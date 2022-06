Helsingin saarista noin neljäsosalla on eläinaiheinen nimi.

Seurasaarenselällä, juuri Seurasaaren ja Lauttasaaren välissä, sijaitsee muutama pieni saari.

Yhden pienen saaren nimi on Porsas, toiset kaksi ovat nimeltään Pieni-Porsas.

Hassuja nimiä!

Mistä saaret ovat saaneet nimensä? Millaisia paikkoja ne mahtavat olla?

Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen kertoo, että eläinten nimet saarissa tai muissa paikoissa voivat olla hyvin vanhoja, sukupolvilta seuraaville kulkeutuneita.

Helsingin kaupungin karttapalvelun historiallisten karttojen perusteella Porsasta on kutsuttu ruotsinkielisellä nimellä Grisholmen jo ainakin 1600-luvulla.

”Syynä Porsas-saaren nimeen on saattanut olla saaren muoto, tai ehkä siellä on pidetty porsaita. Kenties saari on ollut laidunaluetta, tai onkohan joku porsaan kasvattaja asunut saarella”, Lehtonen pohtii.

Tarkkaa tietoa saaren nimen tarinasta ei enää ole saatavilla.

Pieni-Porsas sen sijaan on ainakin kartoissa tunnettu vielä 1900-luvun puolelle saakka nimellä Liemansgrund. Pieneksi-Porsaaksi se nimettiin virallisesti 1900-alkupuolella. Ruotsiksi saari tunnetaan nykyään nimellä Lilla Grisen.

”Ehkä se on saanut aiheen siitä isommasta viereisestä saaresta”, Lehtonen arvelee.

Ilmakuvien perusteella sekä Porsas että Pieni-Porsas ovat kallioisia saaria, joiden keskellä kasvaa muutamia puita.

Porsas ja Pieni-Porsas ovat Helsingin kaupungille kuuluvia saaria, joille on sallittua tehdä päivävierailuja.

Metsävastaava Vesa Koskikallio kertoo, että Porsas on hyvin pieni, vain noin 0,8 hehtaarin kokoinen.

”Saarella ei ole mitään palveluita, mutta sinne voi mennä ulkoilemaan, jos löytyy oma vene”, Koskikallio sanoo.

Pieni-Porsas on vielä Porsastakin pienempi. Sieltäkään ei löydy palveluita.

Ehkäpä kesällä voisi kuitenkin hypätä kanootin kyytiin ja meloa tutkimaan saaria tarkemmin!

Koskikallio muistuttaa retkeilijöitä kunnioittamaan saarilla asustavia lintuja.

Porsas ja Pieni-Porsas eivät suinkaan ole ainoita saaria Helsingissä, joiden nimet on lainattu eläimiltä.

Itse asiassa noin neljäsosa Helsingin saarten nimistä on eläinaiheisia. Pelkkiä eläimen nimityksiä saaristosta löytyy ainakin kuusi: Harakka, Hylje, Kuutti, Norppa, Porsas ja Valas.

Kotimaisten kielten keskus Kotus kertoi Helsingin saarten nimistöstä aiemmin.

Lähes kaikilla Helsingin saarilla on ollut ruotsinkielinen perinnäinen paikannimi. Perinnäinen nimi tarkoittaa nimistöntutkimuksessa sitä, että nimi on syntynyt spontaanisti kansan suussa ja vakiintunut kieliyhteisön käyttöön.

Suomenkieliset saarten nimet ovat yleensä ruotsinkielisten saarten käännöksiä.

