Helsingin kaunein puu on aiheuttanut yleisö­ryntäyksen Lauri Kainulaisen talon edustalle – ”Eilen vielä iltakymmeneltäkin kävi ihmisiä kuvaamassa”

Puusta on uutisoitu niin valtakunnan lehdistössä kuin Yleisradion tv-uutisissakin.

Puu on nyt kukassaan.

”Tasainen virta ihmisiä on käynyt tänäkin vuonna”, kertoo Lauri Kainulainen HS:lle.

Kainulainen asuu puutalossa Helsingin Käpylässä Kalervonkadulla. Siinä ei ole vielä mitään ihmeellistä, mutta siinäpä on, että heidän pihallaan seisoo poikkeuksellisen kaunis, valtava magnoliapuu.

Ja se puu kukkii juuri nyt.

Ja poikkeuksellisen näyttävä kukinta on aiheuttanut vuosittaisen yleisöryntäyksen Puu-Käpylän laitamille.

Käpyläläinen maamerkki on parhaimmillaan juuri nyt.

Kainulaisen PERHE muutti taloonsa koronan keskellä alkuvuodesta 2020. Sen jälkeen on käynyt selväksi, että pihalla kasvaa käpyläläinen maamerkki. Jokaisena keväänä tuon jälkeen sadat ihmiset ovat käyneet ihailemassa pihapuuta.

”Aluksi sitä mietti, että puu saattaa herättää kiinnostusta, mutta ei tätä ihan arvannut.”

Myös puun mediahuomio on ollut taattu. Puusta on uutisoitu niin valtakunnan lehdistössä kuin Yleisradion tv-uutisissakin. Kaikki tämä on vain lisännyt ihmisvirtaa.

Kainulainen sanoo, ettei puuta ihasteleva yleisö ole häirinnyt kotirauhaa.

”Ehkä tänä vuonna ihmiset ovat olleet enemmän juttutuulella. Se on ihan kiva, ei ole häirinnyt.”

Lauri Kaivolainen kuvattiin puolisonsa kanssa kotonaan vuonna 2021.

Kainulaisen mukaan tyypilliset katselijat ovat pariskuntia, ja he toimivat maamerkin kohdalla usein tietyn kaavan mukaan.

”Valokuvia tietysti otetaan, ja sitten päivitellään puun ulkonäköä”, Kainulainen kertoo.

Puun kukinnan ensimmäisen viikonlopun Kainulainen oli tänä vuonna toisaalla, eikä hän siksi nähnyt kenties vilkkaimpia yleisöpäiviä. Sen jälkeen ralli on jatkunut aamusta iltaan.

”Eilen vielä iltakymmeneltäkin kävi ihmisiä kuvaamassa”, hän kertoo.

Tyypillinen näky keväisellä Kalervonkadulla.

Tiettävästi talon edellinen asukas istutti magnoliapuun pihalle yli 25 vuotta sitten. Nuppuja ilmestyi vasta kahdeksantena keväänä.

Kainulaisen mukaan kyseessä on loistomagnolia. Puuta ei juuri tarvitse hoitaa, mutta muutaman kerran Kainulainen on laittanut multaa sen juurien ympärille. Taloa maalatessa puuta piti hieman suojata.

Puun suosio on nykyisin niin hurjaa, että tekstiiliyritys Vallila on luonut puun innoittamana jopa Loistomagnolia-nimiset verhot.