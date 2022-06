Oletko käynyt ostoksilla Ratapihantiellä? Harva tietää mistä edes puhutaan, sillä kyseessä on Pasilaan kätkeytyvä harmaa näky suoraan 1990-luvun alusta.

Vanhempi nainen jättää pyörän parkkiin liiketilan eteen, kävelee tottunein askelein sisälle rakennukseen ja koettaa Alkon ovea.

Ovi on säpissä. Siihen on teipattu lappu: ”Myymälämme suljetaan”.

Nainen näyttää pettyneeltä, kääntyy kannoiltaan ja palaa pyörän luokse.

Sitten on taas hetken aikaa aivan hiljaista.

Ratapihantiellä sijaitsee parhaat päivänsä nähnyt uinuva liiketila, joka vaikuttaa nukahtaneen lopullisesti.

Vielä toukokuun viimeisinä päivinä kiinteistössä toimi Alko, mutta kesäkuussa sen ovet ovat suljetut.

Yläkerran toimistoissa on etätyöaikana hiljaista, alakertaan asiakkaita sentään vetää Lidl.

Naapurissa ovat Pasilan vilkas asema ja Triplan kauppakeskus, jotka imevät asiakkaita.

Varpunen lehahtaa sisälle.

Miten Ratapihantie 3:ssa on niin kuollutta?

Liiketilan käytävillä sijaitsee toimistoja.

Lidlin ja Alkon logot koristavat Ratapihantien puolesta seinää liiketilasta. Pasilan asema ja Tripla sijaitsevat välittömässä läheisyydessä.

Yleensä hyvän liiketilan tunnistaa ainakin siitä, että sillä on jokin ihmisten suuhun sopiva nimi.

Tästä paikasta se puuttuu. Virallisesti liiketilan nimi on Kiinteistö Oy Ratavartijakatu 3.

Portaita ylös autiolle aukiolle kapuaa Pertti Rintahaka. Hän jos joku tuntee alueen, sillä Rintahaka kulkee kiinteistön läpi vievää kulkureittiä omien laskujensa mukaan ainakin 200 kertaa vuodessa, Itä-Pasilassa kun asuu.

Yläkerran aukio on valoisa yhdistelmä katettua sisätilaa ja ulkotilaa. Kattoa koristavat ikkunat, keskellä aukiota on tupakkakoppeja. Paikan värimaailma on vaalea ja materiaaleina on laattaa, terästä ja lasia.

Mieleen pulppuavat muistot 1990-luvun maakuntien ostoskeskuksista.

Pertti Rintahaka on asunut Itä-Pasilassa 41 vuotta. Kävelylenkeillä tulee kuljettua Ratapihantien liiketilan läpi monta kertaa viikossa.

Rintahaan mukaan kiinteistö on aina ollut rauhallinen, tosin viime aikoina ehkä vielä aiempaakin hiljaisempi, sillä ylätasanteella ollut Olutravintola Nurkka lopetti viime kesänä. Samalla pubin terassilla notkuneet asiakkaat häipyivät.

Koronan myötä talon toimistotyöntekijät katosivat etätöihin, Triplan Alko taisi viedä Ratapihantien Alkon asiakkaat.

Rintahaka itse on talon tarjontaan tällaisenaan tyytyväinen.

”En ole osannut kaivata mitään”, hän sanoo.

”Mutta olisi tämä niin makea tila vaikka teatterikerholle, bändille tai baletille.”

Potentiaalia olisi valtavasti.

Olutravintola Nurkasta muistuttavat edelleen mustat teippaukset ikkunoissa.

Kiinteistö Oy Ratavartijakatu 3:n omistaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.

Kiinteistöjohtajan Janne Sipilän mukaan kyseessä on toimistokiinteistö, jossa kaikki toimistotilat ovat tällä hetkellä vuokrattuja.

Toimistot on saneerattu joitakin vuosia sitten, joten monitoimitilaksi muutetut toimistot vastaavat Sipilän mukaan nykypäivän vaatimuksia.

Kivijalan liiketiloissa sen sijaan on ollut vaihtuvuutta.

”Alkon poislähtö on tietenkin ollut meille pettymys, mutta kyseiseen tilaan on jo tullut tiedusteluja.”

Mitä Sipilä on mieltä väitteestä, että Tripla olisi hiljentänyt kiinteistön?

”Meidän näkemyksemme mukaan Triplan kauppakeskus on tuonut alueelle lisää elämää, ja nostaa myöskin lähialueiden arvoa ja houkuttavuutta.”

Kiinteistössä työskentelevä Veronika Georgievasta on tulossa kovaa kyytiä Marianne Surakan kahvilan Gluteenittoman Unelman kanta-asiakas.

Rakennuksessa voisi olla paljonkin potentiaalia. Samaa uskoo yrittäjä Marianne Surakka, joka avasi kuukausi sitten vanhan pubin paikalle kahvilansa Gluteeniton Unelma.

Tuore yrittäjä on paikasta varsin mielissään: aivan vierestä kulkevat ratikat ja junat, alakerrasta löytyy parkkitilaa.

Kivenheiton päässä on vipinää, mutta omassa kahvilassa sopivan rauhallista.

”Hiljakseen on kuukauden aikana palannut porukkaa etätöistä takaisin”, Surakka sanoo.

Hän uskoo vahvasti, että asiakkaita löytyy.

Nytkin käy ovi.

Rakennuksessa työskentelevät Veronika Georgieva tuli hakemaan pientä kahvia.

Gerogievan mielestä kahvila vie liiketilan kehitystä oikeaan suuntaan, mutta parannusehdotuksia hänellä silti olisi:

”Kivaa terassia kaipaisin”, hän sanoo.

Jerry Fongo (vas.) ja Li Ye arvioivat, että kiinteistön laattalattia olisi ideaali skeittaukseen.

Tyhjällä aukiolla norkoilee kaksi nuorta miestä skeittilaudat käsissään.

Li Ye ja Jerry Fongo olivat kuulleet huhua tasaisesta lattiasta, jolla olisi hyvä rullailla.

Valitettavasti toimistotyöntekijät olivat eri mieltä: joku huikkasi juuri, että skeittaus häiritsi kokouksen kulkua.

Mitä miehet ovat liikekeskuksesta mieltä?

”Tämä on aina ollut tosi hiljainen. Vähän spurgu mesta”, Fongo sanoo.

”Joo, ero Triplaan on tosi iso”, Ye sanoo.

”Tämä paikka on vähän hukassa”, Fongo lopettaa.

