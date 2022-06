Lähihoitajan huono palkka sai Claria Sambo Makuenon aloittamaan sivutoimenaan hiusten letittämisen. Nyt hän haaveilee omasta kampaamosta, jossa hänen tyttärensä voisivat tulevaisuudessa työskennellä.

Helsinkiläinen Claria Sambo Makueno letittää olohuoneessaan taitavin liikkein Paula Puran hiuksia.

Sohvalla neljävuotias Claria-tytär ja viisivuotias Elias katsovat lastenohjelmia isänsä Jonathanin kanssa. Perheen esikoinen, 10-vuotias Eliana, pujahtaa ulko-ovesta leikkimään Mellunmäessä sijaitsevan kerrostalon pihalle.

Puralle on valmistumassa kaksi ranskanlettiä. Takana on kahden vuoden asiakkuus, joka on muuttunut jo ystävyydeksi.

”Kerran jäin Clarian luokse yötä, kun hiusten laitossa meni niin kauan, etteivät junat enää kulkeneet. Oli täysi palvelu, sain leivät iltapalaksi”, Pura naurahtaa.

”Se taisi olla toinen kerta, kun olit letitettävänä. Tein niitä pikkulettejä, ja siinä meni ainakin kahdeksan tuntia”, Sambo Makueno muistelee.

Crossfitiä harrastavan Puran mielestä letit ovat oiva kisakampaus. Huolella sidotut palmikot pysyvät päässä hyvänä yli viikon.

”Ovatko nämä liian kireät?” Sambo Makueno kysyy hiuksia laittaessaan, mihin Pura vastaa kieltävästi.

”Sen kuin kiskot”, hän sanoo.

Suurin osa asiakkaista käy letitettävänä Sambo Makuenon kotona.

Letit ovat olleet osa Sambo Makuenon elämää jo lapsesta asti, mutta taitonsa hän on opetellut itse.

”Kukaan ei opettanut minua. Katsoin peilistä, kun hiuksiani laitettiin ja kokeilin myöhemmin itse. Aloin letittää omia hiuksiani 11-vuotiaana, eli on tässä ainakin 18 vuotta letitetty.”

Myöhemmin hän siirtyi ystäviensä hiuksiin ja lopulta vuonna 2018 hän perusti @fmhairstyles-tilin Instagramiin.

”Nimi on portugalinkielinen. F on familia, eli perhe ja M on Makueno sukunimeni mukaan. Saan suurimman osan asiakkaistani Instagramin ja toisten asiakkaiden vinkkien avulla”, Sambo Makueno kertoo.

Paula Pura löysi tiensä Claria Sambo Makuenon palveluihin juuri suosittelun kautta. Niin kävi myös Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Fatim Diarralle (vihr.).

”Hän kysyi Instagramissaan suosituksia letittäjistä, ja muutama asiakkaistani oli vinkannut minut. Kysyin Fatimilta ennen lettien laittoa jännittääkö häntä, mutta hän oli kuulemma vain innoissaan.”

Myös nyrkkeilijä Eva Wahlström on käynyt Sambo Makuenolla laittamassa hiuksiaan. Letittäjällä on tällä hetkellä noin parikymmentä vakituista asiakasta, ja lisää tulee varsinkin kesäisin. Lomat saavat ihmiset haaveilemaan uusista kampauksista.

Claria-tytär ja Elias istuvat isänsä Jonathan Sambo Makuenon kanssa sohvalla. Isä toivoo Eliaksesta ammattilaisjalkapalloilijaa, sillä hän pelasi itsekin nuoruudessaan pietarsaarelaisessa FF Jarossa junioreiden Ykkösessä.

Perheen lapset puhuvat isälleen sohvalla portugalia. Sambo Makuenojen kotona pyritään puhumaan kieltä, jonka parissa vanhemmat ovat kasvaneet.

”Olen kotoisin Angolasta, ja muutin Joensuuhun 14-vuotiaana veljeni perheen kanssa vuonna 2008. Se oli hyvä paikka meille, pieni ja rauhallinen kylä. Kävin valmistavaa koulua ja kasiluokkaa”, Claria Sambo Makueno kertoo.

Aviomies Jonathan on myös Angolasta, mutta pari ei tavannut siellä.

”Ihmiset kysyvät aina, tulimmeko Angolasta Suomeen yhdessä ja yllättyvät kun kerron, että tapasimme ihan Helsingissä. Kyseessä olivat paikalliset Angolan itsenäisyysjuhlat”, Claria Sambo Makueno kertoo.

Pariskunta meni naimisiin Tampereella vuonna 2016. Olohuoneen seinää koristavat hääkuvien lisäksi valokuvat perheen kolmesta lapsesta.

Samana vuonna kun Claria Sambo Makueno avioitui, hän valmistui myös lähihoitajaksi. Idea pikkulettien tekemisestä ammattina lähti osittain liikkeelle hoitoalan matalista palkoista.

”Hoitoalalla työ on muuten mukavaa, mutta palkka on huono. Jonathan sanoi, että voisin alkaa tienata letitystaidoillani.”

