Teemu Hartman lähtee vaeltamaan pääkaupungista kohti Nuorgamia heinäkuussa. Hän päivittää reissuaan sosiaalisessa mediassa.

Teemu Hartman on aikaisempina vuosina tehnyt vaelluksia Lapin maisemissa.

Nälkä seikkailuun kasvoi vuosi vuodelta.

Aikaisempina kesinä helsinkiläinen Teemu Hartman, 25, pyöräili ensin Jyväskylästä Helsinkiin, sitten Suomen läpi ja lopulta Euroopan halki viiden kuukauden ajan.

Mikä olisi seuraava pähkähullu idea, Hartman mietti. Sen pitäisi olla jotain, mikä tuntuisi alkuun mahdottomalta.

Lopulta seikkailu kirkastui: hän kävelisi Suomen päästä päähän.

Vuonna 2019 Hartman pyöräili Norjan Nordkappista Espanjan Tarifaan noin 8 000 kilometrin matkan.

Viime vuosina yhä useampi patikoija on innostunut kokeilemaan kestävyyttään Suomen metsäpoluilla ja maanteillä.

Mitään yhtä tiettyä pitkää polkua Suomen halki ei ainakaan vielä ole olemassa, joten useimmat ovat päätyneet yhdistelemään reitteihinsä useampia vaellusreittejä.

Hartmanin taktiikka poikkeaa monista muista: hän ei halua suunnitella reittiään tai ajankäyttöään tarkasti, jos lainkaan.

Tavoitteena on lähteä joskus heinäkuussa Helsingistä ja päätyä Nuorgamiin noin paria kuukautta myöhemmin. Matkaa kertynee yhteensä noin 1 500-1 700 kilometriä riippuen valitusta reitistä.

Hartman aikoo nauttia enimmäkseen luonnossa kulkevista poluista, mutta saattaa joutua kävelemään myös maanteillä.

”Haluaisin olla parhaimpaan ruska-aikaan Lapissa talsimassa punaisilla tuntureilla. Muuten aion katsoa päivittäin, mihin seuraavaksi kävelen.”

Miten parin kuukauden kävelyretkelle tulisi valmistautua?

Hartman ottaa valmistautumisenkin kanssa rennosti.

”Minulla on sellainen tapa, että jään junasta ja metrosta aina muutaman pysäkin aikaisemmin pois, että tulee käveltyä siirtymiä. Muutenkin elämä on aktiivista ja työ fyysistä, joten kävelykilometrejä tulee huomattavasti.”

Varsinaiseen treeniohjelmaan hän ei siis usko.

Jalkojaan hän on kuitenkin huoltanut pitkin kevättä. Varsinkin hyvät kengät ovat tulevalla vaelluksella ehdottomat. Keskimäärin kävelyä tulee retkellä vuorokaudessa noin 30 kilometriä.

”Polkujuoksulenkkarit ovat nyt testissä.”

Monista muista pitkän matkan vaeltajista poiketen kävely ei kuulu varsinaisesti Hartmanin intohimon kohteisiin.

Pitkiä kävelyitä hän ei aikaisempia Lapin vaelluksia lukuun ottamatta ole tehnyt, mutta eräkokemusta on kertynyt senkin edestä pyöräreissuilla.

Patikoinnilleen hän arvioi ottavansa rinkan, joka painaa ruuasta ja vedestä riippuen noin 15–20 kiloa.

Majoitusbudjetti on nolla euroa, sillä yöt Hartman viettää teltassa tai matkan varrella asuvilla tuttavilla.

Hartmanin reissua ja valmistautumista voi seurata sosiaalisen median eri kanavien kautta. Varsinkin Tiktok-tililleen hän lataa videoita tulevasta matkasta.

Mies on ollut yllättynyt saamistaan katsojakerroista: joitain videoita on katsottu kymmeniätuhansia kertoja. Yhteensä näyttökertoja videoilla on jo noin 300 000.

”Tiktokista on tullut paljon kannustusta ja tsemppiviestejä. On kiinnostusta ja kommentointia”, hän kertoo.

Alla olevalla videolla Hartman selittää minuutissa hullun tempauksensa.

Hartmanin motto kuuluu ”Aina perillä”.

Mottoaan hän aikoo toteuttaa myös kesällä. Kiire ei saa olla kaverina, nauttiakin pitää muistaa.

”Kaiken ei tarvitse olla niin suunniteltua, eikä kaiken tarvitse olla suoritus”, Hartman sanoo.

”Tärkein juttu on, että nukun kun väsyttää ja kävelen kun tekee mieli. Lähden hakemaan vapautta.”

