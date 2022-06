Valokuvaajan mukaan somessa leviävän hittikuvan suosion salaisuus on kesäfiilis. Se, näkeekö kuvassa mitään poliittista, on hänen mukaansa katsojan silmässä.

Huippusuosittu kuva on napattu Mäkelänkadulta Helsingistä.

On toukokuun loppu vuonna 2018.

Kaksi ykköslinjan raitiovaunua kohtaa Mäkelänkadun lehmusten alla lempeän alkukesäisessä loisteessa.

Suomalais-virolainen harrastajavalokuvaaja Ants Vahter seisoo kiskoilla ja odottaa ainutlaatuista hetkeä. Sitten hän painaa kameran liipaisinta – räps! Juuri oikea sateen jälkeinen silmänräpäys tallentuu muistikortille.

”Eipä se nyt niin harvinainen hetki ole”, Vahter korjaa toimittajan maalailua ja nauraa.

Vahter on ollut viime päivät kansainvälisen suosion keskipisteessä.

Hänen yli neljä vuotta vanha valokuvansa Helsingin Vallilasta heräsi henkiin, kun se nousi esiin Twitterissä. Philadelphialainen Daniel Trubman jakoi kuvan ensin omalla seinällään ylistävillä saatesanoilla: ”Periaatteisiini sopii se, mitä ikinä tämä onkaan”.

Myöhemmin kuvaa jakoi muun muassa Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraattijäsen Alexandria Ocasio-Cortez. Hän kirjoitti ”uudesta vihreästä sopimuksesta” [green new deal] . Huippusuositulla poliitikolla on yli 13 miljoonaa seuraajaa. Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd) vastasi Ocasio-Cortezin twiittiin ja toivotti tämän tervetulleeksi Suomeen.

Kaikkinensa Vahterin kuva on kerännyt jo yli 137 000 tykkäystä ja yli 10 000 uudelleentwiittausta.

Miltä hurja suosio tuntuu, Ants Vahter?

”Näin kuvan viime viikolla Facebookissa, ja katsoin, että sehän näyttää tutulta. Sitten aloin katsoa, kuinka paljon siitä on tykätty ympäri maailman. Olin tosi yllättynyt ja iloinen. Ja olen vieläkin!”

Vuosaarelainen Vahter on kuvannut Helsinkiä kuuden vuoden ajan. Jo vuonna 2020 HS:n haastattelussa Vahter kertoi suosikkikuvaus­paikakseen juuri Mäkelänkadun.

Helsinki-kuviaan hän on jakanut omalle @antsvahter-Instagram-tililleen. Pieniä summia rahaa hän on tienannut, kun esimerkiksi Visit Finland ja My Helsinki ovat ostaneet hänen kuviaan.

Mäkelänkadun ratikkareittiä on kuvattu vuosien ajan vimmatusti.

Vahter kertoo, että kuuluisassa kuvassa hyvää on se, että siihen sisältyy monelle arkisia asioita (joukkoliikenne), monelle tuntematon mutta upea sijainti (Mäkelänkadun lehmuskuja), kesäinen tunnelma sekä sopivaa liikkeen tuntua.

Vahter sanoo, että myös kuvan kontrasti on hyvä, sillä raitiovaunut näyttävät kulkevan aivan luonnon keskellä. Kontrastia hän lisäsi myös kuvanmuokkauksella.

Kuvaa on jaettu runsaasti juuri vihreiden aatteiden innoittamina. Se, näkeekö kuvassa jotain poliittista, on Vahterin mukaan kiinni katsojasta. Kuvaaja itsekin näkee kyllä kuvassa häivähdyksen tulevaisuuden fantisointia.

”Onhan siinä vehreyttä ja ehkä se ’green new deal’, mutta ennen kaikkea kyse on kesäfiiliksestä”.

HS uutisoi vuonna 2019, että remontin yhteydessä lehmuskujalta aiotaan karsia 107 huonokuntoista puuta ja istuttaa tilalle 78 uutta tainta.

Korjaustyön on määrä alkaa vuonna 2024.

