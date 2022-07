Erikoinen sokeri­herkku käy nyt kaupaksi keskellä Helsinkiä – Kaiken takana on yksittäinen some­postaus, joka räjäytti pankin

Kate Mwasi, Ronja Tuominen ja Sabi Turkki keksivät itselleen kesätyön. Samalla he toivat myyntiin yllättävän herkun – keksitaikinan, jota kuuluu nauttia suoraan pahvikiposta.

Sabi Turkin (vas.), Kate Mwasin ja Ronja Tuomisen yritys on vahvasti verkossa. Keksipurkin pohjaan on painettu QR-koodi, jonka avulla pääsee tarkastelemaan ainesosalistaa ja seuraamaan yritystä somessa.

Esplanadin puistossa parveilee kymmenittäin onnellisia, auringosta nautiskelevia ihmisiä.

Myyntikärrynsä keskelle puistoa ovat tuoneet keksitaikinafirma Doh Dohin perustaneet kaverukset Kate Mwasi ja Ronja Tuominen. Bisneksen kannalta olennainen varuste on kuitenkin unohtunut matkasta.

”Just käännyttiin Espalle, ja sitten tajuttiin, että missä meidän varjo on!” Mwasi ja Tuominen sanovat ja naurahtavat.

Hätä ei ole tämän näköinen, sillä heidän yrittäjäkaverinsa Sabi Turkki saapuisi hieman myöhemmin päivänvarjo mukanaan.

Kolmikko on aloittamassa syksyllä toista vuotta Ressun lukiossa. Kavereita heistä tuli jo lukion ensimmäisinä päivinä. Yhtenä tavallisena päivänä luokkatoverit lukivat matematiikan kokeeseen Oodin kirjastossa, mutta opiskelun sijaan alettiin pohtia sopivaa liikeideaa.

”Koululta oli tullut viestiä 4H:n Yrityskesä-ohjelmasta. Alettiin pohtia hyvää liikeideaa, koska vain yhdellä meistä kolmesta oli kesätyö”, Mwasi kertoo.

Hanna Palosuo 4H-yhdistyksestä kertoo, että keksitaikinayritys Doh Doh tuli reilun sadan hakijan joukosta valituksi, sillä liikeidea oli mielenkiintoinen ja erilainen. Palosuon mukaan tytöt olivat jo ensimmäisissä tapaamisissa aktiivisia ja pallottelivat rohkeasti ideoitaan.

Yrityskesä on pääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksen järjestämä ohjelma, jonka avulla nuoret voivat tutustua yrittäjyyteen turvallisesti ja ohjatuksi. Mukaan valitut nuoret saavat kesän ajaksi oman yritysmentorin ja Helsingin kaupungin tarjoaman 300 euron yrityssetelin. Ohjelmaan kuuluu alkukoulutuksia, joissa nuoria perehdytetään yrityksen perustamiseen, markkinointiin ja laskutukseen liittyvissä asioissa.

Kahta keksitaikinamakua myydään ekologisissa pahviastioissa.

Mwasi kaapii taikinaa maistiaislusikallisiin. Hän kertoo, että heti alusta asti oli selvää, että tuotteesta tulisi vegaaninen.

”Vegaanisista herkuista on se stereotypia, että ne olisivat aina tosi terveellisiä eivätkä välttämättä niin hyvän makuisia”, Tuominen jatkaa.

Sitä käsitystä kolmikko haluaa murtaa. Muidenkin kuin vegaanien halutaan ymmärtävän, kuinka hyvältä vegaaniset tuotteet voivat maistua. Koska tuotteessa ei ole eläinperäisiä ainesosia, on sen säilyvyyskin parempi.

Pari päivää kului erilaisia reseptejä testaillessa. Mwasi, Turkki ja Tuominen kokeilivat erilaisia kasvimaitoja, jotta syntyisi paras maku ja koostumus. Lopulta kolmikko päätyi siihen, että heidän itse kehittelemänsä resepti oli paras. Pian asiakkaat alkoivat toivoa gluteenitonta vaihtoehtoa, ja niin sellainenkin kehitettiin.

Turkki saapuu paikalle juuri sopivasti, kun kärrylle pelmahtaa pari vanhempaa naista.

”Meneekö tämä siis uuniin?” naiset ihmettelevät.

Yrittäjät selittävät, että taikina on tarkoitettu ihan sellaisenaan syötäväksi. Jauhot on kypsennetty, eikä tuote sisällä raakaa kananmunaa.

Naiset rohkenevat ottamaan maistiaiset ja kehuvat makua vuolaasti. Vielä kauppoja ei synny, mutta naiset lupaavat palata kärrylle myöhemmin tällä viikolla. Taikinakauppiaat hymyilevät iloisesti ja toivottavat hyvät päivänjatkot.

Yrittäjät arvioivat, että hyvänä päivänä kaupaksi menee jopa 50 taikinapurkillista. Se on jo paljon ensimmäisiin myyntipäiviin verrattuna, kun myydyksi saatiin vain muutama purkki. Alkukankeus aiheuttikin aluksi pettymyksen.

Alun apeista tunnelmista päästiin kuitenkin nopeasti yli, kun Mwasi alkoi päivittää yrityksen Tiktok-tiliä. Ensimmäinen video sai nopeasti yli 50 000 näyttökertaa, minkä jälkeen toiminta lähti pyörimään kunnolla. Useampi asiakas onkin kertonut bonganneensa Doh Dohin juurikin sosiaalisen median kanavissa.

Asiakkaat ovat kesän aikana voineet seurata somesta, missä keksitaikinakärry milloinkin kulkee.

"Kun Tiktokissa alkoi mennä hyvin, saatiin uusien asiakkaiden lisäksi myös itsevarmuutta. Ihmiset oikeasti tykkäävät tuotteestamme, ja ovat kiinnostuneita maistamaan ja ostamaankin”, Turkki kertoo.

Jokaisella yrittäjistä onkin oma, tärkeä rooli yrityksen toiminnassa. Siinä missä Mwasi hallitsee somemarkkinoinnin, Turkki on loistava asiakaspalvelija ja Tuominen hyvä leipomaan.

Helsinki Priden aikaan tytöt veivät kärrynsä Kaivopuistoon. Iloiset juhlijat ostivat kärryn tyhjäksi yhdessä tunnissa.

”Tuote meni hyvin kaupaksi, kun ihmiset juhlivat ja olivat niin onnellisia”, Turkki kertoo.

Tuominen on lähdössä Yhdysvaltoihin vaihtoon, mikä tarkoittaa toiminnan lopettamista toistaiseksi. Viimeinen myyntipäivä on torstaina.

Siitä huolimatta Doh Dohin yritystarina on vasta alussa. Yrittäjät uskovat jatkavansa ensi kesänä, ja vielä nykyistä isommin. He myöntävät, että on vaikeaa miettiä, kuinka bisnestä voisi kasvattaa. Ideoita kuitenkin löytyy.

”Monet asiakkaat ovat sanoneet, että ostaisivat tuotettamme mielellään vaikka ruokakaupasta”, Mwasi innostuu.

