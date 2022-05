Maria Loima ilmoittautui huimiin yliopisto­bileisiin, joihin pelkkä osallistuminen maksaa 338 euroa – ”Totta kai hinta on herättänyt kysymyksiä”

Tänä viikonloppuna juhlitaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan promootiota. Se on akateemisen maailman suurin juhla.

Helsingin yliopiston juhlasalissa vietetään perjantaina valtiotieteellisen tiedekunnan promootioaktia, joka huipentaa pitkät juhlallisuudet. Tilaisuudessa tuoreet maisterit saavat päähän seppeleensä ja tohtorit hattunsa.

”Eihän näitä juhlia voi jättää väliin”, kertoo valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2020 valmistunut Maria Loima HS:lle.

Loima muistaa nähneensä jo yliopisto-opintojensa alussa opintoneuvojan huoneen seinällä julisteen, joka julisti parhaiden bileiden olevan edessä vasta valmistumisen jälkeen. Ja tänä viikonloppuna on viimein aika niiden parhaiden bileiden – eikä juliste ollut väärässä.

Julisteessa tarkoitettiin tietenkin promootiota. Promootio on yliopistomaailman suurin juhla, jossa juhlistetaan lukuisilla pikkutarkoilla perinteillä valmistuneita maistereita ja tohtoreita.

Promootioon osallistuminen on vapaaehtoista, eikä osallistuminen ole suinkaan ilmaista.

Tänä viikonloppuna järjestettävän valtiotieteellisen tiedekunnan promootion verkkosivuilla kerrotaan, että maisteri- ja tohtoripromovendiin osallistuminen maksaa perushinnaltaan valmistuneelle 338 euroa. Hyvissä ajoin ilmoittautuneille hinta on hieman alhaisempi: 276 euroa.

Loima sai päähänsä seppeleen ja ja olalleen kannustavan taputuksen.

Osallistumismaksun päälle moni maksaa vielä pitkän pennin pukukoodien mukaisista juhlapuvuista, kampauksista ja esimerkiksi hotellimajoituksesta. Kaikkinensa tapahtumaan voi helposti kulua lähes tuhat euroa.

”Totta kai hinta on herättänyt kysymyksiä”, juhlaan osallistuva Maria Loima kertoo HS:lle. Hän itse sai alennuksen juhlahinnasta työskentelemällä vapaaehtoisena suuritöisen tapahtuman promootiotoimikunnassa kahden vuoden ajan.

”Jos hinnan kuitenkin jakaa neljälle juhlapäivälle ja miettii, mitä kaikkea siihen kuuluu, ei hinta tunnu enää niin korkealta. Moni maksaa ainutlaatuisesta juhlasta siksi, että kokemus on varsin ainutlaatuinen”, hän lisää.

Hintaan sisältyy esimerkiksi monet ruokailut sekä kuohuviinit, joilla voidellaan teroitettavia tohtorimiekkoja. Suuren tapahtuman järjestäminen on myös vaatinut paljon työtunteja.

Tämänvuotinen promootiotoimikunta on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua kalliiseen juhlaan.

Esimerkiksi tarvittavia juhlapukuja kehotetaan hankkimaan käytettynä tai lainaamaan. Näppärimmät myös ompelevat itse esimerkiksi iltapukujaan. Promootiotilaisuudet ovat suurelta osin juhlatilaisuuksia, joissa pukeudutaan joko frakkiin tai pitkään iltapukuun.

Jotain tapahtuman tarkoista pukukoodeista kertoo se, että purjehdukseen, joka ”promootion vapaamuotoisin osa”, neuvotaan ylioppilaslakin lisäksi pukeutumaan seuraavasti:

”Mukavia asuja ovat esimerkiksi puuvillahousut, siisti neule ja kauluspaita sekä vaikkapa öljykangastakki. Kokopuku on tilaisuuteen liian muodollinen, mutta hame tai suorat housut ja pikkutakki on hyvä valinta. Olisi kuitenkin hyvä, ettei vaatteissa olisi näkyviä printtejä tai mainostekstejä.”

Juhla-asujen vuokrausmahdollisuuden lisäksi muitakin kuluja on pyritty karsimaan. Muiden muassa hotellimajoituksista on neuvoteltu alennuksia vieraille. Lisäksi on esimerkiksi huomioitu, ettei maisterisormuksen tarvitse olla oikeasti kultainen, vaan ”kullanvärinen”.

Promootioakti on promootion juhlavin ja virallisin osuus.

Juhlaan osallistuva Maria Loima kehuu sitä, miten perinteikkään tapahtuman juhlallisuus on säilynyt läpi vuosien. Monet perinteet näyttäytyvät nykypäivänä jo hieman ”outoina”, mutta juuri siksi niin hienoina.

”Kyllähän esimerkiksi laakeriseppeleen saaminen päähän tuntuu kutkuttavalta”, Loima sanoo.

Osallistumalla juhlaan valmistuneet pääsevät myös osaksi pitkää ja arvokasta promootiohistoriaa. Valmistuneiden nimet kirjataan matrikkeliin, joka on se muistijälki, joka valtiotieteellisestä valmistuneista jää.

Suomen ensimmäinen promootio järjestettiin Turun akatemian filosofisessa tiedekunnassa jo vuonna 1643, ja perinne on jatkunut katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan. Valtiotieteellisen tiedekunnan ensimmäinen promootio puolestaan järjestettiin vuonna 1950.

Promootioita järjestetään tavallisesti viiden vuoden välein.

