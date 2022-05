Vanhempien miesten porukat haluavat usein virittäytyä Hyvät Herrat tv-sarjan tunnelmaan vuokraamalla Käpylässä sijaitsevan hotellin saunan käyttöönsä.

Hyvät Herrat -sarjan kuvausten jälkeen Paukun sauna on remontoitu. Kiuas on nykyisin löylyhuoneen keskellä.

Helsingin Käpylässä sijaitsevan Finlandia Park Hotelin saunoilla on persoonalliset nimet: Paukku, Tollo ja Tyyne.

Mutta miksi saunat on nimetty näin? Vastaus löytyy 1990-luvulta.

Hotellin saunatiloissa nimittäin kuvattiin tuolloin poliittista ajankohtaissatiirisarjaa Hyvät Herrat. Silloin hotellin nimi oli Park Hotel.

Hyvät Herrat -sarjassa Matti Tuomisen esittämä kauppaneuvos Johannes Paukku ja hänen vävynsä demaripoliitikko Raimo ”Tollo” Koskivuo (Eero Melasniemi) kutsuivat poliitikkoja tai muita julkisuuden henkilöitä saunomaan, uimaan ja nauttimaan lasillisia. Samalla Paukku ja Tollo keskustelivat vieraan kanssa politiikasta ja muista ajankotaisista asioista.

Tv-sarjan kuvauspaikkana toimineet saunatilat ovat edelleen samassa paikassa. HS kävi katsomassa, miltä kauppaneuvos Paukun saunassa näyttää nyt.

Paukku (Matti Tuominen) ja Tollo (Eero Melasniemi) saunomassa vuonna 1991.

Finlandia Park Hotellin vastanottopäällikkö Anssi Jäkärä on lupautunut esittelemään saunatiloja.

Hotellivieraiden aamusauna on päättynyt aloittaessamme vierailua. Jäkärä koputtaa vielä saunan oveen ja varmistaa, ettei kukaan ole saunomassa. Kun saunassa ei ole ketään, voimme siirtyä katsastamaan tiloja.

Hyvät herrat -sarjan kuvauksia tehtiin kolmessa saunassa. Ne ovat edelleen olemassa, ja hotelli on nimennyt ne Paukun, Tollon ja Tyynen saunoiksi.

Hyvät Herrat -sarja kuvattiin Käpylän Park Hotellissa. Hotellin nimi on nykyisin Finlandia Park Hotel.

Menemme ensin Paukun saunaan.

”Paukun saunassa kuvattiin kohtaukset, jossa Paukku ja Tollo saunoivat vieraan kanssa”, Jäkärä kertoo.

Sauna on tavanomaisen siistiin hotellisaunan näköinen. Mikään ei kerro, että tiloissa on tehty tv-historiaa, koska sauna on remontoitu Hyvät Herrat -sarjan kuvausten jälkeen.

Löylytilassa Hyvien Herrat -sarjan kuvausten aikaan kiuas oli ovensuussa ja lauteet nousivat sen jälkeen portaittain seinää kohti. Nyt lauteet kiertävät seiniä ja kiuas on keskellä.

Paukun saunan pukuhuonetiloissa kuvattiin kohtaukset, jossa Paukku ja Tollo kallistelivat lasia vieraan kanssa. Pöytä ja istuimet eivät ole enää samat kuin sarjan kuvaamisen aikoihin. Jotain tv-sarjasta muistuttavaa tiloissa ilmeisesti kuitenkin on.

”Pukuhuonetilan ja allastilan välillä olevat ikkunat olivat ilmeisesti jo Hyvät Herrat -sarjaa tehtäessä”, Jäkärä arvelee.

Paukku, Tollo ja vieras kävivät sarjassa siis myös uimassa altaassa. Menemme seuraavaksi katsomaan, miltä uima-altaan puolella näyttää.

Uima-allas näyttää samalta kuin Hyvät Herrat -sarjan kuvausten aikoihin. Altaan vieressä olevat paneelit on kuvausten jälkeen uusittu.

Uima-allastilat muistuttavat aika paljon tv-sarjan ympäristöä. Allas on edelleen sama kuin 1990-luvulla, altaan ympäristön paneelit on sen sijaan uusittu.

Paukun ja Tollon vieras myös pestiin, pesun teki Anja Pohjolan esittämä saunaemäntä Tyyne. Pesu kuvattiin Tyynen saunaksi nyt nimetyn saunan pesutiloissa.

Siirrymme uima-altaalta katsastamaan pesutilat. Myös tämä tila on uusittu tv-sarjan kuvausten jälkeen.

”Pesutilat ovat aika pienet. Tiloihin mahtui kuitenkin alusta, jolla vieras makasi, kun Tyyne pesi häntä”, Jäkärä kertoo.

Finlandia Park Hotellin tiloissa on myös kolmas sauna, joka on nimeltään Tollon sauna. Tollon saunassa kuvattiin kohtaukset, jossa Paukku ja Tollo keskustelivat kahdestaan saunoessaan. Myös tämä sauna on kunnostettu sarjan kuvausten jälkeen.

Saunaemäntä Tyyne (Anja Pohjola) pesi päivittäin vieraat. Tässä käsitellään Tollon (Eero Melasniemi) hiuksia.

Vaikka Hyvät Herrat -sarjaa esitettiin yli 25 vuotta sitten, hotellivieraat eivät ole unohtaneet sarjaa.

”Päivittäin joku asiakas mainitsee, että hotellissa kuvattiin Hyvät Herrat -sarjaa. Hyvät Herrat -sarja on edelleen hotellin markkinointivaltti. Hotellissa käy paljon vanhempien miesten ryhmiä. He varaavat ensin Paukun saunan saunomiseen ja syövät sen jälkeen”, Jäkärä sanoo.

Politiikan ajankohtaissatiiria esitettiin ensin Kolmoskanavalla ja myöhemmin MTV:llä vuosina 1990–1996. Sarjan käsikirjoittajina olivat Aarno Laitinen (1943-2021) ja Lasse Lehtinen.

Sarjaa tehtiin yli 200 osaa, ja ne tulivat ulos ensin maanantaisin ja myöhemmin tiistaisin.

”En ollut Hyvät Herrat -sarjan kuvausten aikana hotellissa töissä. Olen kuullut, että kuvaukset eivät kovin paljon vaikuttaneet hotellin saunojen toimintaan. Kuvaukset alkoivat ilmeisesti maanantaisin hotellivieraiden aamusaunan jälkeen. Ensin sarjaa kuvattiin pelkästään maanantaina ja myöhemmin myös tiistaina”, Jäkärä sanoo.

Paukun saunan pukuhuonetilat on uudistettu tv-sarjan kuvausten jälkeen. Ikkuna allastiloihin on ilmeisesti pysynyt ennallaan.

Jutun lähteenä on käytetty myös Ilta-Sanomien juttua vuonna 2021 Hyvät Herrat -sarjasta.