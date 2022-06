Ullanlinnassa myytävä jugend-asunto ihmetyttää pienellä koollaan ja huimalla hinnallaan.

Huvilakadulla kaupataan 17-neliöistä miniyksiötä, jonka hinta on Ullanlinnankin mittapuulla korkea.

Nyt myynnissä oleva yksiö maksaa 15 235 euroa neliöltä eli kokonaisuudessaan 259 000 euroa.

Se on hurja summa jopa kalliiksi tiedetyllä alueelta, sillä ennen 1950-lukua Ullanlinnan postinumeroalueelle rakennettujen yksiöiden keskiarvoinen neliöhinta oli viime vuoden tilastojen mukaan 9 271 euroa.

Huvilakatu tunnetaan muun muassa Salatut elämät -tv-sarjan kuvauspaikkana ja sitä tituleerataan usein ”Helsingin kauneimmaksi kaduksi”.

Oikotien myynti-ilmoituksessa korostetaan asunnon hulppeaa sijaintia ja korkeaa huonekorkeutta. Ikkunasta voi katsella turkoosien peltikattojen taakse laskevaa ilta-aurinkoa.

Ylellisistä mielikuvista huolimatta asunnossa on samoja varjopuolia kuin useissa muissakin vanhemmissa yksiöissä. Huoneistosta puuttuu uuni ja suihkusta säädetään kylmä ja kuuma vesi erikseen.

HS otti yhteyttä asunnon kiinteistövälittäjään, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa.

Kuvakaappaus Oikotien myynti-ilmoituksesta.

Herää pari olennaista kysymystä: Miten tämän hintaluokan yksiöt menevät kaupaksi, ja kuka niitä ostaa?

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Hannu Salo kertoo, että korkea hinta perustuu odotukseen siitä, että asunnon hinta nousee entisestään.

”Harva ostaa tällaisen asunnon, joten kyllä ostajan täytyy nähdä se sijoituksena. Siitäkin huolimatta, että tämä on korkeimpia mahdollisia neliöhintoja Suomessa, asunnon arvo tulee kasvamaan tulevaisuudessa”, Salo avaa.

Salolla on useampikin skenaario siitä, minkä tyyppinen ihminen yksiön voisi ostaa. Hän uumoilee, että kyseessä on sijoituskohdetta todennäköisemmin varakkaan yhden hengen koti.

”Ostaja voisi olla rahaa perinyt ensiasunnon ostaja tai varakas vanhempi sinkkuihminen. Eri puolella Suomea asuva yrittäjä voisi haluta ostaa itselleen hotellihuoneen, jota käyttää aina Helsingissä käydessään”, Salo luettelee.

Toimitusjohtaja Salo myöntää, että pieni neliömäärä rajoittaa potentiaalisten ostajien joukkoa.

”Yksiötä etsivistä tämä kohde käy alle kymmenelle sadasta. Joku voi ajatella, että jos tämä olisi viisi neliötä isompi, hän olisi tehnyt jo tarjouksen.”

Yksiökauppa ei Salon mukaan käy aivan yhtä kuumana kuin kymmenen vuotta sitten.

”Isossa kuvassa yksiöitä saadaan hyvin myydyksi, mutta koronan jälkeen ja Ukrainan sodan alettua käynnissä on pieni hengenvetovaihe. Osa sijoittajista on suunnannut omia sijoituksiaan kaksioihin tai kolmioihin, sillä etätyö on tullut jäädäkseen.”