Parkkifirman maajohtaja paljastaa aivan Helsingin ytimestä yllättävän sopukan, jossa on usein vapaata pysäköinti­tilaa

Jos etsii pysäköintipaikkaa autolleen ydinkeskustasta Pieni Roobertinkatu, Mariankatu ja Kirkkokatu saattavat tuottaa pettymystä. Easy Parkin Suomen maajohtaja vinkkaa mistä keskustan otollisemmat parkkikadut löytyvät.

Parkkipaikan etsiminen Helsingin keskustasta voi joskus aiheuttaa autoilijoille harmaita hiuksia. Tietyt kadut ovat hankalampia kuin toiset.

Parkeerauspaikkojen hankaluutta on selvittänyt pysäköintiyhtiö Easy Park.

Selvityksen mukaan Helssingin vaikein katu pysäköijille on Pieni Roobertinkatu. Vapaata paikkaa voi saada väijyä pidemmänkin ajan, sillä katu on lyhyt ja se sijaitsee tiiviin rakentamisen keskellä.

”Yleisesti ottaen on hankalampi löytää paikkaa lyhyeltä kadulta, jossa on kerääntynyt paljon eri palveluja, joissa ihmiset käyvät. Varsinkin jos kadun asukkaille ei ole omaa pysäköintiä, vaan pysäköinti on osoitettu kadulle”, kertoo Easy Park Suomen maajohtaja Aleksi Kolehmainen.

Muita hankalia pysäköintikatuja Helsingissä ovat Mariankatu, Kirkkokatu, Eerikinkatu sekä viidentenä listalla Punanotkonkatu.

Tiedot selviävät Easy Parkin mobiilisovelluksen Find-työkalun datasta. Työkalu ilmoittaa autoilijalle kuinka todennäköistä on, että tämä löytää tietyltä kadulta kadunvarsipysäköintitilaa.

Easy Parkin tiedotteen mukaan työkalulla halutaan helpottaa autoilijan mahdollisuuksia löytää parkkipaikka ja vähentää ruuhkaa. Kolehmainen kertoo, että useat maailmalla tehdyt tutkimukset väittävät, että jopa 30 prosenttia kaupunkien ydinkeskustojen ruuhkista johtuu parkkitilaa etsivistä autoista.

Hankalimpien katujen lisäksi työkalun data paljastaa myös sen, missä ovat Helsingin keskustan kaikkein otollisimmat kadut pysäköintiä ajatellen.

”Riippuu toki vähän kellonajasta ja päivästä, mutta Eteläesplanadi on yllättävän hyvä pysäköintikatu”, paljastaa Kolehmainen.

Syy tähän lienee se, että kadun toisella puolella on puisto. Hankalimmat kadut ovat Kolehmaisen mukaan usein niitä, joiden molemmin puolin on runsaasti erilaisia palveluita ja kauppoja, joissa ihmiset asioivat.

Rauhankadun korttelit Suomen Pankin ja Kansallisarkiston välissä ovat myös suotuisia. Asutusta on siinä kohdin vähän ja Rauhankadun Kluuvin puoleinen pääty sijaitsee jo hieman ydinkeskustan reuna-alueella.

Lisäksi Helsingissä on joitain katuosuuksia, joilla tilanne vaihtelee paljon riippuen kellonajasta. Malminkatu kokonaisuudessaan, Annankatu Johanneksenpuiston ja Vanhan kirkkopuiston välillä sekä se osa Pohjoisesta Rautatiekadusta, joka reunustaa Kampin keskustan kortteleita, ovat kaikki katuja, joilta pysäköintipaikka löytyy todennäköisemmin illalla kuin päivällä.

Moni autoilija on ehkä huomannut, että parkkipaikan löytäminen on voinut viime aikoina olla entistä hankalampaa.

Tämä johtuu Kolehmaisen mukaan siitä, että autojen määrä Helsingissä on kasvanut. Vapaista pysäköintipaikoista kilpailee Helsingissä nyt yli 8000 henkilö- ja pakettiautoa enemmän kuin aikaan ennen koronaa.