Onko tämä väli­aikainen pyörä­tie Helsingin paras? Kulkijoiden mukaan se on niin hyvä, ettei uutta kannattaisi edes rakentaa

HS vieraili ”liian hyvällä” pyörätiellä ja kysyi ihmisten mietteitä Hermannissa.

Hermannin rantatiellä on suuri työmaa. Liikenteenohjaajilla on vesipullot käsissään ja he ohjaavat kuorma-autoja työmaalle. Hellettä pukkaa.

Ennen rakennustöitä pyöräilijät ajoivat tien toisella puolella. Toistuvat liikennevalot ja suojatiet tekivät pyöräilijöiden ajomatkasta epämukavan.

Nyt tilanne on muuttunut – parempaan.

Uuden raitiotiehankkeen rakennustöiden edetessä Hermannin rantatie on muuttunut Haukilahdenkadun ja Vanhan talvitien välillä kokonaan työmaa-alueeksi.

Alueelle rakennetaan raitiotietä Kalasatamasta Pasilaan. Moottoriajoneuvoliikenne on siirretty Kyläsaarenkadulle, mutta kevyelle liikenteelle on rakennettu erillinen oma suora.

Ville Kortesalmi toivoo, että myös tulevaisuudessa Hermannin rantatiellä voisi ajaa yhtä jouhevasti kuin tällä hetkellä.

HS vieraili uudella pyörätiellä ja kysyi ihmisten mietteitä.

Ville Kortesalmi on muuttamassa pian Kumpulaan, sillä hän opiskelee matematiikkaa Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella.

”Ekaa kertaa kun ajoin, ajattelin, että tähänhän on panostettu”, Kortesalmi kertoo.

Kortesalmi toivoo, että myös tulevaisuudessa Arabiarannasta voisi ajaa Kalasataman suuntaan jouhevasti, ilman liikennevaloja.

”Ennenkin ajoi ihan hyvin, mutta aidattu alue on parempi.”

Miko Saraste on töissä lihatukussa Sörnäisissä. Saraste pyöräilee työmatkat sinne Arabiarannasta.

”Kiva, kun ei ole liikennevaloja.”

Hän toivoo, että tulevaisuudessa alue ei olisi ruuhkainen.

Pete Makkonen ajaa usein sähkömopolla Hermannin rantatiellä.

Vapaapäivää viettävä Pete Makkonen ajaa puolestaan usein Hermannin rantatietä sähkömopolla.

”Tämä on mukava ja hyvä reitti.”

Makkosen mukaan työmaa-alueen olosuhteet huomioon ottaen, väliaikainen reitti on hyvin järjestetty.

”Entinen tie oli hyvä, mutta tämä on parempi.”

Vaikuttaakin siltä, että väliaikainen pyörätie on totisesti käyttäjiensä mieleen. Kannattaisikohan uutta pyörätietä edes rakentaa?

Kaupunkiliikenteen projektipäällikkö Mikko Asikaisen mukaan Hermannin rantatien kevyeen liikenteen väylä on joka tapauksessa väliaikainen järjestely.

”Liikenteen tulevaisuus riippuu katusuunnittelusta.”

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen viestinnästä kerrottiin HS:lle, että kehuttu pyörätie tullaan lopulta poistamaan. Viestinnän mukaan perusperiaatteena on, että Hermannin rantatien työmaan vieressä kulkee eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä koko rakentamisen ajan. Sitten tulee muutos.

”Kun rakentaminen etenee, on mahdollista, että saamme palautettua pyöräliikennettä jo valmiille pinnoille”, viestinnästä kerrotaan HS:lle.

”Lopputilanteessa Hermannin rantatiellä ovat yksisuuntaiset pyörätiet.”

