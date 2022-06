Tänä kesänä on uutisoitu laajasti Konepajan asukkaiden kokemista meluhaitoista. Uusi terassi haluaa olla alueen ”hiljaisin”.

Herttoniemeläinen Etko Brewing -pienpanimo siirtää toimintansa Vallilan Konepajalle, ja avaa samalla yli 1 000 neliömetrin kokoisen aurinkoterassin alueelle.

Panimon lähettämän tiedotteen mukaan kyseessä on ”Konepajan suurin ja hiljaisin terassi”. Terassi aloittaa 400 asiakaspaikalla, ja ruokapuolesta vastaa alkuun Boneless-ravintola.

Osa alueen asukkaista on tympääntynyt kasvaneeseen hälyyn, mutta osa asukkaista on puolestaan kehunut piristävää kaupunkikehitystä.

Etko Brewingin toimitusjohtaja Jan Grehn, mitä tarkoittaa ”Konepajan hiljaisin terassi”?

”Emme toistaiseksi soita ollenkaan musiikkia. Ja jos joskus vielä soitammekin, se on korkeintaan hiljaista taustamusiikkia – ei mitään bändejä tai sellaista. Haluamme olla bilepaikan vastakohta, sellainen paikka, joka on aidosti tunnelmaltaan rento. Terassimme on paikka, jossa on mukava vain istuskella, jutella, nauttia kesästä ja maistella käsityöläisoluita.”

Miksi muutitte juuri Konepajalle? Eikö siellä ole jo niin paljon terasseja, että kilpailu on liian kovaa? Äkkiä laskien Konepajalla on jo kymmenkunta ravintolaa.

”Olen itse syntynyt Vallilassa, ja täytyy sanoa, etten olisi ikinä uskonut, että alue kehittyy näin hienoksi, mitä se nyt on. Uskon, että Konepaja kehittyy yhä enemmän samanlaiseksi paikaksi kuin Tallinnan Telliskivi. Vanhasta teollisuusalueesta tulee trendikäs käsityöläisalue.

Haluamme olla luomassa Konepajalle oikeanlaista tunnelmaa, jossa naapurustonkin väki viihtyy. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella on huikea potentiaali.”