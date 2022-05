Pitkä odotus on takana, kun Helsingin uimastadion aukeaa taas tänään. Vielä muutama päivä sitten maauimalassa valmisteltiin tulevaa kautta kauhealla tohinalla.

Jos jätetään navakka tuuli huomioimatta, tuntuu kuin olisi kesä.

Altaan pohjalla välkehtii kirkasta vettä kuin tropiikissa konsanaan, radiosta soivat tutut hitit. Hyppytorni sojottaa omalla paikallaan, koivu vihertää jo hennosti.

Maauimala tässä heräilee talviunestaan.

Mutta ihmiset, he puuttuvat vielä: kiljuvat lapset, pärskivät taaperot, vesijuoksevat kuntoilijat ja virtaviivaisesti uiskentelevat vesipedot.

He saapuvat paikalle sunnuntaina ja tekevät Uimastadionista kaikkien rakastaman Stadikan.

Uusia uimavalvojia koulutettiin tehtävään muutamaa päivää ennen avajaisia.

Uima-altaiden täyttäminen kestää 4–5 päivää. Vettä kuluu miljoonia litroja.

Uimastadionin tiimiesihenkilö Kara Koskinen esittelee maauimalaa Helsingin Sanomille avajaisia edeltävällä viikolla.

Hanat on juuri avattu, ja vesi lorottelee vauhdilla kohti hyppyaltaan pohjaa. Lastenallasta kuurataan puhtaaksi. Kuntouintiallas odottelee vielä vuoroaan.

Punaisiin työasuihin sonnustautuneet työntekijät puunaavat, haravoivat, siivoavat ja touhuavat ympäri pihamaata ja vanhaa päärakennusta.

Kaikki altaat kuurattiin puhtaaksi ennen kuin niihin alettiin valuttaa uutta vettä.

Altaiden vesi kiertää päivittäin puhdistuskoneiston läpi.

Onko Uimastadionilla tapahtunut jotain uutta sitten viime vuoden?

Paljonkin, Koskinen kertoo.

Nurmikentälle on avattu pieni sählyalue, ja pingispöytiä on saatu myös nurmikolle. Uudet piknikpöydät ja shakkilaudat tuovat maauimalaan viihtyisyyttä.

Muutakin alueella on tehty: ulkokuntosalilla on uusi alusta, hyppytornin kaiteita on parannettu, ja katsomo saa uunituoreet istuinlaudat.

Sekä päärakennuksen sisätiloissa että ulkopuolella on tehty pintaremonttia.

Arkkitehti Jorma Järven suunnittelemassa maauimalassa on tehty kevään aikana pintaremonttia sekä sisätiloissa että ulkona.

Kesätyöläinen Leena Levasmaa (vas.) ja liikuntapaikanhoitaja Nuna Aguilar tarkistavat pukuhuoneita.

Vielä hetken suihkuhuoneissa ja saunoissa on autiota ja tyhjää. Vesi ei lorise, eivätkä lapset kilju. Kukaan ei ole heittämässä löylyä kiukaalle.

Pukuhuoneessa sen sijaan siistitään, järjestetään, puunataan ja tarkastetaan.

Liikuntapaikanhoitaja Nuna Aguilar ja avustava liikuntapaikanhoitaja Leena Levasmaa käyvät pukukaappeja läpi. He tarkistavat, että kaikki on tiptopkunnossa.

”Kiva nähdä täällä taas vilinää”, Aguilar sanoo odottaen.

Tänään kaiken pitäisi olla valmista.