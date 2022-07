Laura-Kaisa Holopainen menetti kahdeksan vuotta sitten läheisen naapurinsa. Se on syy siihen, että hän on tuore hauturi Helsingin Hakaniemessä.

Tuore hautaustoimistoyrittäjä Laura-Kaisa Holopainen korostaa, ettei hautaustoimistoon tarvitse kiirehtiä heti kuoleman jälkeen. ”Voi soittaa ja sopia tulevansa vaikka viikon päästä.”Toimistossa arkuista on ainoastaan pienoismallit, ja nekin piilossa takahuoneessa.

Helsinkiläinen merkonomiopiskelija Laura-Kaisa Holopainen tunnisti hajun heti. Se oli haju, joka tulee kuolleesta ihmisestä.

Holopainen oli haistanut kalmanhajun aiemminkin työskennellessään huoltofirmassa, silloin haju leijaili rappukäytävässä.

Nyt hän haistoi sen omassa sängyssään.

”Sanoin miehelleni, että haju tulee seinän läpi, ja että naapurimme on kuollut. Mies ei haistanut mitään ja yritti rauhoitella minua sanomalla, että jossain rännissä on ehkä kuollut linnunpoikanen ja haju tulee sisälle avoimesta parvekkeen ovesta”, Holopainen sanoo nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin.

Kun naapuri ei reagoinut ovikellon soittoon, Holopainen avasi postiluukun ja kumartui nuuhkimaan asunnon ilmaa. Se haisi normaalilta, joten Holopainen ajatteli erehtyneensä.

Naapuri oli varmasti nyt silmälääkärissä, jonne hän aiemmin viikolla oli kertonut menevänsä.

Laura-Kaisa Holopainen hoitaa Helsingin Toisella linjalla sijaitsevaa Pitkänsillan hautausta yksin, mutta töitä riittäisi myös joko yhtiö- tai yhteistyökumppanille. Kumppani voisi olla myös yhdistys, joka voisi kokoontua iltaisin toimiston tiloissa.

Holopainen oli ystävystynyt seinänaapurissa asuvan hyväkuntoisen kahdeksankymppisen leskirouvan kanssa ja tapasi häntä yksivuotiaan poikansa kanssa pari kertaa viikossa. He kyläilivät usein naisen kotona ja siksi Holopainen tiesi, että heidän sänkynsä olivat vastakkain, vain seinä oli sänkyjen välissä.

Kun Holopainen palasi samana päivänä asioilta kotiin, rappukäytävää tuuletettiin. Toinen naapuri seisoi pihalla ja kertoi, että ruumisauto oli juuri vienyt rouvan pois.

Tytär oli löytänyt äitinsä kuolleena, kuolema oli koittanut jo muutama päivä sitten.

”Ahdistuin, koska tuntemani ihmisen kuolema tuli niin lähelle minua, sänkyyni, kirjaimellisesti iholle asti. Valvoin ja surin sekä ystävääni että sitä, että suruuni sekoittui näin epämiellyttävä asia.”

laura-kaisa Holopaiselle tuli tunne, että hänen täytyy purkaa ahdistustaan jotenkin. Hän alkoi etsiä netistä tietoa, miten vastaavissa tapauksissa kannattaa toimia. Tiedon saaminen helpotti hänen oloaan, joten hän jatkoi kuoleman googlaamista.

”Selvitin aiheesta kaiken. Sen, ketkä kutsutaan paikalle ja missä järjestyksessä, kuka kuljettaa kotiinsa kuolleen ruumiin pois ja kuka siivoaa asunnon asunnon ja miten. Pohdin, ettei kai sänkyä, johon joku on kuollut, voi noin vain kantaa ovesta ulos. Ei voikaan, se täytyy pilkkoa paikan päällä palasiksi ja laittaa tukeviin jätesäkkeihin.”

Holopainen mietti paljon myös sitä, millaisia ovat ne ihmiset, jotka pystyvät työskentelemään kuoleman kanssa.

”Oli jotenkin lohdullista ymmärtää, että on olemassa joukko ammattilaisia, jotka hoitavat asiat ja asunnot kuntoon, tapahtui mitä tahansa.”

