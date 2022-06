Sipoonrannasta piti tulla arvoalue meren rantaan. Yli kymmenen vuotta myöhemmin osa tonteista on edelleen rakentamatta.

Sipoon Sipoonrannan asukasluku on edelleen vain alle puolet siitä, mitä alueelle alun perin suunniteltiin. Päivittäis­tavarakauppaakaan Sipoonrantaan ei ole tulossa.

Yrittäjä ja nykyinen kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo (liik) kertoi vuonna 2008 aloittavansa Sipoonrannaksi nimetyn asuinalueen rakentamisen. Sittemmin hanke ajautui hankaluuksiin, kun kysyntää asunnoille ei ollut.

Kesäkuisena torstaipäivänä Sipoonranta on hiljainen. Sade ja tuuli pieksee rantaa.

Pakettiauto koukkaa venepaikkojen luona ja lähtee sen jälkeen pois. Alueen ravintolassa on muutama asiakas, jotka kaikki kertovat tulleensa muualta syömään.

Sijainnin piti olla Sipoonkorven valttikortti.

Koska Sipoonranta on pieni alue, ei palveluita juuri ole ja alueella on hyvin vaikea pärjätä ilman omaa autoa.

Carita Mäkelä on juuri palaamassa kotiinsa. Hän asuu miehensä kanssa rannan kerrostaloasunnossa, jossa on ikkunat merelle päin.

Pariskunta muutti eläkkeelle jäämisen aikoihin Helsingin Puistolasta Sipoonrantaan. He ovat asuneet alueella melkein 11 vuotta, siitä asti, kun heidän talonsa valmistui.

”Olemme viihtyneet Sipoonrannassa hyvin. Ympäristö on miellyttävän rauhallinen ja kotoa on ihanat näkymät merelle päin. Meillä on myös oma venepaikka”, Mäkelä kertoo.

Sipoonrannassa asuu nyt noin 250 asukasta.

Ravintolan lisäksi alueella on kauneushoitola sekä veneilijöille palveluja tarjoava yritys. Päivittäistavarakauppaa Sipoonrannassa ei ole, kun asukkaitakin on niin vähän.

Palveluiden puute ei ole Carita Mäkelää haitannut.

”Söderkullasta löytyvät apteekki, kauppa, kampaamo ja kirjasto. Autosta olemme kyllä riippuvaisia.”

Söderkulla on noin kahdeksan kilometrin päässä Sipoonrannasta.

Mäkelään mukaan naapurustossa on paljon sellaisia, jotka eivät asu Sipoonrannassa kokoaikaisesti.

”Monella on kakkoskoti Sipoonrannassa. He ovat vain viikonloppuisin täällä.”

Sipoonrannan alueella on nyt yhteensä 114 asuntoa kerrostaloissa, pienkerrostalossa, rivitalossa, paritaloissa ja omakotitaloissa.

Melkein puolet asunnoista on kerrostaloissa. Kahdeksaa omakotitalohuoneistoa rakennetaan parhaillaan.

Sipoonrannan rakennustyöt olivat käynnissä vuonna 2011.

Sipoonrannassa on lisäksi kolme tonttia, jotka on kaavoitettu kerrostalorakentamiseen. Tontit ovat rakentamatta.

”Sipoon kunta omistaa tonteista kaksi. Kunnan on tarkoitus myydä tontit. Kunta on käynyt alustavia keskustelua asiasta rakennuttajien kanssa”, Sipoon kunnan vs. tekninen johtaja Lari Sirén kertoo.

Kolmannen tontin omistaa rakennusyhtiö Skanska.

”Tutkimme parhaillaan mahdollisuuksia hankkeen toteuttamiseksi tontille. Riippuen siitä, miten asiat etenevät, hankkeen rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan ensi keväänä”, Skanskan aluejohtaja Juhani Aspara kertoo sähköpostitse.

Tekninen johtaja Sirén uskoo, että Sipoonrannan asukasluku vielä kasvaa nykyisestä.

”Kun jo kaavoitetut, mutta toistaiseksi rakentamattomat tontit rakennetaan, Sipoonrannan asukasluku kasvaa yli 400 hengellä. Valmiissa Sipoonrannassa asuisi siis noin 700 asukasta”, Sirén sanoo.

Palveluja Sipoonrantaan ei ole tulossa lisää.

”Näyttää epätodennäköiseltä, että Sipoonrantaan tulee jatkossa päivittäistavarakauppa”, Sirén toteaa.

Alun perin Sipoonrannan suunniteltiin noin 150–200 pientalo-, paritalo- tai pienkerrostaloasunnon rakentamista.

Hankkeen puuhamiehenä toiminut Harkimo möi myöhemmin Skanskalle osake-enemmistönsä Sipoonranta oy:stä ja Skanskasta tuli yhtiön suurin osakas.

Sipoonrannan asuinalueen piti olla valmis vuonna 2014, mutta rakentaminen viivästyi, koska asuntoja jo rakennetuissa taloissa ei saatu myydyksi toivotulla tavalla. Sipoon kunta antoi hankkeelle jatkoaikaa vuoteen 2016 ja myöhemmin vielä vuoteen 2021 saakka.

Lopulta vuonna 2019 Sipoon kunta päätti purkaa Sipoonrantaa koskevat maankäyttösopimukset.

Sipoonrannan alue oli nimeltään Storören ennen kuin alueelle alettiin rakentaa asuntoja.

Kun Sipoonrannan rakentamista alettiin suunnitella, sitä pidettiin eliittialueena. Parhaillaan Oikotiellä on Sipoonrannasta myynnissä yksi miljoona-asunto: 222 neliöisen omakotitalon hintapyyntö on 1,3 miljoonaa euroa.

Hintapyyntö on kuitenkin poikkeuksellisen korkea. Kohdetta kauppaava kiinteistövälittäjä Meri Saari kertoo miljoona-asuntoja olevan myynnissä harvoin Sipoonrannasta.

”Sipoonrannasta on ollut myynnissä säännöllisesti kerrostalo- ja erillistaloja, omakotitaloja ei ole ollut liiemmälti myynnissä”, Saari kertoo.