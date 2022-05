Yliopiston metroasemalla liikettä pitävä Ville Hasala on siitä harvinainen moderni suutari, että hän julkaisee työstään ahkerasti kuvia somessa. Moni asiakaskin on löytänyt hänet Instagramin kautta.

Voi ei! Lempitennarien kumipohjissa on ilkeännäköiset halkeamat. Onko omistajan ja tennareiden yhteinen taival käyty läpi, vai voisiko kengät vielä pelastaa?

Yleensä voi, vakuuttaa suutarimestari Ville Hasala. Tässä tapauksessa hän vaihtaisi tennareiden pohjat uusiin.

”Useimmat käytössä kuluvat kengät voi korjata, ja esimerkiksi korkolappujen ja puolipohjien vaihtaminen pidentää kenkien käyttöikää huomattavasti”, Hasala kertoo.

Hasala on siitä harvinainen suutari, että hän julkaisee työstään ahkerasti kuvia Instagramissa. Sen kautta kautta moni asiakaskin on löytänyt hänet.

Hasalan liike sijaitsee Yliopiston metroasemalla Helsingissä. Haastattelupäivänä liikkeessä on noin 50 paria kenkiä. Niistä osa on valmiita, osa odottaa korjausta. Kenkien lisäksi Hasala korjaa esimerkiksi laukkuja ja vöitä.

Hasala päätyi suutariksi oikeastaan sattumalta. Hän työskenteli vielä vuosituhannen vaihteessa vartijana Kaisaniemessä, samassa korttelissa, jossa hänen nykyinen suutariliikkeensä sijaitsee.

”Se työ ei tuntunut oikein omalta. Samoihin aikoihin tutustuin suutarina toimivaan kaveriin, jolla oli liike tässä lähellä. Suutarintyöt kiinnostivat, ja opiskelin ammatin oppisopimuksella tuttavan liikkeessä”, hän kertoo.

Vuosi oli 2004.

Sen jälkeen Hasala oli työntekijänä tuttavansa liikkeissä Kluuvin kauppakeskuksessa sekä Kämp Galleriassa. Yrittäjänä Hasala aloitti vuonna 2011, jolloin hän perusti oman liikkeen kauppakeskus Karismaan Lahteen.

Hasala palasi vuonna 2018 Helsinkiin yrittäjäksi Kalasataman Rediin. Viime syksynä hän muutti Yliopiston metroaseman tiloihin.

”Ei Redikään ollut huono paikka pitää suutariliikettä, asiakkaita kyllä riitti”, hän kertoo.

Kerran, silloin, kun Hasala työskenteli vielä suutariliikkeessä Kämp Galleriassa, eteen tuli työ, joka jäi Hasalan mieleen erityisen hyvin.

Hotel Kämpin portieeri toi suutarille kahdet naisten kengät, joihin piti vaihtaa korkolaput ja puolipohjat.

”Nämä ovat tähdelle”, Hasala muistaa portieerin sanoneen.

Työ piti saada valmiiksi samana päivänä.

Hasala selasi seuraavana päivänä iltapäivälehtien nettisivuja, sillä häntä kiinnosti, kuka Suomessa oli konsertoinut.

”Ei tarvinnut kauaa etsiä, kun huomasin, että Whitney Houstonilla oli ollut Hartwall areenalla keikka ja siellä jalassaan kengät, jotka olin korjannut”, Hasala naurahtaa.

Vuosi oli 2010. Houston kuoli vuonna 2012.

Vanha kengänpohja leikataan irti mattoveitsellä.

Hasalan suutariliikkeessä huomaa nopeasti, että monet hyllyillä nököttävistä kenkäpareista ovat maailman kuuluisimpia maihareita, Dr. Martenseja.

Brittiläiset klassikkomaiharit, tai virallisesti maihinnousukengät, olivat pitkään alakulttuurien suosimia jalkineita. Nykyisin ne ovat täysin salonkikelpoiset jalkineet kaikenikäisille.

