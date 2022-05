Paraatipaikalla oleva terassi ei avaudu tänä kesänä – Syynä on käänne, joka pelasti ravintolaa pyörittäneen yrityksen

Vanhankaupunginkoskella sijaitsevassa tapahtumakeskus Koskenrannassa ei järjestetty yhtään yksityistilaisuutta viime kesänä. Nyt tapahtuma-ala on heräilemässä uudelleen.

Vanhankaupunginkoskella sijaitseva tapahtumakeskus Koskenranta pääsee viimein tänä keväänä palaamaan juurilleen, kun koronaepidemian rajoitustoimet eivät enää ole voimassa.

Tapahtumavarausten osalta koko vuosi näyttää hyvältä. Se ilahduttaa yrittäjä Michael Weckströmiä. Hän kertoo, että viime kesänä tapahtumia ei rajoitusten vuoksi järjestetty Koskenrannassa lainkaan.

”Alan elpyminen on lähtenyt käyntiin tukevasti ja hyvällä draivilla, On hienoa, että yhteiskunta on saatu jälleen auki”, Weckström sanoo.

Koska yrityksellä on jälleen tilaisuus keskittyä alkuperäiseen pääliiketoimintaansa, Koskenranta ei tänä kesänä avaa kesäravintolaa eikä terassia.

Asia on herättänyt keskustelua esimerkiksi Facebookin kaupunginosaryhmissä, jossa moni kertoo toivoneensa, että pääsisi pitkän talven jälkeen terassille.

Tapahtumakeskus Koskenrannan kesäravintola ja terassi ovat olleet aiempina kesinä auki kaikille asiakkaille.

”Pääliiketoimintamme on tapahtumien ja yksityistilaisuuksien järjestäminen, jossa fokus nyt on. Olemme kiteyttäneet sitä strategiaa, joka meillä on ollut toiminnan alusta alkaen, vuodesta 2014. Se kirkastui korona-aikana”, sanoo Weckström.

Koskenranta toimii tänä kesänä tilausravintolana eikä avaa kesäravintolaa ja terassiaan kuluttajille.

Tapahtuma-ala oli yksi korona-ajan näkyviä kärsijöitä. Koska tapahtumia ei voitu järjestää, osa työntekijöistä vaihtoi alaa epidemian aikana.

Kaikki alaa vaihtaneet eivät ole palanneet alalle takaisin. Jotkut ovat löytäneet uuden uran, jotkut taas empivät tilanteen epävarmuuden takia.

”Ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka ovat päätyneet vaihtamaan alaa. Olen tyytyväinen kaikkien heidän puolesta, jotka ovat löytäneet uuden ammatin ja toimeentulon alanvaihtamisen jälkeen. Olemme onnekkaita siinä mielessä, että meillä on hyvä tilanne henkilökunnan suhteen”, Weckström kertoo.

Lue lisää: Helsingin kaupunginhallitus äänesti selvin numeroin Vanhan­kaupungin­kosken padon purkamisen puolesta

Lue lisää: Kortteli­ravintola taistelee henki­hieverissä, sillä työn­tekijöitä ei löydy – Yrittäjä pyytää ystäviään töihin selvitäkseen päivä päivältä