Vartiosaaren palveluihin kuuluvat muun muassa Helsingin kaupungin ylläpitämä Nuorten Saarigalleria, johon kuuluu Nuorten Ekokahvila. Saarelta löytyvät myös yhteyslaiturin pop up -kahvila sekä saaren sisäosissa lymyilevä pop up -ravintola Kallio. Pop up -paikat ovat avoinna viikonloppuisin, Ekokahvila tiistaista perjantaihin.