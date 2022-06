Kaisaniemen vanha ravintolarakennus remontoidaan ja samalla tallennetaan myös arvokasta rakennushistoriaa. Uusi ravintola Cajsan Helmi avataan vuoden 2023 aikana.

Ikkunoista kurkkiessa huomaa lattialla nököttävät työmaavalot, suojamuovit ja sahanpurua. Ulkoa rakennus on ympäröity metalliaidoilla ja lukoilla.

Juna rymistelee vierestä ohi, ohikulkija kuikuilee uteliaasti vanhan ravintola Kaisaniemen työmaalle.

Reilu vuosi sitten Kaisaniemen perinteinen ravintola sai uuden omistajan, kun Helsingin kaupunki myi paikan tarjouskilpailun perusteella porvoolaiselle yrittäjälle Airi Kalliolle.

Vanhan restaurointi on hidasta ja kallista, mutta sen Kallio kyllä jo tiesikin. Kallion perustama perheyritys on restauroinut aikaisemmin Loviisassa ravintola Kappelin 1800-luvun asuun ja Porvoossa Tee- ja kahvihuone Helmen 1700-luvun asuun.

Ravintola Kaisaniemen huono ylläpito kuitenkin yllätti. Rakennus oli ollut useamman vuoden tyhjillään ja päässyt heikkoon kuntoon.

Nyt Kaisaniemen projekti on kuitenkin edennyt siihen pisteeseen, että Kallio on valmis esittelemään, mitä tähän saakka on saatu aikaiseksi.

Tässä tulee Cajsan Helmi!

Vaikka vanhaa halutaan vaalia ja kunnioittaa, toisinaan täytyy päätyä moderneihin ratkaisuihin. Ravintolan vanhat korkkimatot eivät esimerkiksi kestäisi jatkuvaa kulutusta, joten niiden päälle asennetaan uudet lattiat. Jos vanhat tapetit ovat liian haperot, niidenkin päälle täytyy asentaa uudet.

Aloitetaan kierros ravintolan puolikaaren mallisesta salista eli rotundasta.

Juuri tämän salin moni asiakas muistaa vuosikymmenten takaa pidetyistä kekkereistä, mutta nyt juhlatunnelma ei ole katossa: on hiljaista ja lattialla lojuu suojamattoja.

Katto sentään on saanut jo uuden maalauksen: sen keskellä leijailee herkkiä pilviä sinisellä taivaalla.

1800-luvulta peräisin olevan huonokuntoisen ravintolan kunnostaminen on hullun hommaa, jota voisi melkein verrata vanhan kirkon restaurointiin. Miten Airi Kallio tohti lähteä hommaan? ”Tietysti työmäärä hirvittää. Mutta tämä on sama kuin jos olisi vuorikiipeilijä. Aina täytyy löytää korkeampi vuori kiivettäväksi.”

Ravintolaa ovat Airi Kallion lisäksi esittelemässä hänen poikansa ja perheyrityksen toimitusjohtaja Leo Kallio, restauroinnista vastaava maalarimestari ja valmistuva restaurointimestari Petra Wallace sekä restauroinnin asiantuntija Pentti Pietarila.

Lisäksi projektissa on mukana Airi Kallion toinen poika Otto-Ville.

Työryhmä on haukannut suuren palan, sillä sen tavoitteena on palauttaa ravintola samaan loistoon, jota se nautti 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

Aluksi ravintolassa täytyy purkaa vanhoja ravintolakalusteita ja pintamateriaaleja: vuosikymmenten aikana vanhan päälle on rakennettu ja remontoitu vähän niin ja näin. Kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta ei ole aina osattu arvostaa sen ansaitsemalla tavalla.

Mutta nyt työtä tehdään huolellisesti: restaurointia suorittava Wallace purkaa, dokumentoi ja korjaa.

Rakennuksen lähes 200 vuotta pitkän historian aikana kerroksia on kertynyt, ja tapettejakin samasta seinästä voi löytyä yli kymmentä eri sorttia, eräästäkin salista löytyi peräti 30 eri tapettia.

Restauroijalle tämä on unelmakohde.

”Täällä on uskomaton määrä kerroksellisuutta, ja olen saanut työrauhan dokumentoinnille”, Wallace iloitsee.

