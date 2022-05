Sirkusryhmä poistaa kurtturuusuja pohjoishelsinkiläisiltä pihoilla. Haitalliseksi julistetun kasvin hyvästely voi nostattaa suuria tunteita.

Helsinkiläisten ikäihmisten pihoilta halutaan nyt kitkeä pois kiellettyä kurtturuusua erikoisella tavalla.

Kyseessä ei ole mikään tavallinen vihertyö, vaan urakoimaan saapuu sirkusryhmä.

Tavallisesti pihan omistaja joutuu maksamaan kurtturuusun hävittämisen itse. Uuteen taideprojektiin osallistuva pääsee ruusustaan eroon ilmaiseksi.

Mukaan haetaan pohjoishelsinkiläisiä yksityispihoja.

Kurtturuusu on julistettu kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi, jonka kasvatus on kielletty 1. kesäkuuta alkaen. Haittakasvia kitkee helsinkiläinen Zero Gravity Company -sirkusryhmä yhteistyössä pihanrakennusyrityksen kanssa. Miksi?

”Kurtturuusu on ollut Suomessa sata vuotta, ja katukuva tulee muuttumaan sen hävittämisen myötä”, kertoo työryhmän sirkustaiteilija Netta Reunanen.

Vaikka pensaista tulee hankkiutua eroon, ne ovat pinkkeine kukkineen piristäneet monia teiden varsilla ja talojen reunustoilla.

”Väittäisin, että monella on kurtturuusuihin liittyviä muistoja”, Reunanen sanoo.

Niitä voidaan päivän aikana tuoda eloon osallistujan toiveiden mukaan.

KitkemisEsitykset ovat osa Ruusut-hanketta, joka tuo osallistavaa taidetta lähelle ikäihmisiä. Hanke toteutetaan Helsingin kaupungilta saadulla kulttuuriavustuksella.

Erilaiset kukkalajit ovat inspiroineet kokoonpanoa aiemminkin.

”Olemme tehneet liljoihin ja iiriksiin liittyviä esityksiä. Nyt pidimme aivoriihen, josta ajatus lähti rönsyilemään vauhdilla”, Reunanen avaa.

Kitkennät pyritään aloittamaan mahdollisimman pian kesän alussa, jotta kasvi ei ehdi leviämään entisestään. Kurtturuusun jättämää aukkoa paikataan uusilla istutuksilla. Pihan omistajan kanssa pohditaan yhdessä, mikä laji pihalle voisi sopia.

Reunanen sanoo, että ainakin omenapuu menestyy monenlaisissa maaperissä.

Oman pihan voi ilmoittaa mukaan kasvin hävitykseen lähettämällä sähköpostia osoitteseen aida@pragmahelsinki.fi. Viestissä tulee kuvailla pihaa ja laittaa kuva kurtturuususta.

