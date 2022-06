Mosaiikkilaattojen kunnostus Asematunnelissa on hämmentänyt ihmisiä.

Helsingin päärautatieaseman viereisessä Asematunnelissa ohikulkijoita on askarruttanut outo näky: lattiassa on ollut valkoista mönjää.

Mistä on kyse?

”Asematunnelissa on paikattu lattiaan ilmaantuneita kuoppia ja halkeamia, jotta ne eivät aiheuttaisi turvallisuusriskejä. Lattialla on vielä näkyvillä tasoiteainetta”, kertoo markkinointi- ja brändipäällikkö Anita Riikonen Spondasta, jolle tilat kuuluvat.

”Mosaiikkilaatat tullaan vielä tasoittamaan ja viimeistelemään.”

Moni ohikulkija on saattanut epäillä, että aine on myrkyllistä, mutta mitään turvallisuusuhkaa aine ei aiheuta. Työ on vielä kesken, ja valkoinen aine on puhtaasti visuaalinen näky.

”Haluamme korjata riskit mahdollisimman nopeasti, jotta asematunnelissa liikkuminen on turvallista”, kertoo Riikonen.

”Viimeistelytyö on tarkoitus tehdä tulevan yön aikana”, hän kommentoi tiistaina.

Lue lisää: Tämä pienten piirien käyttämä erikois­liike on toiminut kohta puoli vuosi­sataa Asema­tunnelissa – Sen taustalta paljastuu yhden perheen uskomaton muoti­vainu