Konepajan bassonjytke on raivostuttanut Vallilassa, mutta samalla yöelämän äänten koetaan kuuluvan osaksi kaupunkia.

Vallilan Konepajan yöelämästä kantautuvat äänet ovat ärsyttäneet alueen asukkaita. HS on uutisoinut aiheesta kahdesti tällä viikolla.

Kaikki Konepajan lähellä asuvat eivät koe äänimaailmaa häiritsevänä. Joillekin se on mieluisa merkki siitä, että kaupungissa on elämää.

Juuso Karvonen osallistui keskusteluun Facebookin Alppilan ja Konepajan alue -ryhmässä. Hän kertoo HS:lle, ettei yleensä harrasta sosiaalisen median kommentointia. Kun oma asuinalue päätyi puheenaiheeksi, iski Karvoselle tarve avata suunsa.

"Tuntuu, että negatiiviset äänet saavat paljon tilaa ja luovat mielikuvan siitä, että asia häiritsisi jokaista”, Karvonen sanoo.

Bassonjytke ei ole koskaan häirinnyt Konepajan ravintolakeskittymän vieressä asuvaa Karvosta. Asunnonomistajana hän kokee Konepajan alueen arvon kasvavan, mitä enemmän siellä on ihmisiä ja elämää.

Hän luonnehtii elämän olevan ainutkertainen kokemus, jota ei kannattaisi haaskata murjottamiseen ja toisten hauskanpidon estämiseen.

”Kaupungissa on kivaa, kun siellä voi elää. Valitettava tosiasia on se, että jos jossakin on ihmisiä, siellä on myös ääntä. Tämä on kuitenkin eurooppalainen pääkaupunki. Jos verrataan muihin kaupunkeihin, täällä meno on aika maltillista.”

Hän moittii Helsingin kaupungin ohjeistusta, jonka mukaan terassien tulee sulkeutua kello 22.

”Eihän siinä ole mitään järkeä. Turussakin terassit saavat olla pidempään auki, eikä se ketään häiritse. Sen nähdään päinvastoin elävöittävän kaupunkia.”

Aiemmassa uutisessa vallilalainen Rolf Popper kuvaili HS:lle Konepajan äänimaisemaa kolmesta suunnasta tulevaksi kakofoniaksi. Samassa jutussa ympäristöseuranta- ja valvontayksikön päällikkö Katariina Serenius kertoi, että Helsingin kaupungille on tullut Konepajan alueen melusta useita valituksia.

Helsingin kaupunki on pohtinut yökaupunginosan perustamista, jonka sijainniksi on julkisuudessa pohdittu Konepajan aluetta. Yökaupunginosassa ääni- ja aukiolorajoitukset olisivat vapaampia.

Karvosen mielestä idea Konepajan ympäristön muuttamisesta yökaupunginosaksi on hyvä, mutta epärealistinen.

”Olisi tosi kivaa, jos se toteutuisi, mutta en usko siihen hetkeäkään.”

