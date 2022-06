”Tästä idyllistä olisi vaikea luopua.”

Näin Hanna Toivoniemi puhuu Puotilan läpi kulkevasta Rantakartanontiestä. Katua verhoavat lehmusrivistöt ja sen päädyssä kohoaa näyttävä Puotilan kartano.

Tällaiset, monelle arkiset maisemat nousivat hiljattain ilmiöksi, kun vallilalaista Mäkelänkatua suitsutettiin Twitterissä. HS pyysi lukijoitaan ilmiantamaan Helsingistä muita kauniita paikkoja, jotka tuppaavat jäämään liian vähälle huomiolle.

Juuri tämä tienpätkä yllätti suosiollaan.

Lue lisää: ”Onko tämä kuva New Orleansista?” Helsinkiläisille arkinen näkymä räjäytti somen

Lue lisää: Mäkelän­kadun puu­rivistö nousi kansain­väliseksi ilmiöksi, mutta löytyykö yhtä upea näky kotikadultasi?

HS:n kyselyn vastauksissa Rantakartanontietä kuvailtiin muun muassa näin:

”Miljöö on poikkeuksellisen upea, ja se vain korostuu kun saapuu Rantakartanontielle esimerkiksi autolla Kehä I:n ja Itäväylän taitteesta, joka on moottoritielähiönäkymää pahimmillaan. Rantakartanontie onkin kuulemma määritelty maisema-arvoiltaan poikkeukselliseksi, näkymä on todella kaunis etenkin nyt kesäaikaan.”

”Poikkeuksellisen kaunis katu löytyy Puotilasta - Rantakartanontie, jota reunustavat vehreät puurivit ja jonka päädyssä on vanha kartano. Katu on Itä-Helsingin oma bulevardi ja todella idyllinen.”

”Katu päättyy Puotilan kartanon vehreään pihapiiriin (ravintola ja terassi iltavaloineen) ja sen takana löytyvään palsta-alueeseen ja Vartiokylänlahteen. Merenlahdella on vastakkain kaksi uimarantaa (Puotilan ja Rastilan) ja lahden yli siltaa ajavat oranssit metrot Vuosaareen. Kauneinta Helsinkiä!”