Särkiniemen uimalaituri otettiin käyttöön noin kuukausi sitten. Siellä on tarkoitus tehdä vielä jälkitöitä uimakauden rauhoituttua.

Helsingin Lauttasaareen rakennettu poikkeuksellisen kallis Särkiniemen uimalaituri avattiin uimareiden käyttöön kuukausi sitten useiden viivästysten jälkeen. Nyt laituri joudutaan todennäköisesti sulkemaan väliaikaisesti korjaustöiden ajaksi.

Helsinkiläinen Maryori Rodriguez Gatica kävi maanantaina katsastamassa uutta laituria.

Hän kertoo portaissa olevan neljä koloa, joiden päältä todennäköisesti on irronnut jonkinlaisen suojat. Reikien sisällä törröttävät terävät metallitapit. Kaksi koloista on kaiken lisäksi syvällä veden alla niin, ettei niitä välttämättä huomaa.

”Laituri on todella vaarallinen”, työsuojelu- ja riskienhallintainsinöörinä työskentelevä Rodriguez Gatica toteaa.

Helsinkiläinen Maryori Rodriguez Gatica pitää Särkiniemen uimalaituria vaarallisena.

Uimalaiturin viereen on lisäksi jätetty jonkinlaisia rakennusmateriaaleja. Rodriguez Gatica ihmettelee portaissa käytettyjä kiinnitysruuveja, jotka nousevat sentin pari ilmaan.

”Lapset leikkivät laiturilla. Isoihin ruuveihin voi vahingossa lyödä varpaansa.”

Rodriguez Gatica kävi laiturilla myös torstaina, jolloin ongelmia ei oltu vielä korjattu. Hän lähetti Helsingin kaupungille asiasta palautetta.

”Uskomatonta, että niin kallis uimalaituri on jo nyt rikki.”

Lue lisää: Onko tässä Suomen kallein uima­laituri? Lautta­saareen valmistuu rakennelma, jonka kulut paisuivat poikkeuksellisen suuriksi

Helsingin kaupungin projektipäällikkö Rauna Sarrivaara ei vielä torstaina ollut kuullut Särkiniemen uimalaiturin ongelmista.

Sarrivaaran mukaan laiturilla on tarkoitus tehdä vielä joitakin pieniä jälkitöitä, kunhan uimakausi on rauhoittunut. Hän arvelee, että portaissa on syystä tai toisesta irronnut näiden jälkityötä vaativien osien väliaikaiset suojat, jolloin laituriin on jäänyt avonaiset aukot.

”Särkiniemen uimalaituri on työn alla oleva kohde vielä”, Sarrivaara kertoo.

”Se on silti haluttu ottaa väliaikaisesti käyttöön, koska ihmisissä herättää yhtä lailla kysymyksiä se, jos laituri on lähes tulkoon valmis eikä sinne saa mennä.”

Särkiniemen uimalaiturin vieressä on rakennusmateriaaleja.

Sarrivaara kertoo selvittävänsä asiaa ja ottavansa yhteyttä urakoitsijaan, jonka vastuulla korjaustyöt ovat. Jos joku sattuisi satuttamaan itsensä esimerkiksi portaiden törröttäviin metallitappeihin, vastuu olisi kuitenkin kaupungin.

”Laituri pitää todennäköisesti laittaa käyttökieltoon niin pitkäksi aikaa, että ongelmat on korjattu”, Sarrivaara sanoo.

Rauna Sarrivaara ei tiedä varmaksi, mistä laiturin ympärillä olevat rakennusmateriaalit ovat peräisin.

”Varmaan on ollut tarkoitus siivota kaikki pois, jos ne ovat tämän urakan materiaaleja.”

Laiturissa käytettyjen korkeiden ruuvien hän sen sijaan sanoo olevan tyypillinen kiinnitystapa.

”Betonirakenteeseen kiinnittäminen on aika hankalaa eikä siihen ole kovin montaa vaihtoehtoa. Jos kaidetta ei upoteta suoraan valuun vaan kiinnitetään päälle, niin yleensä se tulee pulttikiinnityksellä.”

Helsingin kaupungin projektipäällikkö Rauna Sarrivaara kertoo pulttikiinnityksen olevan tyypillinen kiinnitystapa.

Särkiniemen uimalaituri nousi keskusteluun jo aiemmin sen hintalapun vuoksi. Poikkeuksellisen kallis uimalaituri maksoi noin 215 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin Omastadi-hankkeesta lähtenyt projekti alkoi vuonna 2018. Laiturin rakentaminen viivästyi kuitenkin useista eri syistä.

Helsingin kaupungin projektipäällikkö Jussi Mäkinen kertoi huhtikuussa HS:lle, että laiturin suunniteltu ikä on 50 vuotta.

”Laiturin on ajateltu kestävän kovimmat ahtojäät ja jäälauttojen törmäykset”, hän kommentoi HS:lle.