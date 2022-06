Tulkaa takaisin, toivovat helsinkiläisen saaren yrittäjät – Viime kesän rummutettu hittikohde hiljeni, vaikka paikka on nyt entistä ehompi

Vallisaaressa voi nyt nauttia luonnonrauhasta ilman ihmistungosta. Uutuutena saareen on tänä kesänä rakentumassa lammasaitaus.

Suomenlinnan ja Santahaminan välissä sijaitseva Vallisaari nousi viime vuonna suuren yleisön tietoisuuteen, kun kansainvälinen nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali järjestettiin pääosin siellä. Tapahtuma toi Vallisaareen kesän aikana 145 000 kävijää.

Tänä kesänä Vallisaaressa on rauhallista, hiljaistakin.

Iisi Vallisaaren kahvilayrittäjä Oliver Laiho kertoo, ettei alkukesä ole täysin vastannut yrittäjien odotuksia.

”Kesäkuun liikevaihtomme oli viidesosan viime vuoden vastaavasta. Biennaalia rummutettiin kaksi vuotta, jolloin kaikki saivat kuulla Vallisaaresta. Tänä vuonna sellaista täkyä ei ole.”

Parempana vertailukohtana Laiho pitää kuitenkin vuotta 2019 eli kesää ennen koronapandemiaa ja biennaalia. Silloisestakin kesäkuun tuloksesta on tänä vuonna päästy vain kolmasosaan.

Laiho kuvailee Vallisaarta vihreänä olohuoneena heti keskustan vieressä. Saaren ainutlaatuinen luonto on saanut versoa villinä vuosikaudet. Lauttamatka Kauppatorilta kesyttämättömään luontoon kestää vain noin 20 minuuttia.

Tänä vuonna Vallisaaressa saa nauttia luonnonrauhasta ilman hälinää. Laiho arvelee, että joillekin saattoi jäädä saaresta viime vuonna hieman karvas mielikuva biennaalin jonojen ja ruuhkien vuoksi, joihin saattoi törmätä esimerkiksi heinäkuun suosituimpina viikonloppuina.

”Ehkä jotkut ovat myös ajatelleet, että saaren palvelut olivat vain väliaikaisia.”

Laiho kertoo joutuneensa irtisanomaan kaksi työntekijää heikon alkukesän vuoksi. Ratkaisuun vaikutti myös se, että toista Iisi Vallisaaren kahvilaa ollaan vasta rakentamassa. Sen on määrä olla valmis ensi viikon loppuun mennessä.

Vallisaaressa on luonnonmukaista luontoa, mutta myös esimerkiksi kahvila- ja ravintolapalveluita, vesipisteitä ja kuivakäymälöitä.

Myös Jäätelökahvila Pajan yrittäjän Tommi Karusuon mielestä hiljainen alkukausi on ollut lievä pettymys. Kylmä ja sateinen alkukesä verotti retkeilijöitä.

Toisaalta positiivista on se, että ryhmät ovat tänä vuonna löytäneet saaren ja sen aktiviteetit, Karusuo kertoo. Yritykset ovat pitäneet vilkkaasti erilaisia virkistyspäiviä saaressa.

Vallisaaren yrittäjille on myös jäänyt aikaa kehittää toimintaa ja esimerkiksi remontoida paikkoja ensi kautta varten, jolloin saaressa pääsee jälleen nauttimaan nykytaiteesta. Helsingin taidemuseo Hamin kuratoima ja tuottama Helsinki Biennaali järjestetään 12. heinäkuuta –18. syyskuuta 2023.

Vallisaaressa pääsee tutustumaan myös värikkääseen sotahistoriaan, sillä saaren ensimmäisistä linnoituksista on tietoa jo 1600-luvulta.

Saaressa saa liikkua vain merkityillä reiteillä sen herkän luonnon vuoksi. Vallisaaren eteläosa on suljettu, koska siellä on vaarallisia rakenteita. Siellä liikkuminen on kiellettyä rangaistuksen uhalla.

Pitkään puolustusvoimien hallussa ollut Vallisaari avattiin yleisölle kesällä 2016. Nykyään sen omistaa suurimmaksi osaksi Metsähallitus eli Suomen valtio.

Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö Petra Niskanen on saaren yrittäjien kanssa samoilla linjoilla siinä, että kyseessä on ollut vilkas ryhmäkesä. Sen sijaan niin kutsuttaja arkituristeja ei ole ollut yhtä lailla. Toukokuu on tosin yleensä muutenkin hiljainen, ja saaristot ovat sääherkkiä retkikohteita.

”Vuosi 2019 oli matkailun ennätyskesiä, joten niihin lukuihin tähtääminen voi olla muutenkin vaikeaa.”

Vallisaaressa luonto ja sotahistoria sulautuvat saumattomasti toisiinsa.

Niskanen ei usko, että viime kesän biennaalin ruuhkat olisivat vaikuttaneet kaupunkilaisten retkisuunnitelmiin tänä kesänä.

”Ruuhkat olivat hetkellisiä, kun tiettyihin sisäkohteisiin muodostui jonoja. Kaikki eivät suinkaan kokeneet tapahtumaa ruuhkaisana.”

Niskanen kuitenkin arvelee, että tänä kesänä monet suuntaavat pitkästä aikaa ulkomaille, jolloin kotimaan lähikohteiden suosio saattaa laskea.

Vallisaaren kävijöiltä kysytään tänä vuonna mielipidettä paikasta ja kerätään kehitysehdotuksia. Kävijätutkimus tehdään joka viides vuosi.

Tänä kesänä Vallisaaressa on myös mahdollista vuokrata polkupyörä. Lapsille on tulossa saareen lepakkoluontopolku.

Jos kaikki menee suunnitellusti, saaressa pääsee tänä kesänä lisäksi näkemään lampaita. Lammasaitauksen rakennustyöt ovat vielä kesken.

Oliver Laiho kertoo vielä yhden tärpin. Vallisaaren Aleksanterinpatteri on hänen mukaansa Helsingin saariston korkein kohta, jos Suomenlinnan majakkaa ei lasketa.

Näköalatasanteelta voi nähdä Suomenlinnan yli Helsingin keskustaan. Illalla aurinko laskee kauniisti kaupungin siluetin taakse.

”Sellaista maisemaa ei muualla näe.”

