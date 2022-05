Arvoasunnot tekevät kauppansa sitä mukaa, kun niitä tulee myyntiin. Vanhoja arvoasuntoja on myytiin Helsingissä viimeisten 3,5 vuoden aikana yli 550, ja uudiskohteet mukaan laskettuina noin 730 kappaletta.

Mitä asunnonostaja saisi Helsingistä, jos käytössä olisi miljoona euroa?

1–1,1 miljoonan euron hintapyynnön koteja oli sekä Oikotie.fi että Etuovi.com -hakupalveluissa loppuviikosta myynnissä 27 kappaletta.

Otannan miljoonakodit keskittyvät vahvasti kantakaupunkiin ja itäisen Helsingin rannoille.

Myynnissä olevien miljoona-asuntojen neliömäärissä on hurjia eroja.

Esittelyssä on parhaillaan Taka-Töölön uudiskohde, jossa neliöitä on 77,5 ja pyyntihinta 1 068 000 euroa. Neliöhinta on yli 13 780 euroa.

Tammisalossa puolestaan on myynnissä 1,1 miljoonalla eurolla kaksikerroksinen paritalohuoneisto, jossa on 247,5 neliötä. Kohteen neliöhinta on reilut 4 400 euroa.

Neliöhinnat eivät huomioi asunnon kuntoa, sijaintia ja muita seikkoja, jotka ostajan on aina arvioitava erikseen. Jotain suuntaa neliöhinnat joka tapauksessa antavat, etenkin kun vertaa uusia ja vanhoja asuntoja.

” ”Kun katsotaan myytyjen asuntojen taloyhtiöiden ikää, se asettuu keskimäärin vuoteen 1932.”

Arvoasunnoksi voidaan määritellä lähtökohtaisesti asunto, jonka velaton myyntihinta on yli miljoona euroa.

Miljoona euroa kuulostaa kovalta hinnalta laittaa seiniin. Ei, itse asiassa se kuulostaa mahdottomalta. Sitä se monelle onkin, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjien (SKVL) toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

”Toisaalta se ei ole mahdotonkaan hinta, jos ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa pariskunta ostaa yhteisen asunnon, ja molemmat myyvät pois vaikkapa kantakaupungin velattomat kaksionsa”, Mannerberg sanoo.

Kantakaupungin suuret arvoasunnot käyvät edelleen kaupaksi, kun ne on hinnoiteltu oikein. Myös yli miljoonan euron kohteet, vaikka niitä on harvemmin tarjolla.

Kiinteistönvälittäjien kautta on myyty Helsingissä tammikuusta 2019 toukokuuhun 2022 yli 550 vanhaa yli miljoonan euron asuntoa. Kun uudiskohteet lasketaan mukaan, kaupat on tehty kyseisenä aikana noin 730 asunnosta.

”Vanhoista arvoasunnoista on maksettu keskimäärin 1,4 miljoonaa euroa. Kun katsotaan myytyjen asuntojen taloyhtiöiden ikää, se asettuu keskimäärin vuoteen 1932. Uudiskohteissa hinta on jo lähtökohtaisesti satatuhatta euroa korkeammalla”, Mannerberg kertoo.

” ”Moni haluaa kodin, jossa on oma piha, vaikka sitten pienikin.”

Asuntokauppa käy Helsingissä kaiken kaikkiaan vilkkaana. Kauppa vilkastui jo ennen koronaepidemiaa. Korona on saanut asuntokaupoille hakeutuneet ihmiset asumaan aiempaa väljemmin.

”Koronaepidemian aikana asumista on arvotettu uudelleen. Moni haluaa kodin, jossa on oma piha, vaikka sitten pienikin.”

Vaikka Helsingin asuntokaupan volyymi on hyväkuntoisissa kaksioissa, suurista, yli 80 neliön asunnoista on kova kysyntä. Erityisesti uudehkot omakotitalot tekisivät kauppansa, jos olisi mitä myydä.

Niitä vapautuu myyntiin vain harvoin.

Tosin vanhemmatkin pientalot käyvät kaupaksi, kun pohja on toimiva ja talosta on pidetty vuosikymmenten aikana huolta. Osa kohteista menee kaupaksi pelkän sijaintinsa perusteella.

Koska Helsingin pientalot on rakennettu pääosin kaupungin pohjois- ja itäosiin ja ne on rakennettu melko lailla täyteen, uudistuotanto on siirtynyt Espooseen ja Vantaalle.

Helsingin naapurikunnat kiinnostavat myös muualta tulleita.

”Muuttoliike suuntautuu edelleen voimakkaasti Helsinkiin. Koska asuntojen hinnat ovat pääkaupungissa nousseet, yhä useampi muualta muuttava suuntaa nykyään Helsingin sijaan asuntokaupoille Vantaalle tai Espooseen, jossa on hieman edullisempaa”, Mannerberg sanoo.

