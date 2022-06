Kilpikonna, jonka nimi on Erkki, katosi kuin tuhka tuuleen kotoaan Helsingistä – Omistaja ei ole vielä tohtinut kertoa hirvittävästä tilanteesta edes lapsilleen

Erkki-kilpikonna karkasi aitauksestaan Kumpulassa, ja tallustaa nyt teillä tietämättömillä.

Kumpulassa heräsi perjantaiaamuna huoli.

Olli Poutanen antaa kahden nelivarvas­kilpikonnansa – joiden nimet ovat Erkki ja Tiina – viettää kesää ulkoaitauksessa. Siellä ne voivat nautiskella voikukan lehdistä ja muusta, mitä pihalla kasvaa.

Poutasen äiti oli käynyt eilen illalla tarkastamassa kilpikonnien aitauksen ja huomasi, että toinen perheen kilpikonnista oli kateissa.

Aamulla Olli Poutanen teki saman havainnon. Erkki oli kadonnut.

Tilannekuva tarkentui: Erkki oli jollain keinolla lähtenyt omalle seikkailulleen.

”Olen sitä sitten etsiskellyt. On hyvin vaikea kuvitella, miten se on mahtunut pois aitauksestaan. Jotenkin se on sujahtanut sieltä toiselle puolelle”, Poutanen kertoo.

Hän täsmentää, että kilpikonnat ovat välillä hyviä keksimään pakoreittejä.

Erkki on voinut ehtiä jo kauaskin. Vaikka kilpikonnat ovat tunnettuja hitaudestaan, ne voivat halutessaan liikkua 700-800 metriä tunnissa.

Poutanen kirjoitti kadonneesta kilpikonnastaan katoamisilmoituksen Facebookin Kumpula-ryhmään. Kilpikonnan vinkkelistä kirjoitettu ilmoitus on herättää huomion.

Ilmoituksessa lukee muun muassa näin:

”Viihdyn pusikkoisissa paikoissa, mutta lämpiminä päivinä tulen näkösälle köllöttelemään auringonpaisteeseen. En osaa itse takaisin kotiin, joten minut tavatessanne pyydän laittamaan minut vaikka pahvilaatikkoon ja soittamaan Ollille.”

Lapsilleen Poutanen ei ole vielä tohtinut kertoa asiasta.

”Meillä on kaksi lasta, jotka ovat kiinnostuneet kilpikonnista. Ei olla vielä kuitenkaan kerrottu toisen olevan kadoksissa.”

Vaikka Poutanen on viritellyt kilpikonnille viihtyisät aitaukset, hän ymmärtää, miksi Erkki on halunnut vapauteen.

”Kilpikonnathan ovat vaihtolämpöisiä. Kun on viileää, ne jämähtävät paikoilleen. Lämpimällä säällä ne alkavat liikkumaan ja menevät paistattelemaan päivää.”

Aamupäivään mennessä Poutanen ei ollut vielä saanut vinkkejä Erkin olinpaikasta. Facebook-päivityksen lisäksi hän luottaa sanalliseen puskaradioon.

”Käytiin tuossa viljelypalstoilla ja kerroin Erkin katoamisesta. Vielä ei ole kuitenkaan tullut havaintoja”, Poutanen sanoo.