mukaan epäilyllä ei ole rikostaustaa tai vireillä olevia rikos- ja siviiliasioita ainakaan pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksista saatujen tietojen perusteella.

Miehen tuntevat tuttavat arvelevat, että epäilty käyttäytyi tapahtumapäivänä epätyypillisesti. Epäilty on tuttavien mukaan pyrkinyt tähän asti hoitamaan asiansa hyvin ja kunnioittanut lakia. Hänet tuntevat ihmiset tuntuvat olevan erittäin yllättyneitä tapahtumasta.

Epäilty päivitti Esplanadin onnettomuuden jälkeen itse sosiaalisen median tilejään kuvatekstillä ”Rakkaus tekee hulluksi”. Kuvassa mies vaikutti olevan parhaillaan sairaalassa.

”Eilen puhalsin espalla nollat useamman todistajan kuullen (poliiseja ja ambulanssihenkistöä)”, hän väitti toistaiseksi ainoassa kommentissaan.

Poliisi epäilee häntä muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta. Poliisi ei ole määritellyt, mikä rattijuopumuksen on aiheuttanut.

Lue lisää: Pohjoisesplanadin epäilty on perussuomalaisten ehdokas – Video näyttää epäillyn kiinnioton

Espoolaismies on työskennellyt vuodesta 2016 valtiovarainministeriössä virkamiehenä. Hän on talous- ja rahoitusasioiden ammattilainen. HS on vahvistanut tiedot nimikirjaotteesta.

Mies on toiminut lähellä parlamentaarisen vallan ydintä. Hän on muun muassa pitänyt useasti valtiovarainministeriön esittelypuheenvuoron perustuslakivaliokunnassa sekä ollut tekemässä useita valiokuntaselvityksiä.

Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa asiantuntijana Suomen pankissa.

Mies on valmistunut Helsingin yliopistosta. Hänen gradunsa finanssikriisin jälkeisistä inflaatio-odotuksista hyväksyttiin valtiotieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2015.

Kaahauksessa oli erittäin vakavan onnettomuuden vaara, sillä vieressä sijaitsevalle Kauppatorille oli kokoontunut tuhansia ihmisiä seuraamaan Havis Amandan patsaan lakitusta.

Vapaa-ajallaan mies soittaa pianoa ja urkuja sekä harrastaa maastohiihtoa. Pianistina hän on poikkeuksellisen taitava. Hän on julkaissut soittovideoita verkossa.

Mies on uskonnollinen. Hän on kertonut rakentavansa elämäänsä kristillisestä arvopohjasta käsin. Esplanadin turman jälkeen hän huusi poliiseja vastustellessaan muun muassa ”seis Jumalan nimessä” ja ”väisty pois luotani saatana”.

Sosiaalisen median kuvissaan hän poseeraa usein kaveriporukan keskellä.

Epäilty on tullut taloudellisesti toimeen hyvin. Vuonna 2020 hänen verotettavat ansiotulonsa olivat yli 50 000 euroa ja pääomatulot yli 9 000 euroa.

Hänen omistamansa auto, jolla hän vappuaattona Esplanadilla ajoi, on vuoden 2011 Mercedes-Benz E350 CDI, jonka nykyhinta on arviolta hieman alle 20­000 euroa.

Epäillyn vappuaaton vietosta on toistaiseksi niukasti tietoa.

Espoon perussuomalaisten puheenjohtaja Mikko Wikstedt kertoo kuitenkin HS:lle, että vapunaattona puolenpäivän jälkeen epäilty oli Espoon torilla perussuomalaisten vapputapahtumassa läsnä. Tapahtumassa tavattiin kansalaisia teltoilla, paistettiin makkaraa ja syötiin munkkeja.

Wikstedtin mukaan mies käyttäytyi aivan normaalisti eikä vaikuttanut päihtyneeltä. Hän tunsi miehen kohtalaisella tasolla.

”Hän on sellainen hiljainen, fiksu, rauhallinen ja asiallinen kaveri. Ei mitään ihmeellistä”, Wikstedt sanoo.

Wikstedt sanoo, että tapaus on ollut Espoon perussuomalaisille sokki, sillä turmanajo tapahtui vain tunteja puoluetilaisuuden jälkeen.

”Olemme kaikki tästä erittäin järkyttyneitä. Aivan hirveää”, hän jatkaa.

HS:n selvityksen mukaan epäilty on pitkään ollut poliittisilta näkemyksiltään oikeistolainen ja hyvin kiinnostunut demokraattisesta vaikuttamisesta.

Alkujaan epäillyn puoluekanta vaikutti olleen kokoomuslainen, mutta sittemmin hän liittyi perussuomalaisiin. Aluevaaleissa 2022 hän sai alle sata ääntä eikä tullut valituksi.

HS:n tietojen mukaan epäillyn lähipiirissä sitä pidettiin yllättävänä, että hän valitsi lopulta perussuomalaiset poliittiseksi kodikseen.

HS:n aluevaalikoneessa hän kertoi ajattelevansa yhteiskuntaa ”sopimuksena menneiden, nykyisten ja tulevien sukupolvien välillä”. Hän korosti vastauksissaan yksilönvapauksia ja lähimmäisistä välittämistä.

”Tärkeimmät vapaudet itselleni ovat sanan-, uskonnon-, omantunnon- ja mielipiteen vapaus. Näiden rajoittaminen rajoittaisi ajatteluamme. Tärkein velvollisuus on osallistuminen yhteiskunnan toimintaan”, hän kirjoitti.

Auto pysähtyi Cafe Esplanadin edustalle.

Kymmenisen vuotta sitten mies toimi lyhyen pätkän kokoomuksen silloisen europarlamentaarikon Eija-Riitta Korholan harjoittelijana.

Myös ulkoministeriön yksikönpäällikkö Ville Cantell on kertonut sosiaalisessa mediassa tunteneensa miehen.

”Olen joitain vuosia sitten ollut järjestämässä tilaisuutta, jossa epäilty kaahari oli yksi puhujista. Fiksun ja rauhallisen oloinen kaveri silloin. Surullista miten voi päätyä eilisen kaltaiseen tekoon”, Cantel twiittasi.

Epäilty on ollut varsin aktiivinen poliittinen blogikirjoittaja ja hän on tämän vuoden puolella ottanut kantaa muun muassa Suomen Nato-jäsenyyden puolesta ja Euroopan unionin perussopimusten avaamiseen.