Mutta Martenseissa on ominaisuus, jonka moni kenkiä ahkerasti kuluttava on huomannut. Niiden jäykät pvc-pohjat eivät kestä. Ne voivat murtua tai irvistää saumoista.

Kun vanha pohja on irrotettu, Hasala hioo kengän pohjan.

Se ei ole kuolemantuomio, sillä myös Martensien niiden pohjat voi vaihtaa.

Vanha pohja irrotetaan kengästä mattoveitsellä. Sen jälkeen jalkineen pohja hiotaan, samoin uusi pohja. Kengän pohja puhdistetaan asetonilla, jotta liima tarttuu paremmin. Uusi pohja liimataan kiinni.

Kiinnityspinta puhdistetaan asetonilla ennen kuin uusi pohja liimataan paikoilleen.

Korjatut Dr. Martensit näyttävät lähes samoilta kuin pakasta vedetyt – sillä erolla, että suutarin kiinnittämä pohja on alkuperäistä kestävämpi ja vähemmän liukas. Siitä taas on hyötyä etenkin Suomen sääolosuhteissa.

”Ennen kuin opiskelin Martensien korjaamisen, moni kävi kysymässä, voiko pohjat vaihtaa. Vastasin, ettei voi. Se oli vain tiedon puutetta”, Hasala kertoo.

Uusi pari Martenseja maksaa 100–200 euroa. Pohjien vaihtaminen maksaa noin 85 euroa.

Korjattu Dr. Martens uusine pohjineen.

Suutareita on Suomessa noin 300, joista noin puolet työskentelee osa-aikaisesti.

Suutaripalveluita saa nykyisin lähinnä isommista kaupungeista. Muualta niitä on vaikeampi löytää. Hasalalla on haastattelupäivänäkin korjausta odottamassa kenkäpari, jonka omistaja asuu Kajaanissa.

Usein hänelle lähetetään korjattavaksi kenkiä, jos omalla lähiseudulla ei ole suutaripalveluita.

”Ihmiset haluavat pitää huolta etenkin sellaisista kengistä ja laukuista, joihin heillä erityinen tunneside. Niiden ei välttämättä tarvitse olla jonkin tietyn brändin tuotteita.”

Tunneside onkin usein pohjimmainen syy sille, miksi ihmiset haluavat korjauttaa kenkänsä: halutaan säilyttää jotain itselle rakasta, pitää siitä huolta.

Jos Hasala ei olisi suutari, hän tekisi ”jotain digityötä”.

Hasalalla on muutama neuvo kenkien ostajalle. ”Uudet kengät kannattaa suojata lialta ja kosteudelta hylkivällä suihkeella. Nahkakenkien lisäksi suihke käy tekstiileillekin. Kenkiä tulisi olla kierrossa kaksi tai kolme paria, silloin yhdet kengät eivät olisi koko ajan käytössä. Lepopäivinä niiden sisään voi laittaa lepolestin, se säilyttää kengän muodon hyvänä.”

Some on hänelle luonteva työväline: hän päivittää liikkeen some-sisältöä usein ja mielellään. Hasala julkaisee korjaamistaan kengistä ennen ja jälkeen -kuvia. Päivityksissä hän kertoo, mitä tuotteita hän on projektissa käyttänyt.

Hasala ei ehkä ole Suomen ainoa Instagram-suutari, mutta todennäköisesti ahkerin. Some on hänen mukaansa hyvä tapa markkinoida myös ammatillista käsityöosaamista.

”Suutarilta voi kysyä vaikka viestillä neuvoa, se ei maksa mitään. Saan paljon yhteydenottoja somen kautta. Ihmiset lähettävät kuvia heille rakkaista, koiranpureskelemista kengistään. Pohdimme sitten yhdessä, voisiko ne vielä pelastaa.”

Käsityönä korjattu kenkäpari on toisinaan jopa parempi kuin uutena.

”Kun jo hankituille kengille saa tuplasti lisää käyttöikää, ympäristökin kiittää.”