Holopainen opiskeli merkonomiksi aikuiskoulutuksessa ja tarvitsi harjoittelupaikan valmistuakseen. Häntä alkoi kiinnostaa ajatus hautaustoimistossa työskentelemisestä.

”Riitta Ovaska otti minut harjoitteluun Helsingin Hautauspalveluun, ja halusin oppia häneltä kaiken mahdollisen. Juttelimme ensitapaamisella neljä tuntia, ja sinä aikana toimistoon tuli myös asiakas. Työ tuntui heti omalta ja luontevalta.”

Riitta Ovaska teki myös kalmasiivouksia, ja Holopainen pyysi päästä mukaan.

”Huomasin, että pystyn siihenkin, ja työ tuntui merkitykselliseltä. Tuntui hienolta laittaa asunto kuoleman jälkeen siihen kuntoon, että omaiset voivat mennä sinne.”

Harjoittelun jälkeen Holopainen teki neljä vuotta osa-aikaisesti töitä Riitta Ovaskalle. Naisten ystävyys säilyi, vaikka Ovaska myi liiketoimintansa. Holopainen perusti oman siivousalan yrityksen, opiskeli ammattijärjestelijäksi ja työskenteli kolme vuotta vanhusten palvelutalossa.

Tammikuussa 2022 Holopainen kyläili Ovaskan luona ja sai kuulla, että Ovaskan omistama liiketila, jossa hautaustoimisto oli, jää tyhjilleen.

”Yllätin itseni sanomalla samantien, että minä perustan siihen oman hautaustoimiston, ja niin tein.”

Laura-Kaisa Holopaisen Pitkänsillan hautaus on toiminut Toisella linjalla huhtikuusta asti.

”Monet ovat sanoneet minulle, etteivät he voisi olla hautausalalla, koska eivät kestä ihmisten surua. He luulevat, että olen toimistolla kaiket päivät itkevien ihmisten kanssa. En ole. Tässä työssä on niin paljon muutakin. ”

Hautaustoimistossa kaikki tunteet ovat sallittuja.

”Jotkut purkavat stressiä itkemällä ja jotkut nauramalla, ja jotkut itkevät ja nauravat samaan aikaan. Läheisen kuolema voi herättää myös vihaa. Ja jos kuolema tuntuu helpotukselta, siitä voi tuntea syyllisyyttä.”

Laura-Kaisa Holopaista kiinnostaa ideoida perinteisten hautajaisten lisäksi muistotilaisuuksia, joissa näkyy kuolleen ihmisen persoona ja elämäntapa. ”En halua puhua kuolleesta ihmisestä vainajana, en pidä siitä sanasta. Käytän mieluummin sanaa hän.”

Holopainen haluaa kannustaa ihmisiä puhumaan kuolemasta.

”Usein omaa kuolemaansa pohtivalle tokaistaan, että älä nyt tuollaisia puhu. Siksi suunnittelen Päiväni elävänä -kursseja, jossa omasta tai läheisen kuolemasta saa puhua niin paljon kuin huvittaa.”

Holopainen haluaa myös auttaa ihmisiä tekemään kuolemakansioita. Niihin laitetaan kaikki tieto, mistä on läheisille hyötyä kuoleman jälkeen.

Perinteisten hautajaisten lisäksi Holopainen järjestää mielellään myös uskonnottomien hautauksia.

”Uskonnoton on sanana hassu, haluaisin löytää sille vaihtoehdon. Ja sille, että omaiset järjestävät kirkkoon kuulumattomalle kirkossa siunauksen ja papin puhumaan. Ymmärrän, että surun keskellä on raskasta ideoida kuolleen persoonaa ja elämäntapaa kuvastavaa tilaisuutta. Siinä haluaisin auttaa omaisia.”

Holopainen joutui pohtimaan omaa kuolevaisuuttaan, kun sairastui melanoomaan viisi vuotta sitten.

Millaiset hautajaiset hän ideoisi itselleen?

”Haluaisin tuhkauksen, enkä hautakiveä. Arkku olisi maastonvihreää pellavaa ulkopuolelta, sisäpuoli olisi turkoosi. Muistotilaisuus pidettäisiin virtaavan veden äärellä ja tarjolla olisi macaron-leivoksia kaikissa sateenkaaren väreissä. Loput jätän ammattilaisten huoleksi.”