Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) kertoo, että hänen nimissään lähetellään Instagram-viestejä hänen seuraajilleen.

Huijausviesteissä vastaanottajaa pyydetään auttamaan ”kiireesti” ja kehotetaan painamaan omituista linkkiä.

Valetili on ilmeisesti luotu vain hämäävien viestien lähettämistä varten. Yksityisen tilin nimimerkki on sama kuin Razmyarilla, mutta sen perään on lisätty alaviiva. Myös profiilikuva on sama kuin oikealla tilillä.

Razmyar kertoo saaneensa lauantaina ihmisiltä useita kyselyjä, joissa ihmetellään valeviestejä.

Razmyarin nimissä lähetetyt valeviestit on kirjoitettu silmiin pistävän huonolla suomen kielellä, mutta esimerkiksi kaikki maahanmuuttajataustaiset kaupunkilaiset eivät välttämättä tunnista niitä huijauksiksi.

”Inhottavalta ja ikävältä tuntuu”, apulaispormestari kertoo HS:lle.

Razmyar on ilmiantanut tilin ja kehottanut muita tekemään samoin.