Koronavirusepidemia ja verkkokaupan kasvu ovat nujertaneet näkyvän osan Helsingin ydinkeskustan kenkäkaupasta. Muoti- ja urheilukappa TMA ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää kertoo nyt käänteestä.

Espoolainen Anna Nordberg on menossa naimisiin. Koska hääpäivästä tulee pitkä, hän tarvitsee juhlakenkien lisäksi myös mukavat kakkoskengät.

Niitä hän tuli etsimään kauppakeskus Kampin Vagabond-myymälästä.

”Tulin kaupunkiin oikeastaan muille asioille, mutta ajattelin, että käyn samalla katsomassa, löytyisikö kenkiä”, hän kertoo.

Koska Nordberg ostaa kenkiä harvoin, hän katsoi kauppakeskuksen kartasta, missä kenkäkauppoja olisi.

Keskustan suurissa kauppakeskuksissa Forumissa ja Kampissa oli vielä viime vuonna Kookenkä-myymälät. Ne suljettiin, kun Kesko lopetti Kookenkä ja Kenkäexpertti -ketjujensa liiketoiminnan.

Nykyisin Forumissa toimii edelleen Vagabondin liike, Kampissa on Vagabondin lisäksi myös Eccon kauppa.

”Oletin, että Kampin kokoisessa kauppakeskuksessa olisi useampi liike, ja yllätyin, kun niitä ei ollutkaan.”

Nordberg kertoo olevansa huono tilaamaan kenkiä verkosta.

”Haluan sovittaa kenkiä ennen ostopäätöstä, koska minulla on hieman hankala lesti. Joissakin kengissä koko 39 on sopiva, joissakin koon 40 kengät istuvat.”

Mistä aikuinen sitten löytää kenkiä Helsingin keskustasta? Tai kenkäkaupan?

Katsotaanpa.

Näyttää siltä, että kivijalkaliike toisensa jälkeen on sulkenut ovensa. Esimerkiksi Aleksi 13 ja Pohjoisesplanadin Halonen myivät kenkiä, mutta molemmat ovat lopettaneet toimintansa.

Suurista kenkäkauppaketjuista ovat viime vuosina lopettaneet myös Nilson Groupin liikkeet.

Keskustassa toimii yhä joukko kenkäkauppoja, joista suurin osa ei kuulu mihinkään ketjuun. Myös osa muotiketjujen liikkeistä myy oman brändinsä kenkiä.

Aleksi 13:n loppumyyntilakana dominoi maisemaa Aleksanterinkadun ja Mikonkadun kulmauksessa keväällä 2020.

Muoti- ja urheilukauppa TMA ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää kertoo, että havainto on oikea: Paikkoja on suljettu paljon. Ydinkeskustan kenkäkauppojen lopettaminen on ollut etenkin korona-ajan ilmiö.

Etätyöntekijät eivät juuri käyneet keskustan liikkeissä. Liiketilojen kalliiden vuokrien ja vähentyneen asiakasmäärän vuoksi moni liike päätti lopettaa. Osa on jatkanut toimintaansa verkkokauppana.

”Moni kenkäkauppojen asiakas alkoi sen myötä tehdä ostoksiaan kauppakeskuksista, marketeista, tavarataloista, urheilukaupoista ja verkosta. Erikoiskenkäkauppojen tarjonta on nykyisin tavattoman paljon entistä ohuempaa”, sanoo Kankaanpää.

Suomalaiset ovat viime vuosina siirtyneet urheilu- ja vapaa-ajankenkien käyttäjiksi.

Muutos on tapahtunut pikkuhiljaa, mutta se on ollut kenkäkaupan rakenteelle merkittävä.

”Kyseessä on muotijuttu. Sneaker-tyyppisistä kengistä on tullut salonkikelpoisia, ja niitä käytetään jopa puvun kanssa. Suomalaiset ostavat nykyään urheilu- ja vapaa-ajanliikkeistä puolet kengistään”, Kankaanpää kertoo.

Juuri nyt juhlakenkien kysyntä on Kankaanpään mukaan suurta. Yli kaksi vuotta kestäneen koronavirusepidemian jälkeen on palattu ostamaan yhä enemmän muita kuin urheilu- ja vapaa-ajanjalkineita.

Sekin liittyy muotiin, sillä maailman catwalkeilla on jo muutaman vuoden ajan näkynyt enemmän nahkakenkiä kuin aiemmin.

”Niillä kivijalassa toimivilla kenkäkaupoilla, jotka ovat nyt olemassa, on tässä tilanteessa loistava etulyöntiasema”, Kankaanpää kertoo.

Kenkäkauppa ei muutoinkaan ole loppumassa kuin seinään. Kengät ovat hyödykkeitä, joita tarvitaan, oli koronaepidemiaa tai ei.

Sen lisäksi kengät liittyvät vahvasti ulkoiseen olemukseen, ja niiden valintaan panostetaan.

Espoolainen Anna Nordberg kokeili kenkiä Vagabond-liikkeessä. Hän on yksi niistä, jotka haluavat ostaa kenkänsä liikkeestä verkkokaupan sijaan.

”Ulkonäköseikoilla on todellisuudessa paljon huomattavampi merkitys kuin mitä suomalaiset ehkä myöntävät. Se, miltä näytämme, tekee aina tietynlaisen vaikutelman”, sanoo Kankaanpää.

Suomalaiset käyttävät kenkiin vuodessa noin 145 euroa asukasta kohden. Vertailun vuoksi tanskalaiset käyttävät kenkiin 198 euroa vuodessa ja ruotsalaiset 166 euroa vuodessa.

Keskustan muotikauppaan vaikuttaa muun muassa matkailijoiden liikkuminen. Tänä vuonna Helsingissä vierailee noin 160 laivaa.

”Sillä on suuri merkitys keskustassa tehtävälle muotikaupalle. Pari vuotta sitten laivavierailut olivat käytännössä täysin nollissa”, Kankaanpää sanoo.

Helsingin keskusta on Kankaanpään mukaan erityisasemassa muihin suomalaiskaupunkeihin nähden.

”Helsinki on eräänlainen megatähti kaupunkikeskustojen joukossa. Sitä pitää kuitenkin vaalia, ja on pidettävä huolta, että sen liikkeet pysyvät elinvoimaisena. On totta, että keskustassa on liian paljon tyhjiä ikkunoita.”

Anna Nordberg poimii Vagabondin liikkeen hyllystä vaaleat ballerina-kengät. Sopisivatko ne jalkaan?

Hän sovittaa kenkiä, ensin toista.

Nordberg haluaa mahdollisimman monikäyttöiset kengät, joita voisi käyttää jatkossa muuallakin.

”Varsinaisissa hääkengissä on kyllä hieman korkoa ja bling-blingiä, mutta jalat huutavat todennäköisesti hoosiannaa jossain vaiheessa päivää”, Nordberg sanoo.

Ballerinakengät istuvat hänen jalkaansa kuin valettu.

”Harvoin käy niin, että ensimmäisellä kerralla sovitettu pari on juuri se, mitä lähdin hakemaan, mutta nyt kävi hyvä tuuri”, hän sanoo.

”Lisäksi nämä ovat tosi kauniit.”

