Tästä nuoresta voi tulla hius­maailman supertähti: Kampissa olevassa parturissa on 17-vuotias poika, jonka otteet kuohuttavat somessa

Aikuisuuden kynnyksellä oleva sosiaalisen median vaikuttaja työllistyi Helsingin ydinkeskustan parturiliikkeeseen. Se on vasta alkua.

Kampissa on helteinen ilma, mutta onneksi Malminrinteen varrella sijaitsevassa Fade zone -nimisessä parturiliikkeessä on ilmastointi päällä.

HS vierailee liikkeessä, jossa 17-vuotias, Matjus ”81barber” Varjonen on leikkaamassa pikkuveljensä hiuksia. Pikkuveli toimii Varjosen mallina.

Varjonen on itseoppinut hiusalan ammattilainen, josta on tullut someilmiö. Hän kuvaa Tiktokiin sisältöä miesten hiustenleikkuusta. Varjosella on jopa yli 290 000 näyttökertaa yhdellä videolla, jossa esittelee työnsä jälkeä.

Varjonen on nuoresta iästään huolimatta onnistunut saamaan tasokkaasta liikkeestä Helsingin keskustassa oman parturituolin. Perustaksa on 35 euroa.

Alla oleva nopeutettu video näyttää, miten Varjonen saksii. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Herttoniemenrannassa varttunut Varjonen opiskelee tällä hetkellä Stadin ammattiopistossa hiusalaa Pasilassa.

”Kaiken olen opetellut itse, mutta koulussa olen harjoitellut saksien käyttöä ja tekemään jakauksia”, Varjonen kertoo.

Runsas vuosi sitten Varjonen innostui Tiktokissa Victor ”VicBelnds” Fontanezistä, joka on 21-vuotias parturi ja yrittäjä Yhdysvaltojen Pohjois-Carolinasta.

Fontanezillä on lähes 13 miljoonaa seuraajaa Tiktokissa.

Aluksi Fontanez leikkasi harrastuksena hiuksia äitinsä autotallissa. Sitten hän teki nuorella iällä rakettimaisen nousun alan yhdeksi tunnetuimmista julkkispartureista ja bisnesmoguleista.

Varjonen tulkitsee, että Fontanezin intohimo käsityötä kohtaan on vertaansa vailla.

Matjus Varjonen sai oman alan töitä, vaikka ei ole vielä täysi-ikäinen.

Varjonen aloitti ensin leikkaamaan pikkuveljensä hiuksia. Varjosen vanhemmat olivat Matjuksen uudesta harrastuksesta innoissaan, mutta vessan siivoaminen hiustenleikkuun jälkeen ei miellyttänyt perhettä.

Parturoituaan kaksi kuukautta vessassa Varjonen sai autotallin käyttöön, jossa hän alkoi leikkaamaan kavereidensa hiuksia.

”Kaverit olivat tyytyväisiä, kun ei heidän tarvinnut maksaa mitään.”

Varjonen käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa työnsä ohessa. Hän kuvaa työnjälkeään ja julkaisee videot pääsääntöisesti Tiktokissa.

Matjus Varjonen kuvaa videolle samalla, kun leikkaa asiakkaiden hiuksia.

Varjonen on jo varsin taitava leikkaaja, mutta hän tiedostaa, että ammatissa piisaa kehityskohteita.

”Uudet leikkaukset, mitä ei ole aiemmin tehnyt, tuntuvat tietysti haastavilta.”

Sillä välin, kun Varjonen tekee hiustenleikkuukoneella millintarkkaa rajausta, liikkeeseen saapuu Varjosen pomo, Karrar Vidic.

”Matjus on taitava ja tykkään tosi paljon hänen motivaatiostaan”, Vidic kertoo innoissaan.

Hän jatkaa, että kaksikon kemiat toimivat tosi hyvin.

”Jos motivaatio säilyy samana, hän voi kymmenen vuoden päästä olla yksi maailman parhaimpia hiusalalla.”

Varjosen tavoite on päästä ulkomaille leikkaamaan hiuksia tai perustaa oma liike.

”Haluan päästä ulkomaille leikkaamaan futispelaajien hiuksia tai muiden kuuluisien ihmisten hiuksia.”

Tavoitteeseen pääsee, kun harjoittelee paljon ja tekee paljon töitä. Lopulta joku huomaa sinnikkään työn, Varjonen kiteyttää.