Latukoneen kuljettaja Juha Korhonen ajoi perjantaina Paloheinän hiihtoladun viimeisen kerran tänä hiihtokautena. Kesäisiin lukemiin yltänyt hiihtokeli on mitä mainioin.

Helsingin Paloheinässä on perjantaiaamuna suuren urheilujuhlan tuntua.

Joukkueita on kaksi: hiihtäjät vastaan kesä.

Hiihtojoukkueen tuusulalaisvahvistus Anita Cardona virittelee kilpailuvälineitä jalkaansa parkkipaikalla klo 7.45.

Tunnin urheilusuorituksen jälkeen Cardona aloittaa työpäivänsä rahoitusalalla.

”Koin viime kerralla, toissapäivänä, täällä ihan hiihdon hurmaa. Alamäessä tuuli tuntui ihanasti kasvoilla”, Cardona kertoo.

Tähän saakka Cardona on hiihtänyt kotikulmillaan. Hän innostui Paloheinästä kun luki lehdestä, että täällä latuja kunnostetaan vielä vapun jälkeenkin.

Tänään tosin viimeistä kertaa.

Paloheinän perjantaina viimeisen kerran kunnostettu hiihtolatu on kilometrin pituinen. "Tämä on ollut sellaista vieroitushoitoa hiihtäjille, jotka surevat talven päättymistä”, latukoneen kuljettaja Juha Korhonen sanoo.

Hiihtojoukkueen kapteeni, latukoneen kuljettaja ja Paloheinän liikunta-alueiden hoitaja Juha Korhonen on aloittanut työnsä jo seitsemältä ja hiihtojoukkueen aikaisimmat jäsenet ovat jo vauhdissa. Osa on tullut jo maaliin.

Kilometrin mittainen V-kirjaimen muotoinen ladunpätkä on vielä hyvässä kunnossa, ja Miikka Ruokanen kutsuu aamun hiihtokokemustaan ”elämän luksukseksi.”

”Sain hiihtää auringonpaisteessa ja kuunnella samalla, kun rastaat, peipot ja kaikki mahdolliset tiaiset lauloivat.”

Nyt hiihtäjät ovat piirittäneet kapteeninsa ja käyvät vuoronperään kiittämässä häntä hienosta kaudesta.

”Huikea kausi, kiitos”, Kimmo Holappa huikkaa Korhoselle koppiin.

Hiihtoaktiivi Juhani Styrman kiittää Juha Korhosta (vas.) hienosta kaudesta. ”Villi veikkaukseni on, että vaikka latuja ei koneella enää ajeta, niin voi tuossa vielä viikon verran hiihtää. Pohja on kova, mutta roskat voivat estää hiihtämisen”, Styrman sanoo.

”Puolet hienon hiihtokauden kiitoksista menee tuonne ylöspäin lumen luojalle ja puolet latujen luojille eli latumestareille”, Holappa sanoo.

Tekikö Holappa tänään suksilleen viimeisen voitelun?

”Kyllä hiihto tähän jää. Vaihdan rullasuksiin.”

Hiihtäjät kiittivät perjantaina latukoneen kuljettajaa Juha Korhosta korteilla ja lahjoilla. ”Itse kiitän kaikki hiihtäjiä lämpimästi”, Korhonen sanoo ja alkaa suunnitella vuosilomien pitoa. Talvisin latukoneen kuljettajat eivät lomaile.

Hiihtojoukkueen jäsenet ovat jo ehtineet antaa Korhoselle lahjojakin. Kuohuviinipullon antajaa harmittaa, että se on alkoholiton. Se taas johtuu siitä, että sen antaja ei muistanut, että alkoholillisen version voi ostaa vasta aamuyhdeksän jälkeen.

Onneksi Korhonen on tänään menossa Tallinnaan.

Kuinka monta kertaa Korhonen on itse hiihtänyt tänä talvena?

”No en yhtään, täytyy tunnustaa.”

Se johtuu siitä, että kun Korhosen työpäivä on ohi, hän haluaa normaali-ihmisten tapaan häipyä työpaikaltaan mahdollisimman nopeasti.

”Hyvinä talvina hiihdin yli tuhat kilometriä ja olin kaksikymmentä kiloa hoikempi.”

Erityisen hyvä talvi oli vuonna 2013. Tämä talvi pääsee hiihtäjien listalla viiden parhaan joukkoon.

Hiihtokauden jälkeen Juha Korhosella riittää työmaata Paloheinän ulkoilureittien kunnostamisessa ja laajan nurmikentän ruohon ajamisessa. Ruohonleikkuuseen kuluu hyvinkin kolme päivää viikosta.

”Kesäisin kuntoilen golfaamalla tuolla puolen kilometrin päässä sijaitsevalla kentällä.”

Merja ja Markku Rajakangas ovat jo aloittaneet golfaamisen Paloheinän radalla. Hekin päättävät hiihtokauden tähän.

”Hiihdimme parin viikon mökkireissua lukuun ottamatta täällä joka päivä.”

Markku ja Merja Rajakangas vaihtavat perjantain jälkeen hiihdon golfiin. Paloheinän golfkausi on jo avattu.

Hiihtojoukkueen luottojäsen Juhani Styrman sairastui joulun jälkeen koronaan, eikä päässyt ladulle viikkoon.

”Ilman tätä karmeaa takaiskua olisin päässyt tänä talvena sataan viiteenkymmeneen perättäiseen hiihtopäivään. Viime vuonna hiihdin 125 päivänä putkeen”, Styrman kertoo.

Mitä Styrman ajattelee siitä, että hiihtäjät vastaan kesä -kisan voittaja on jo varma?

”Vastustaja on tässä kisassa liian raju, se on myönnettävä. On pakko siirtyä juoksuun, rullasuksilla en hiihdä lainkaan.”

Styrman ei voi valitettavasti hiihtää tänään kuin viimeistä päivää, sillä hänen täytyy lähteä Lahteen työkeikalle. Hän on kulttuurialan freelancer-tuottaja ja tekee työkseen muun muassa kaupunkiopastuksia.

Onko hänellä antaa joukkueensa jäsenille vinkkejä, millä menolla hiihdon voisi kauden loputtua korvata?

”Kallion kotiseutumatkailu -viikot alkavat ensi viikolla. Kävelyfestivaaleilla on tarjolla parisenkymmentä kiinnostavaa kävelysuoritusta. Se käy hyvin korvaushoidosta!”

Anita Cardona on nyt suorittanut kisassa oman osuutensa. Hän palaa hiihtolenkiltä autolleen hymyillen.

"Oli tosi kiva hiihtää, kun tuolla ladun vasemmalla haaralla aurinko paistoi suoraan kasvoihin, sain päivetystäkin.”

Ladun varren leskenlehdet asettuivat Paloheinän hiihtäjät vastaan kesä -kilpailussa kesän puolelle

On aika puhaltaa peli poikki ja julistaa kesä voittajaksi. Lämpömittari näyttää Paloheinässä nyt kymmentä astetta, iltapäivällä seitsemäätoista.

Mutta joku ei vielä luovuta ja huutaa kapteeni-Korhoselle:

”Entä jos sittenkin vielä ajaisit ladut maanantaina?”

Korhonen naurahtaa.

Ei lupaa mitään.

Lue lisää: Helsingin suunnitelmat vähentäisivät hiihtolatuja Paloheinässä – Silti osa ulkoilijoista vastustaa uutta latua:”Onko todella tarvetta?”

Lue lisää: ”Helsinki on mahtava hiihtokaupunki” – Pääsiäisenä pääsee hiihtämään vielä pää­kaupunki­seudulla