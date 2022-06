Tämän asunnon myyminen on kova tehtävä: Himoitusta jugend­linnasta ilmestyi myyntiin luksuslukaali, jonka hintalappu on ennenkuulumaton

Munkkiniemen pensionaatista vapautui myyntiin sen kallein tornihuoneisto. Asunnon hinta on Suomen mittakaavassa täysin poikkeuksellinen.

Sisällissodan aikana rakennettu Munkkiniemen hulppea pensionaatti on muutettu luksusasunnoiksi. Arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelemasta rakennuksesta vapautui kuitenkin viime keskiviikkona myyntiin sen kallein lähes 300 neliömetrin torniasunto. Sillä on hintaa jopa neljä miljoonaa euroa.

Osasyy asunnon kovaan hintaan on keskieurooppalaista jugendklassismia edustava arkkitehtuuri. Hintaa nostavat myös taloyhtiön yhteiset tilat, joista löytyy muun muassa viinikellari, spa-osasto ja kuntosali.

Rakennus on Eliel Saarisen viimeisimpiä toteutuneita suuria hankkeita.

Lue lisää: Eliel Saarisen suuri suunnitelma

Pitkän historiansa aikana "jugendlinna” on toiminut pensionaattina eli täysihoitolana sekä kadettikouluna, valtion koulutustalona ja tullikouluna.

Kaari-ikkunoista avautuu edelleen merinäköala. Sen vuoksi sisällissodan jälkeen pensionaatti oli oiva hermolomakohde varakkaille kaupunkilaisille.

Täysihoitola ehti palvella asiakkaitaan kuitenkin vain muutaman vuoden, sillä kieltolaki teki hotellitoiminnan kannattamattomaksi ja ajoi yrityksen konkurssiin.

Ulkoa värikäs pensionaatti on säilynyt liki ennallaan.

Ulkoa rakennus on säilynyt lähes ennallaan, mutta sisätiloja on uusittu perusteellisesti kahdessa laajassa remontissa. Jälkimmäisessä "jugendhelmi” muutettiin noin neljäksikymmeneksi asunnoksi, jotka valmistuivat vuoden alussa.

Lue lisää: Tervetuloa Munkkiniemen jugendhelmeen - Eliel Saarisen suunnittelema pensionaatti muuttui luksusasunnoiksi.

Yksi näistä luksusasunnoista on neljä miljoonaa euroa maksava tornihuoneisto, josta avautuvat näköalat jokaiseen ilmansuuntaan. Asunto on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen kallis. Neliöhinnaltaan se on lähes 15 000 euroa.

”Hinta on täysin eksklusiivinen”, myöntää kiinteistövälittäjä Manna Satuli.

Pensionaatin kallein huoneisto myytiin jo kertaalleen, rakennuksen muiden luksusasuntojen kanssa samaan aikaan. Satuli ei voi kommentoida syytä sille, miksi ostaja pisti kohteen näin pian uusiksi myyntiin.

Poikkeuksellisen kalliin asunnon myyminen voi olla erityisen haastavaa, ja herääkin kysymys, onko se kannattavaa.

”Näissä hintaluokissa pitää varautua siihen, että myyminen voi kestää kauan”, Satuli kertoo.

Lue lisää: Tässä lienee Helsingin kallein autohalli­paikka: 160 000 euroa pysäköinnistä on valtava summa, mutta tietyissä paikoissa kaikki käy kaupaksi