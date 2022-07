Helsingin yliopiston entinen rehtori Jari Niemelä on kuollut

Helsingin yliopiston entinen rehtori Jari Niemelä menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen maanantaina 64 vuoden iässä.

Helsingin yliopiston entinen rehtori Jari Niemelä on kuollut. Hän kuoli pitkäaikaiseen sairauteen 64-vuotiaana tiistaina 5. heinäkuuta, Helsingin yliopiston julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan.

Kaupunkiekologian professori Jari Niemelä toimi Helsingin yliopiston rehtorina vuosina 2018–2022. Hän jäi pois tehtävästä alkuvuodesta ja eläköityi loppukeväällä. Niemelä kertoi julkisesti kärsineensä aivokasvaimesta ja käyneensä läpi syöpähoitoja. Rehtorikaudellaan Niemelä oli ajoittain sairaslomalla.

”Hän kertoi tilanteestaan avoimesti ja oli optimistina toiveikas toipumisestaan. Hän säilytti tutkijan uteliaisuuden sekä työ- ja elämänhalunsa vahvana loppuun asti”, yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Niemelä puhui HS:n henkilöhaastattelussa vuonna 2021 tieteen merkityksestä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä, ilmastonmuutoksen torjumisessa ja kestävän kehityksen rakentamisessa.

”Minulle rehtorina on tärkeää yliopiston opetus, mutta myös se, että teemme monipuolista, laadukasta ja yhteiskuntaan vaikuttavaa tutkimusta”, hän sanoi.

Lue lisää: Helsingin yliopiston ilmapiiri romahti viisi vuotta sitten – Pelastajaksi valittiin suurelle yleisölle tuntematon Jari Niemelä, joka kohtasi henkilö­kohtaisen tragedian

Rehtorin viran lisäksi Niemelä toimi muun muassa Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2004–2017 sekä Kestävyystieteiden instituutin Helsusin johtajana vuonna 2018.

”Niemelä oli vahva yhteisöllisyyden rakentaja ja hyvinvoinnin edistäjä yliopistossa sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja”, tiedotteessa sanotaan.

”Jari Niemelän poismeno koskettaa vahvasti Helsingin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita, sillä hän oli pidetty ja arvostettu kollega, opettaja, tutkija ja rehtori.”

”Jari Niemelän aikana Helsingin yliopistossa on tehty merkittäviä avauksia vastuullisuuden ja kestävyyden saralla. Tähän on antanut suuntaviivat Jarin johdolla ja koko yhteisön yhteistyöllä tehty yliopiston kymmenvuotinen strategia ja visio ’Tieteen voimalla – maailman parhaaksi’. Jari on ollut myös tärkeä yhteisöllisyyden ja yhteisen arvopohjan vahvistaja yliopistossa sekä aktiivinen kestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden puolestapuhuja ja vaikuttaja”, kirjoitti yliopiston hallituksen puheenjohtaja Niklas Bruun tiedotteessa, jossa Niemelän kerrottiin jäävän pois rehtorin tehtävästään.

Yliopisto suruliputtaa torstaina Viikin ja keskustan kampuksilla kunnioittaakseen Niemelän muistoa ja ottaakseen osaa omaisten suruun.

Lue lisää: Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä luopuu terveyssyiden takia tehtävästään: Uusi rehtori valitaan ”mahdollisimman pian”