”Ei tällaisia kohteita ole monta.”

Petra Wallace on kaivanut turkoosiksi maalattujen hirsiseinien päältä kymmeniä kerroksia erilaisia tapetteja. Osittain lukumäärää selittänee pitkä aika: kenties muoti muuttui, vanhat tapetit kävivät nuhjuisiksi tai vanhanaikaisiksi. Tapettien tehtävänä oli myös toimia eristeenä ja lämmittää rakennusta.

Ravintola Kaisaniemi aukesi Yleiseen kävelypuistoon eli nykyiseen Kaisaniemen puistoon vuonna 1839.

Asialla oli ruotsalaislähtöinen mamselli Catharina ”Cajsa” Wahllund, jolla oli jo taustaa niin ravintoloiden kuin majatalonkin emännöinnistä Turussa ja Helsingissä.

Puistoon Wahllund avasi ensin pienen virvoitusjuomakioskin. Ajoitus oli oikea, sillä Töölönlahden etelärannan pieni puistikko oli laajentunut 1800-luvun alussa, ja kaupunkilaiset löysivät itsensä usein kävelyretkiltä alueelta.

Nykyihmisen voi olla vaikea kuvitella paikkaa 1830-luvulla: ravintola sijaitsi vielä tuolloin kauniissa niemennokassa Töölönlahden ympäröimänä. Rautatie alkoi halkoa maastoa vasta 1860-luvulla, Kaisaniemen suuret kasvihuoneetkin pystytettiin 1880-luvulla.

Ravintolarakennuksen suunnitteli itse arkkitehti Carl Ludvig Engel.

Kaisaniemen ravintolan edustalla oli pöytäryhmiä vuonna 1900. Ravintolan arkkitehtuurista vastasi C. L. Engel.

Ravintola Kaisaniemi oli pitkään yksi harvoista helsinkiläisravintoloista, jossa oli ulkoterassi. Kuva on vuodelta 1908.

Kaisaniemen ravintolasta tuli nopeasti paikka, jossa aikansa julkkikset halusivat näyttäytyä.

Tiettävästi ainakin Uno Cygnaeus, Elias Lönnrot, Jean Sibelius, Eino Leino, A.V. Koskimies, Fredrik Pacius, C.G. Mannerheim, Louis Sparre sekä Lauantaiseura eli Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja opettajien 1830-luvulla muodostama porukka nautti ravintolan antimista. Lönnrot jopa järjesti Kaisaniemessä väitöskaronkkansa vuonna 1853.

Varsinkin vappu oli ravintolan perinteistä sesonkiaikaa.

Yhä tänäkin päivänä ruotsinkieliset ylioppilaat kerääntyvät vappuna Kaisaniemen puistoon.

Vuosien saatossa ravintolaa remontoitiin ja laajennettiin. Nykyisen kaarevan muotonsa ravintola sai vuonna 1929, kun seinä Topelius-salista puhkaistiin auki terassin puolelle.

1990-luvulla ravintola Kaisaniemen suosio hiipui. Terasseja alkoi olla yhä useamman ravintolan edustalla, ja ravintola sijaitsi hieman syrjässä ihmisvirroista.

Rakennus alkoi rapistua.

Viimeinen yrittäjä ravintolassa ennen Airi Kalliota oli Mika Hult.

Kun Hultin ravintola haettiin konkurssiin vuonna 2019, Helsingin yksi vanhimmista yhtäjaksoisesti toimineista ravintoloista hiljeni.

Kaisaniemen ravintolan restaurointia varten Kalliot, Wallace ja Pietarila hamusivat vanhaa kuvamateriaalia rakennuksesta ja sen sisustuksesta.

Kuvia löytyi runsaasti.

Muun muassa valokuvaaja Signe Brander tallensi ravintolaa ja sen interiööriä ahkerasti. Lisäksi Kallio löysi kaksi valokuva-albumia suvulta, joka piti ravintolaa rakennuksessa 1900-luvun alussa.

Vanhoista valokuvista on saanut vihiä eri aikakausien tapeteista, kattokoristeista ja jopa ovista, jotka myöhemmin oli piilotettu seinien taakse.

