Tiia Silvennoisen kolmevuotias tytär ei pysty nukkumaan öitään ilman omaa pehmolelua. Lelu katosi Helsingin keskustaan, mutta tarinalla on onnellinen loppu.

Lähes jokaiselle on varmaan joskus käynyt sillä tavalla ikävästi, että jotain tärkeää tai rakasta on kadonnut. Toisinaan aarteet ovat löytyneet, toisinaan ne on menetetty ikiajoiksi.

Kolmevuotias tyttölapsi kadotti viikonloppuna kaikista rakkaimman pehmolelunsa keskelle Helsingin keskustaa.

Siitä alkoi suuri etsintäoperaatio, joka onneksi päättyi onnellisesti.

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Uutiset.

Helsinkiläinen Tiia Silvennoinen oli lähtenyt Kiasman taidemuseoon yhdessä kolme- ja kahdeksanvuotiaiden tyttäriensä kanssa lauantaina päivällä.

Taide-elämysten jälkeen kolmikko matkasi Kamppiin jäätelölle. Jäätelöltä lähdettäessä pieni lapsi huomasi kauhukseen jotain kaameaa: rakas Kisu-pehmolelu, joka kulkee aina joka paikkaan kainalossa, oli pudonnut jonnekin.

Ei auttanut kuin palata samoja jalanjälkiä Kiasmaan.

”Lapsi oli tosi musertunut ja huuteli, että Kiisuu, kis kis kis”, Silvennoinen kertoo.

Kiasmassa ystävällinen henkilökunta kuulutti, josko museossa näkyisi Kisua. Perhe sai kiertää näyttelytilat uudelleen läpi.

Mutta pehmolelua ei näkynyt missään.

Äiti ja tyttäret kiersivät vielä Kampin kauppakeskuksessakin uudestaan, mutta Kisu oli kadonnut.

”Kolmevuotias yritti siinä lohduttaa itseään, että ehkä Kisu jäi yöksi museoon”, Silvennoinen sanoo.

Lapsi ja Kisu-pehmolelu ovat niin hyviä ystäviä, että heille on neulottu samanlaiset villapuvut. Kolmevuotias on perinyt pehmolelun isommilta sisaruksiltaan, joille Kisu on saapunut alun perin isomummulta.

Kotona Kontulassa Silvennoinen julkaisi Twitter-tilillään etsintäkuulutuksia Kisusta. Twiittejä jaettiin laajalti.

Postausten avulla kävi ilmi, että Kisu oli tippunut Mannerheimintien ylityksessä maahan. Joku ystävällinen oli nostanut pehmolelun tolpan päälle, ja sitonut Kisun maalarinteipillä paikalleen.

Kisusta oli otettu kuva Facebookin ryhmään Puskaradio Helsinki. Viesti saavutti myös Silvennoisen vielä samana lauantai-iltana.

”Siinä oltiin jo iltapalalle rupeamassa, kun lähdettiin välittömästi hakemaan Kisua.”

Metromatka keskustaan tuntui sinä iltana pitkältä. Kolmevuotias hoki koko matkan, että haluaa halata Kisua.

Koko sakki jännitti kovasti, että onhan Kisu edelleen samassa paikassa.

Viimeiset metrit keskustassa juostiin paikalle.

”Lapsi istui rattaissa kädet levällään, ja huusi, että Kisu, täältä tullaan.”

Rakas pehmolelu löytyi.

Sen jälkeen sitä ei olekaan laskettu silmistä.

”Nukkumaan mennessä lapsi sanoi, että minä pidän Kisusta hyvää huolta.”

