Kallioon avautuva kahvila Kvääristö haluaa olla suunnannäyttäjä tasa-arvoisemman baarikulttuurin edistämisessä.

Ellen Kantolaa ja Heli Yli-Räisästä ärsytti.

Syynä oli, se ettei Helsingin baariskenessä ollut heille tarkoitettua paikkaa. Ensisijaisesti naisille ja sukupuolivähemmistöille suunniteltu baari puuttui katukuvasta.

Kesäkuun alussa ongelma korjaantuu, kun Kantola ja Yli-Räisänen avaavat Kolmannelle linjalle baarikahvila Kvääristön. Kantola on hankkeen päävetäjä, Yli-Räisänen vastaa viestintäpuolesta.

Kun avajaisiin on hieman alle pari viikkoa, osa laatikoista odottaa purkamista ja pöytäryhmät hakevat paikkaansa.

Keskeneräisyydestä huolimatta selvää on se, että täällä jokainen saa olla oma itsensä.

Helsingistä löytyy sateenkaariväelle, eli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattuja ravintoloita, mutta niitä ei olla perustettu naisia ajatellen. Niin yrittäjät kuin valtaosa asiakaskunnastakin ovat pääosin miehiä.

Baariympäristö voi olla turvaton paikka cis-sukupuolisille naisille, eli heille, joiden sukupuoli vastaa syntymässä määriteltyä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat häirintää vielä useammin.

”Monella on ikäviä kokemuksia yöelämästä, mutta naisilla ja sukupuolivähemmistöillä ikävät kokemukset voivat liittyä yleisesti julkiseen tilaan. Siksi aloimme suunnitella paikkaa, jossa ei vain juoda alkoholia ja juhlita, vaan jossa voi tavata ystäviä, kahvitella ja etätyöskennellä”, Yli-Räisänen kertoo.

Kantola ja Yli-Räisänen kertovat, että nimenomaan seksuaalivähemmistöihin kuuluville naisille suunnattua ravintolaa ei ole ollut Helsingissä vuosituhannen alun jälkeen.

Kvääristö yhdistelee kahvila- ja baaritoimintaa. Tervetulleeksi toivotetaan niin sateenkaariperheet kuin läppärityöskentelijätkin. Ilta-aikaan ravintolaan voi tulla vaikka treffeille, nauttimaan viinilasillisen tai viihtymään elävän musiikin parissa.

Kantola ja Yli-Räisänen viittovat käsillään, mihin kohti ravintolatilaa kaavaillaan esiintymistilaa erilaisille esiintyjille.

”Ehkä akustista musiikkia, teemailtoja, stand upia...”, Kantola luettelee.

Ideana on tuoda näkyvyyttä nimenomaan sateenkaariyhteisöön kuuluville tekijöille, jotka eivät välttämättä saa muuten keikkoja.

”Toivon, että voitaisiin olla sellainen paikka, jossa uudet taiteilijat pääsevät esiintymään ja kokeilemaan”, Kantola sanoo.

Kaikki alkoi siitä, kun Kantola ryhtyi tammikuussa 2020 järjestämään baarinvaltauksia. Baarinvaltaukset olivat tempauksia, joissa paikkoja muutettiin yhden illan ajaksi naisten baareiksi.

Aluksi epäiltiin, saataisiinko 70 hengelle mitoitettu tila täyteen. Huoli osoittautui aiheettomaksi, kun porukkaa lappasi sisään joukoittain.

Menestyksekkäät tapahtumat innostivat Kantolaa laittamaan aluille joukkorahoituskampanjan oman ravintolan perustamiseksi. Yli-Räisänen alkoi työskennellä viestinnän parissa ja hieman ennen kampanjan alkua mukaan lähti myös Johanna Junnila, joka tuo hankkeeseen juridista osaamista.

Kampanja alkoi Pride-viikon alla kesäkuussa 2021. Rahankeruu lähti käyntiin verkkaisesti, kunnes ihmiset intoutuivat jakamaan kampanjaa somessa. Loppuvaiheessa kannattajat ymmärsivät, että mitä isompi pääoma kerättäisiin, sitä hienompi yhteisestä paikasta saataisiin. 30 000 euron minimitavoite ylittyi reippaasti.

Hanke keräsi noin 48 000 euroa puolessatoista kuukaudessa.

”Se oli kyllä yksi isompi onnistuminen”, Kantola ja Yli-Räisänen nyökkäilevät.

Ellen Kantola haluaa luoda Kvääristöstä turvallisen tilan, jossa kukaan ei joutuisi ahdistelun kohteeksi.

Kysyntää sateenkaariyhteisön omalle baarille siis löytyi. Se ei ole ihme, kun kuulee yhteisön omia kokemuksia baari-illoilta.

”Ihan vastikään kuulin yhdeltä naispuoliselta kaveriltani, että hän oli käynyt tyttöystävänsä kanssa baarissa ja joku mies oli pyytänyt heitä suutelemaan”, Kantola sanoo.

Kantola on itse transsukupuolinen ja haluaa painottaa, kuinka tavallisia tällaiset tilanteet ovat Helsingin yöelämässä.

”Olin kerran treffeillä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin myönteisesti suhtautuvassa baarissa. Yksi mies istui toisella puolella tiskiä kaksi tuntia ja vain katsoi minua. Se on sellaista tuijottamista, kuin huomaisi eksoottisen undulaatin ja on pakko katsoa niin pitkään, kun se undulaatti on siinä.”

Kantolan mukaan häirikköjä ei aina heitetä ulos, sillä ravintolat eivät halua menettää paljon rahaa kuluttavia vakioasiakkaitaan.

Baarikahvilassa ollaan avajaisia edeltävällä viikolla täydessä työn touhussa.

”Ongelmaan on tietyllä tapaa yksinkertainen ratkaisu. Täytyy päästää häirintää kokeneet ihmiset päättämään itse, millainen paikka halutaan ja kuinka häiriötilanteisiin siellä puututaan”, Kantola kertoo.

Kvääristön henkilökuntaan on haalittu henkilöitä, jotka ymmärtävät turvallisen tilan tärkeyden. Työntekijät saavat koulutusta oikeaoppiseen toimintaan häirintätilanteissa. Sukupuolineutraalit wc-tilat luovat tasa-arvoista ilmapiiriä, ja asiakkaisiin luotetaan.

”Ne jotka tietävät omasta kokemuksestaan, miten häiritseviä pelkät katseetkin voivat olla, osaavat todennäköisesti käyttäytyä niin, että kaikilla olisi turvallisempaa”, Kantola avaa.

Vaikka Kvääristö on suunniteltu naisten ja sukupuolivähemmistöjen tarpeita ajatellen, kaikki ovat ravintolaan tervetulleita. Myös heteronaiset ja -miehet voivat kaivata paikkaa, jossa ei tarvitse pelätä uhkaavia tilanteita.

”Emme me ole ovella tivaamassa kenenkään seksuaalista suuntautumista”, Kantola naurahtaa.

Kantolan mukaan ravintolan yhtenä tavoitteena on näyttää, että häirintään puuttuminenkin voi olla taloudellisesti kannattavaa.

”Haluamme nähdä, voitaisiinko saada aikaan isompaakin nytkähdystä kohti turvallisempaa iltakaupunkia.”

