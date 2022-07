Historiallinen teatteri on etsinyt uutta omistajaa jo viiden vuoden ajan – Ostaja perii syliinsä valtavan remontin

140-vuotias teatteri on edelleen myynnissä Helsingissä.

Aleksanterin teatteri on palvellut suomalaista kulttuuria 140 vuoden ajan.

Aleksanterin teatteria on yritetty myydä vuodesta 2018 lähtien, mutta tuloksetta.

Teatteri on ollut Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa vuodesta 2005 alkaen. Rakennus myydään, koska valtiolla ei ole sille omaa käyttöä.

Myyntipäällikkö, Jenna Kiukkonen ei halua kommentoida Senaatti-kiinteistöjen saamien tarjousten tarkkaa lukumäärää eikä mahdollisia neuvotteluja asiakkaiden kanssa.

Myynti-ilmoitus on kuitenkin yhä esillä verkossa.

Venäläiseksi teatteriksi 140 vuotta sitten valmistunut rakennus on mittavan remontin tarpeessa.

Uusi omistaja tekee lähtökohtaisesti omien tarpeidensa mukaan remontin, mutta rakennus on täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Remontin kustannukseksi on arvioitu jopa 40 miljoonaa euroa.

Aleksanterin teatteri rakennettiin Helsingin venäläiselle valtionteatterille, joka oli perustettu vuonna 1868. Hankkeen takana oli kenraalikuvernööri kreivi Nikolai Adlerberg, joka tunnettiin suurena kulttuurin ystävänä. Vuonna 1879 valmistunut teatteri nimettiin keisari Aleksanteri II:n mukaan.

Suomen itsenäistymisen jälkeen taloon muutti Suomalainen Ooppera, myöhemmin Suomen Kansallisooppera.

Aleksanterin teatterilla on 140-vuotisen historiansa aikana ollut tärkeä osa Helsingin ja koko maan teatteri-, ooppera- ja balettikulttuuria. Tunnelmallisessa teatterissa on noin 500-paikkainen sali, teknisesti täysin varustettu näyttämö sekä ravintolatilat. Rakennuksessa on seitsemän harjoitussalia ja toimistotilaa.

Rakennus on suojeltu. Asemakaavassa tontti on merkattu kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, josta vastaa Museovirasto.