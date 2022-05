Lahjoittaja olisi ostanut Lidlistä ruokaa usealla tuhannella eurolla hädänalaisille. Sitten tapahtui jotain odottamatonta.

Torstaina Pitäjänmäen Lidlissä tapahtui käsittämättömältä vaikuttava tapahtumasarja, jonka toisena osapuolena oli Lidl-myymälä ja toisena yksityisten henkilöiden perustama avustusputiikki Pikku apu.

Pitäjänmäessä sijaitseva Pikku apu -putiikki tarjoaa apua ja lahjoituksia ukrainalaisille kotinsa menettäneille perheille. Jaettavia elintarvike- ja hygieniatuotelahjoituksia putiikki saa yksityishenkilöiltä.

Torstaina putiikkia pyörittävä Inke Puhto oli menossa ostamaan lahjoitettavia ruokatarvikkeita helsinkiläisen Janne Järvisen kanssa. Järvinen ei sen kummemmin ole mukana Pikku avun toiminnassa, mutta halusi auttaa ukrainalaisia oman osansa verran ostamalla pakettiauton täyteen ruokaa.

Vieressä oli Lidl-myymälä, joten matka jatkui sinne.

Puhdon ja Järvisen kärryissä oli jo kananmunia, ruokaöljyä, pikakahvia, teetä, hilloja, säilykkeitä ja muuta säilyvää ruokaa, kun he pääsivät maitohyllyille.

Tarkoitus oli ostaa iskukuumennettua maitoa pakolaisille.

Parivaljakolla oli tässä vaiheessa edessään kaksi täyttä ostoskärryä ja kaksi tyhjää, kun reissu sai yllättävän käänteen.

”Myymäläpäällikkö ja myyjä pamahtivat paikalle, että eivät voi myydä tällaisia määriä meille. Vartija tuli siihen viereen vielä tehostamaan viestiä”, Puhto kertoo ihmetellen.

Puhto yritti kertoa myymäläpäällikölle, että tuotteet ovat menossa 150 ukrainalaiselle äidille ja lapselle.

Suunnitelmissa ei ollut ostaa tuotteita minkään yrityksen käyttöön tai jälleenmyyntiin.

Puhto ja Järvinen eivät olleet valikoineet kärryihinsä tarjoustuotteita tai sisäänheittotuotteita. Yhdessäkään tuotteessa ei tiettävästi ollut ostorajoitusta per kotitalous.

”Siinä eivät auttaneet puheet tai mitkään”, Puhto sanoo.

”Myymäläpäällikkö perusteli, että loppuviikoksi ei välttämättä riitä muille asiakkaille tuotteita. Heillä olisivat hyllyt tyhjinä, ja asiakkaille pitäisi myydä ei-oota”, hän jatkaa.

Täydet kärryt jäivät Lidlin käytävälle.

Puhto ja Järvinen siirtyivät ostoksille Metrotukkuun, josta he ostivat elintarvikkeita seitsemän ostoskärryn verran eli noin 4 000 eurolla.

Lidlin viestintäasiantuntija Sanna Laininen pahoittelee tapausta sähköpostitse.

”On ikävä kuulla, että tämä hyvää tarkoittanut ostosreissu päättyi näin. Tavoitteenamme on palvella kaikkia asiakkaitamme hyvin ja varmistaa tuotteiden riittävyys kaikille asiakkaillemme tasapuolisesti”, Laininen kirjoittaa.

Viestintäasiantuntijan mukaan Lidl tilaa tuotteita päivittäin kaikkiin myymälöihinsä niin paljon, että tuotteet riittävät asiakkaiden omaan käyttöön.

”Meillä ei ole tukkumyyntiä eikä lähtökohtaisesti myöskään ostorajoituksia, mutta tuotteiden myyntimääriä voidaan rajoittaa, jos havaitaan, että tuotteet ovat vaarassa loppua yksittäisen asiakkaan suuren ostosmäärän vuoksi. Tällä hetkellä meillä on tietyissä peruselintarvikkeissa ostorajoituksia, koska näiden kysyntä on ollut poikkeuksellisen suurta”, Laininen kirjoittaa.

Ukrainalaisten auttaminen on Lainisen mukaan kuitenkin Lidlille tärkeää. Lidl on lahjoittanut rahaa ukrainalaisille, lisäksi yritys on Lainisen mukaan tukenut ukrainalaisia Suomessa monin eri tavoin.

Kurjasti päättyneestä kauppareissusta jäi Puhdolle ja Järviselle ikävä maku. Ajatushan oli ollut vain auttaa ukrainalaisia pakolaisia.

”Ihan käsittämätöntä. Lidlillä ei ollut tässä pelisilmää”, Puhto sanoo.

”Minäkin olen lukenut markkinointia kauppakorkeakoulussa. Olin siinä ymmärryksessä, että kauppa yrittäisi myydä tuotteita”, Järvinen ihmettelee.

Elintarvike-, hygieniatuote- ja muun muassa lelulahjoituksia jaetaan Pikku avun putiikissa ilmaiseksi ukrainalaisille kotinsa jättäneille perheille Ukrainan passia ja poliisin pakolaistodistusta vastaan.

Putiikki jakaa Puhdon mukaan ruokaa ja tavaraa päivittäin yli sadalle ukrainalaiselle.

