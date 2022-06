Jadeliaani kukkii juuri nyt upeasti Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Harvinaisen trooppisen köynnöskasvin kauniita turkooseja kukkia voi ihailla vielä ainakin tämän viikon ajan.

Jadeliaani on uhanalainen kasvi, joka löytyy luonnossa ainoastaan Filippiineiltä.

Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa kävijöitä odottaa juuri nyt ihastuttava näky. Harvinaisen trooppisen jadeliaanin kukinta on nyt parhaimmillaan, ja tämän köynnöskasvin näyttävät turkoosit kukinnot ovat näkemisen arvoisia.

”Yhdessä kukinnossa on varmaan sata kukkaa ja se väri on niin voimakas. Kyllä se hätkäyttää”, kuvailee Luonnontieteellisen keskusmuseon vastuupuutarhuri Merja Pulkkinen.

Tällä hetkellä kukintoja on viisi, mutta muutamia nupullisia näyttäisi vielä olevan tulossa.

Jadeliaani löytyy Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan lummehuoneesta.

Kasvitieteellisen puutarhan jadeliaani on alun perin kerätty Luzonin saarelta Filippiineillä, missä se kasvaa luonnossa. Suomeen se on kuitenkin saapunut Lontoon kasvitieteellisen puutarhan Kew Gardensin kautta.

Taimi on tuotu Kaisaniemeen vuonna 2011, ja ensimmäisen kerran se kukki vuonna 2014. Aikaisempina vuosina kukinta on käynnistynyt jo huhti-toukokuun vaihteessa.

”Tänä vuonna se kukkii poikkeuksellisen myöhään. En osaa sanoa mistä se johtuu. Se on kuitenkin saanut aurinkoa ja valoa. Täällä on lämmintä, kun on kasvihuone. Kasvit ovat aina kummallisia siinä suhteessa, että joskus voi tulla tällaisia poikkeuksia”, kertoo Pulkkinen.

Hän arvioi, että kukkia voi ihailla vielä ainakin tämän viikon ajan.

Vaikka jadeliaani onkin tänä vuonna upea, kukintoja on nyt vähemmän kuin aiemmin. Vuonna 2015 kukintoja oli esimerkiksi peräti 12, kun tänä vuonna niitä on viisi.

Tähän aikaan vuodesta kasvi tarvitsee Pulkkisen mukaan runsaasti vettä, joten kastelusta on pidettävä huolta. Koska kyseessä on trooppinen kasvi, joka nauttii kosteudesta, sitä myös sumutetaan säännöllisesti.

Jadeliaani, eli latinaksi strongylodon macrobotrys, on harvinainen ja uhanalainen kasvi. Sitä löytyy nykytiedon mukaan luonnosta ainoastaan Filippiineiltä.