Vuodenvaihteessa Sambo Makueno kuitenkin vaihtoi työt vanhusten kanssa verinäytteiden ottamiseen. Hänen toisen käden ranteensa ei kestänyt enää raskasta hoitotyötä. Lääkäri antoi kaksi vaihtoehtoa: joko käsi leikataan tai työt lähihoitajana loppuvat.

”Letittäminen ei onneksi rasita rannetta. Sormissakaan se ei tunnu miltään. Sen sijaan selkä on työasennon vuoksi koetuksella.”

Pisin letityssessio, jonka Sambo Makueno on tehnyt, kesti 17 tuntia. Yleensä pikkulettien teko ei vie niin kauaa, mutta pikkutarkassa työssä voi vierähtää helposti muutama tunti. Asiakkaiden kanssa aika ei käy pitkäksi.

”Ihmiset avautuvat aika paljon täällä. Moni on kehunut, että olen hyvä antamaan neuvoja.”

Jonathan Sambo Makueno kuvaa videota fmhairstylesin Instagram-tilille. Claria Sambo Makueno julkaisee sivulla usein kuvia asiakkaidensa valmiista kampauksista.

Keskustelu kääntyy vääjäämättä huoneessa olevaan elefanttiin: mikä on pikkulettien kulttuurinen merkitys ja kuka saa laittaa hiuksensa milläkin tavalla?

Paula Pura puhuu toisena kielenään espanjaa ja hänellä on sukujuuria maassa. Pura kuvailee itseään skandinaavisen näköiseksi. Lapsena hänen suomalaisuuttaan epäiltiin ruskeiden silmien ja vieraan kielen takia.

Toisen kulttuurin omiminen on Puran mielestä ongelma, jos johonkin ryhmään kuulumaton ihminen käyttää sellaisia kulttuurin piirteitä, joilla sen jäsenet viestivät itsestään jotain. Tällaisia voivat olla esimerkiksi saamelaisten käyttämät saamenpuvut.

Pura on valveutuneempi hiustyylien omimiseen liittyvän keskustelun suhteen kuin muutama vuosi sitten.

”Olen varovaisempi, enkä ehkä ottaisi enää pikkulettejä. Miellän kaksi lettiä urheilijan kampaukseksi, enkä näe mitään pahaa siinä omalla kohdallani. Mutta nuo, mitkä sinulla ovat, kuuluvat ehkä enemmän sinulle kuin minulle”, Pura sanoo osoittaen viimeiset sanansa Clarialle, jonka hiukset on laitettu knotless braids -leteille.

Claria Sambo Makuenolla vastaa hymähdyksellä. Hänen kantansa asiaan on yksinkertainen.

”Se on jokaisen oma päätös mitä tukalleen tekee. Eikös niin?”

Paula Puran kampaus maksoi 45 euroa. Lettien hinta riippuu työhön käytettävästä ajasta ja esimerkiksi siitä, joudutaanko niihin käyttämään kuitua.

Claria Sambo Makueno viimeistelee Paula Puran letit hopeisella langalla. Kiiltävä lanka punotaan letteihin virkkuukoukun avulla. Sambo Makuenolla on tarjoilukärryssä olevassa laatikossa monenlaisia hiuksiin punottavia helmiä, mutta niitä ei käytetä tänään.

”Sitten kun lapset ovat vähän kasvaneet ja kyllästyn hoitoalaan, aion perustaa oman kampaamon. Voisin ehkä opiskella, jotta voisin tarjota letityksen lisäksi myös hiusten värjäämistä ja leikkuutta. Viime vuonna opettelin tekemään rastoja, koska niistä tuli paljon kyselyjä.”

Sambo Makueno aikoo opettaa tyttärensä letittämään hiuksia, jotta he voivat halutessaan tulla kampaamolle töihin tulevaisuudessa. Suomessa letittäjien tarjonta on Sambo Makueno mukaan vähäistä. Hänen asiakkaansa tulevat Mellunmäkeen välillä satojen kilometrien päästä.

”Oulusta, Lappeenrannasta, Kuopiosta, Joensuusta... Ihan koko Suomesta. Käymme kesäisin Jonathanin kanssa joinain viikonloppuina Turussa. Saatan käydä silloin jopa viiden asiakkaan luona.”

Asiakkaat ovat yleensä aina tyytyväisiä letteihinsä. Sambo Makueno kertoo, että jotkut ovat vaativampia kuin toiset ja saattavat esimerkiksi nousta kesken letityksen tarkistamaan peilistä, että kampaus näyttää hyvältä.

Vaativin asiakas on kuitenkin tytär Claria.

”Minun piti laittaa hänelle peruslettejä, mutta hän sanoi ’äiti, mä haluan pinkit hiukset’. No, siinä meni koko päivä, kun hän kävi välissä päiväunilla ja ulkona leikkimässä, vaikka normaalisti menisi vain pari tuntia. Päiväkodissa Clarian lempinimi on neiti pinkkihius”, Sambo Makueno kertoo nauraen.