Esimerkiksi Topelius-salin peräseinän kaksi ovea ovat taas esillä. Myös saman huoneen katon koristeelliset pursotukset ja maalaukset ovat jälleen nähtävillä.

Topelius-salin vanha katto oli savuinen ja halkeillut. Wallacen käsittelyssä katon koristukset pääsivät taas esille.

Vanhat valokuvat ovat esillä, kun Petra Wallace työskentelee.

Ravintolan perältä löytyy kenties koko talon legendaarisin huone: Marskin kabinetti.

Se on saanut seinilleen vanhat papukaijatapetit, jotka olivat viimeksi käytössä joskus 1910- ja 1920-luvuilla.

Tapetit olivat kurjassa kunnossa, kun restauroija Wallace alkoi työstää niitä yhdessä Helsingin maalariammattikoulun restauroinnin opiskelijoiden kanssa. Tapetit olivat täynnä viiltoja ja reikiä, jotka täytyi korjata käsityönä.

Kabinetin salaoven paikalle jätettiin lepakkoja esittävää tapettia.

Kun kieltolain aikaan alkoholitarkastajat tulivat paikalle, Gustaf Mannerheim seurueineen saattoi livahtaa salaovesta keittiön puolelle ja ulos ravintolasta.

Vanhat huonekalut Airi Kallio on löytänyt kirpputoreilta ja huutokaupoista. Hän pyrkii etsimään samantyylisiä huonekaluja ja valaisimia, kuin mitä vanhoissa ravintolaa esittävissä valokuvissa on.

Ravintolan korjaustyön hinta on korkea.

Pelkkä tonttivuokra maksaa Kallion mukaan lähemmäs 40 000 euroa vuodessa.

Tässä vaiheessa Kaisaniemessä on vasta dokumentoitu, rapsuteltu ja tehty pintaremonttia – töitä, joita Kallio kuvailee vielä halvoiksi. Mutta kun taloon aletaan asentaa sähköjä, vesiverkostoa, viemäriä ja ilmanvaihtoa, kustannukset nousevat.

Kallio vertaa Kaisaniemen ravintolan remontointia Aino Acktén huvilan remonttiin. Kaupunki arvioi huvilan peruskorjauksen maksavan 2,5 miljoonaa euroa.

Aivan yhtä tähtitieteellisiin summiin Kaisaniemessä tuskin päästään, sillä työryhmällä on omaa osaamista ja asiantuntemusta vanhan talon restauroinnista. Museovirasto, Helsingin kaupunginmuseo sekä Ely-keskus valvovat työtä.

”Työ vaatii intohimoa”, Kallio sanoo.

”Ja rohkeutta. Ei voi tulla pakokauhua kesken kaiken”, Wallace sanoo.

Cajsan Helmen kunnostuksessa ovat olleet mukana Petra Wallace (vas.), Airi Kallio (sylissään Ines-koira), Leo Kallio sekä Pentti Pietarila. Pietarilan mukaan maailmalla on paljon vanhoja kahviloita ja ravintoloita, joiden sisustuksista myös näkee ajan kulun. ”Suomessa jos ravintola on ollut kymmenen vuotta samalla sisustuksella, niin se on pieni ihme.”

Kun ravintola Cajsan Helmi vihdoin aukeaa joskus vuoden 2023 aikana, tarjolla tulee olemaan kuohuviiniä, shampanjaa ja hienoa teetä.

”Tästä tulee sellainen more sophisticated -ravintola”, Kallio kertoo.

”Herkuttelua kaikille aisteille.”

Ulkoapäin ravintola saa uuden sisäänkäynnin keskelle puolikaaren muotoista salia. Kun puolikaaren uloin reuna puretaan takaisin 1920-luvun asuun, monien ihmettelemä, osin sisällä kasvava puu pääsee takaisin ulos.

Villiintynyt puutarha kunnostetaan, seinät saavat maalia.

Sitten asiakas voi ruokailla palmujen ja kristallikruunujen keskellä ja kuvitella olevansa jossain kaukana historiassa.

Lähteinä käytetty Kansallisbiografian artikkelia Cajsa Wahllundista sekä Helsingin Sanomien vanhoja artikkeleita.

