Fennia-korttelissa on meneillään remontti. Korttelin ravintolamaailmaan tulee jatkossakin etnisiä ravintoloita eri maista.

Kaisaniemen Fennia-korttelissa on ollut pieni ravintolamaailma, joka muuttui työmaaksi. Syynä on remontti, jonka takia osa ravintoloista on mennyt kiinni.

”Alueen ilmettä halutaan päivittää ja jatkossakin asiakkaita halutaan palvella eri maiden ruokakulttuureilla”, kertoo Sponda oy:n markkinointi- ja brändipäällikkö Anita Riikonen.

Spondan tavoitteena on, että remontti saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

”Alueella on yhä kaksitoista ravintolaa, jotka ovat auki remontin aikana.”

Riikonen ei halunnut kommentoida sopimusasioita. Näin ollen ei ole tietoa siitä, mitkä ravintolat jatkavat toimintaansa alueella ja mitä uusia ravintoloita tulee mahdollisesti vanhojen tilalle.

”Haluamme laajentaa Fennia-korttelin ravintolatarjontaa ja tuoda alueelle eri maiden keittiöitä”, hän muotoilee.

”Fennia-korttelin yleisten tilojen ilmettä päivitetään ja isoimmat muutokset näkyvät food courtin ja Fenniapasaasin alueilla.”

Spondalla ei ollut tietoa siitä, ovatko mahdollisesti jotkut ravintoloista muuttaneet jo muualle jatkamaan toimintaansa.

Myös kulku metroon säilyy edelleen.

”Vuorikadun sisäänkäynnin edustalla olevat liukuportaat on uusittu ja ne ovat jo käytössä.”

