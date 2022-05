Helsingin poliisi on kertonut, että näkyvän tehovalvonnan tavoitteena on rauhoittaa tilannetta alueella.

Vaasanpuistikon aukiolla eli ”Piritorilla” aikaansa viettävä Susanna kertoo HS:lle, ettei hän usko Helsingin poliisin kolmeviikkoisen tehovalvontajakson rauhoittavan Kurvin seudun ilmapiiriä juurikaan.

”Poliisin kevätsiivous ei auta”, hän sanoo. Susannan mukaan alueen ongelmat ovat paljon syvemmällä, eikä siihen auta huumeriippuvaisten ihmisten reppujen tarkastaminen.

Helsingin poliisi on kertonut, että näkyvän tehovalvonnan tavoitteena on rauhoittaa tilannetta alueella, jossa on viime aikoina paljastunut useita suuria huumausaineiden myyntiin ja levittämiseen liittyviä rikoskokonaisuuksia. Seudun asukkaiden toivoma operaatio on kestänyt nyt noin viikon.

Lue lisää: Poliisi haluaa saattaa ”Piritorin” huume­kauppiaat rikos­vastuuseen: ”Poliisi ei ole kiinnostunut vain isoista kaloista”

Susanna kertoo olevansa alkoholisti.

Susanna kertoo, että hänen mukaansa ongelman ydin on se, että monilla alueen päihderiippuvaisista ei ole asuntoa. Silloin ei ole mitään vaihtoehtoista paikkaa, johon voisi julkisilta paikoilta poistua.

Hänen mukaansa tilanne Piritorin laitamilla on muuttunut rakennustyömaan vuoksi. Aidat ovat ajaneet ihmiset ahtaammille kulkuväylille, mikä on johtanut toisinaan tarpeettomiin konflikteihin.

Susanna kertoo olevansa hyvin perillä poliisin valvontajaksosta, joka on ajanut huumekauppiaita ja -käyttäjiä pienen matkan päähän seuranta-alueelta. Poliisit ovat aktiivisemmin puuttuneet esimerkiksi julkijuopotteluun ja huumausaineiden hallussapitoon. Hänestä ihmisten hätistely on kuitenkin loppupeleissä ajanhukkaa.

”Ei kukaan meistä haluaisi täällä seisoskella”, hän tiivistää.

Poliisin tehovalvonta on jo silmämääräisesti aiheuttanut muutosta Kurvin seudulla. Sekavalta vaikuttavia ihmisiä on vakiopaikoillaan vähemmän kuin tavallisesti aurinkoisella ilmalla.

Pieni kävelymatka Dallapénpuiston vihreälle yleisövessalle kuitenkin kertoo jotain tilanteen hankaluudesta. Vessalla nimittäin seisoskelee Piritorilta välimatkan päähän siirtynyt seurue.

”Piikityshuoneet olisi oikea apu”, sanoo kahdeksan vuotta asunnottomana elänyt Ville käymälän edustalla. Käyttöhuoneet vähentäisivät Villen mukaan sekä asukkaiden kokemia haittoja että auttaisi käyttäjiä itseään. Ville kertoo itse käyttävänsä päivittäin amfetamiinia ja Subutexia.

Käyttöhuone-kysymys on toistaiseksi valtakunnallisesti jäissä, sillä se ei saa eduskunnassa merkittävää kannatusta. Helsingin kaupunginvaltuusto olisi sen sijaan halukkaampi tekemään alueellisia kokeiluja valvottujen käyttöhuoneiden osalta.

Lue lisää: Lohduttomaan huumeriippuvuuteen ajautunut Kim teki asioita, joiden ajatteleminenkin hävettää – Nyt Kim kertoo, miten poliitikot olisivat voineet auttaa

Ville sanoo nähneensä poliiseja vuosien ajan Kurvin tienoilla, ja kertoo, että asiointi heidän kanssaan on sujunut yleensä asiallisesti. Hänkään ei silti näe poliisin partiointia kunnollisena ratkaisuna ikiongelmaan.

”Jos ei ole kotia, niin kaikki menee päin persettä. Nukutaan näissä vessoissa kesät talvet.”

Villen mukaan Kurvin ympäristö täyttyy päihteiden käyttäjistä, sillä alueella myydään huumeita. Villen mukaan Piritorin huumeet ovat kuitenkin kalliita, ja hän ostaa niitä siksi muualta.

Sörnäisten metroaseman perusparannusprojekti on muuttanut alueen dynamiikkaa.

HS on uutisoinut viime päivinä Kurvin seudun tilanteesta useasti.

Tuoreimpana kerrottiin, että kierrätysvaateyritykset Uff ja Fida ovat päättäneet sulkea liikkeensä Kurvista alueen levottomuuden takia. Myös kaupunginosan asukkaat ovat kertoneet pelänneensä huumeiden aiheuttamaa arvaamatonta käytöstä.

Poliisi on kertonut poistaneensa jo pari­sataa päihteiden käyttäjää Kurvista tehovalvonnan alkupäivinä.

Villen ja Susannan nimet on muutettu heidän haavoittuvan asemansa vuoksi.

Lue lisää: ”Pienikin tökkäys ja nyrkit on esillä” – Piritorin remontti puski levottomuudet yhteen tiettyyn pisteeseen, jossa ohikulkijoiden pitää olla tarkkana

Lue lisää: Poliisi on poistanut tällä viikolla jo pari­sataa päihteiden käyttäjää Kurvista: ”Poliisinkin silmin häiriötä on”

Lue lisää: Yritykset lähtevät Kurvista pelon vuoksi – "Asiakkaat eivät uskalla tulla myymälään sisälle"

Lue lisää: Poliisi haluaa saattaa ”Piritorin” huume­kauppiaat rikos­vastuuseen: ”Poliisi ei ole kiinnostunut vain isoista kaloista”

Lue lisää: Piritorin häiriöt ovat karanneet käsistä